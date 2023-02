Alkohol und Drogen im Straßenverkehr: Polizei kontrolliert hunderte Autos an der B11

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Teilen

Kontrollen an der Böhmwiese: Die Polizei kontrollierte am Freitagabend viele Fahrzeuge © sabine Hermsdorf-Hiss

Zur Faschingszeit startete die Polizei einen Aktionstag mit vielen Kontrollen an der Bundesstraße. Dabei stießen die Beamten auch auf einige Verkehrssünder.

Geretsried – „Guten Abend, Verkehrskontrolle. Woher kommen Sie?“ Diese Frage stellt Stefan Haberberger am Freitagabend fast im 20-Sekunden-Takt. Der Polizeiobermeister steht auf der B11 auf Höhe der Böhmwiese. Die Fahrbahn ist auf eine Spur verengt, die Autos müssen langsam fahren – und vor dem Mann in seiner gelben Leuchtweste und mit der roten Kelle anhalten. Haberberger fragt jeden nach seinem Abfahrtsort und seinem Ziel. Einige dürfen weiterfahren, manche lotst der Beamte auf den Parkplatz an der Böhmwiese. Dort warten seine Kollegen und kontrollieren die Autos, die ihnen der Polizeiobermeister schickt.

Alkohol und Drogen im Straßenverkehr: Polizei kontrolliert hunderte Autos an der B11

Es ist eine Großkontrolle mit Schwerpunkt Alkohol und Drogen. 19 Beamte sind beteiligt – sie kommen aus den Polizeiinspektionen Geretsried und Wolfratshausen, von der Verkehrspolizei Weilheim, der Grenzpolizei Murnau und dem Zentralen Einsatzdienst Weilheim. Sie überprüfen sowohl auf dem Parkplatz als auch an anderen Stellen in der Umgebung die Fahrtüchtigkeit der Lenker, die Geschwindigkeit, nötige Dokumente und den Zustand des Fahrzeugs.

Verkehrskontrollen an der B11: Einige Verkehrssünder gehen der Polizei ins Netz

Ein Betäubungsmittelspürhund ist auch vor Ort. „Sollten sich konkrete Verdachtsmomente auf das Mitführen von Drogen ergeben“, so Einsatzleiter Tobias Neubauer, „können wir diese umgehend abklären.“ Der Kriminalhauptkommissar ist stellvertretender Dienststellenleiter der Polizei Geretsried. 2021 gab es in deren Dienstbereich 19 Unfälle im Zusammenhang mit Alkohol oder anderen Rauschmitteln. Raser verursachten 31 Verkehrsunfälle. Im Bereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd verloren im selben Zeitraum 18 Menschen ihr Leben bei Unfällen, die auf zu hohes Tempo zurückzuführen waren. 1344 Personen wurden durch Raser verletzt. Auf das Konto von Betrunkenen gingen zwei Tote und 369 Verletzte.

Alkohol und Raserei sind Ursachen vieler Verkehrsunfälle

„Wir möchten durch die Kontrollen für mehr Sicherheit und Bewusstsein sorgen“, sagt Neubauer. „Uns ist wichtig, dass jeder, auch im Fasching, gesund ankommt.“ Nicht nur die Unfallverursacher erleiden bei Zusammenstößen Verletzungen – sondern auch die Beteiligten, die sich nichts zuschulden kommen lassen. „Dass gewisse Verkehrsregeln eingehalten werden, dient allen.“

Als einer der ersten wird ein 24-jähriger VW-Fahrer herausgewunken. Für ihn dauert der Aufenthalt länger. Im Polizeibericht wird später zu lesen sein: „Seine Frontstrahler strahlten unerlaubterweise blau.“ An der Kontrollstelle hat der junge Mann die Wahl, entweder das Fahrzeug stehen zu lassen oder die Strahler noch an Ort und Stelle zurückzubauen. Er entscheidet sich für letzteres. Dennoch: Um eine Anzeige wird er nicht herum kommen. „Durch die nicht genehmigte bauliche Veränderung ist die Betriebserlaubnis erloschen“, erklärt Neubauer.

Hunderte Autofahrer kontrolliert - die meisten haben Verständnis für die Aktion

Ein Taxi müssen sich zwei Männer rufen, die in einem Transporter unterwegs waren. Nach dem Fahrzeug hat die Polizei bereits gefahndet, da die Versicherung abgelaufen war. Noch vor Ort kratzen Beamte den Stempel am Nummernschild herunter. Das Auto wird stillgelegt. Ein anderer Fahrer wird auf die Polizeiwache in Geretsried gebracht – zur Blutentnahme. Er wurde zuvor an der Böhmwiese positiv auf Betäubungsmittel getestet.

Die meisten gestoppten Verkehrsteilnehmer bringen der Polizeiaktion Verständnis entgegen. „So kann vielleicht Schlimmeres verhindert werden – auch wenn es vielleicht nur ein einziger Unfall ist“, sagt eine 20-Jährige. Für sie ist es die erste Kontrolle überhaupt – und verläuft ohne Komplikationen. „Die Polizisten hier sind alle sehr höflich und nett“, sagt sie.

Haberberger schickt den nächsten Wagen zur Kontrolle, der folgende darf seinen Heimweg fortsetzen. „Wenn Sie jetzt erst von der Spätschicht kommen, wollen Sie bestimmt erst einmal nach Hause“, sagt er zum Fahrer. Der Polizist deutet schmunzelnd auf die rote Ampel. „Aber bitte erst bei Grün fahren.“ SABINE HERMSDORF-HISS