Alles auf Wahlkampf und Wolf: Mitgliederversammlung der Freien Wähler Geretsried

Wollen sich früh auf die Kommunalwahlen 2026 vorbereiten: Geretsrieds Freie Wähler mit der Ortsvorsitzenden Ann-Kathrin Güner (stehend). © Hans Lippert

Bei der jüngsten Mitgliederversammlung der Freien Wähler gab Ehrengast Florian Streibl einen Einblick in die Landtagsarbeit.

Geretsried – Die Freien Wähler (FW) wollen sich frühzeitig auf den Kommunalwahlkampf 2026 vorbereiten. Die stellvertretende Ortsvorsitzende Jennifer Kübler sagte jüngst in der Mitgliederversammlung, der Wahlkampf solle diesmal ein „ganz, ganz anderer werden“. Die Freien Wähler müssten „sichtbar“ sein und die Teile der Bevölkerung erreichen, die sich aus dem politischen Diskurs verabschiedet haben. Tipps dafür erhoffen sie sich in einem für November geplanten Workshop mit einem Referenten des Bildungswerks für Kommunalpolitik Bayern (BKB).

Aus dem Stadtrat berichteten die Ortsvorsitzende Ann-Kathrin Güner und Fraktionsvorsitzender Heiko Hawla. Eines der brennendsten Themen sei im Moment der Bau einer dritten Grundschule, so Güner. Stadträtin Heidi Dodenhöft, Mitglied im Arbeitskreis Schulen, sagte, der bevorzugte Standort sei am Schulzentrum an der Adalbert-Stifter-Straße. Die Freien Wähler wollten auf keinen Fall, dass die Karl-Lederer-Grundschule um die Räume der frei werdenden Karl-Lederer-Mittelschule erweitert werde. Eine „Superschule“ mit 1000 Kindern halten sie für ungut.

Wie berichtet soll die Lederer-Mittelschule nach dem Neubau der Stifter-Mittelschule ans Schulzentrum ziehen. Von den FW-Mitgliedern kam der Vorschlag, an der Stelle des alten Hallenbads eine Grundschule zu bauen. Hawla meinte dazu: „Grundstücke hätte die Stadt. Es geht ums Geld für den Neubau. Dafür werden wir wohl Schulden aufnehmen müssen“. An einer dritten Schule führe jedoch kein Weg vorbei, weil mit dem Wohnbauprojekt an der Banater Straße mit rund 780 Wohnungen sicher auch viele Kinder kommen würden. Mit dem Hallenbad, das kündigte Heiko Hawla schon einmal an, werde „demnächst etwas Sinnvolles passieren“.

Lokalpolitische Themen unter dem Brennglas – Freie Wähler sprechen über Grundschule und die Fußgängerzone

Ann-Kathrin Güner berichtete, dass mit der Öffnung der Egerlandstraße für den Verkehr Ende des Monats der Karl-Lederer-Platz für zwei Jahre auf Probe zur Fußgängerzone werde. Der Hermann-Löns-Weg ende dann beim Café Waldmann als Sackgasse. Die Graslitzer Straße werde endlich saniert und erhalte einen Gehweg im Bereich des Caritas-Kindergartens. Verkehrsreferent Hawla teilte erfreut mit, dass die Stadt auf seine Anregung hin wieder Verkehrsspiegel an unübersichtlichen Stellen anbringe.

Als Beispiel nannte er die Einmündung Ahornweg in die Adalbert-Stifter-Straße. An der Karl-Lederer-Grundschule sei eine Hol- und Bringzone vor dem Eiscafé Roma für die Eltern eingerichtet worden, um die Verkehrssituation direkt vor der Schule im Bereich der Fußgängerampel und Bushaltestelle zu entzerren. Lob gab es von Hawla für die neue Mobilitätsmanagerin der Stadt, Alexandra von Alvensleben.

Einen Überblick über die Arbeit im Landtag gab Ehrengast Florian Streibl, FW-Fraktionssprecher, Wahlkreis-Abgeordneter und Kandidat. Er schaute auf „fünf Jahre konstruktiver Koalition“ mit der CSU zurück. Vor allem in der „Ausnahmesituation Corona“ habe man zusammengehalten. Streibl: „Das war im Nachhinein betrachtet fast eine Sternstunde der Demokratie“. Eine erneute Regierungsbeteiligung können sich die Freien Wähler gut vorstellen.

Aktuellen Umfragen zufolge liegen sie bei zwölf Prozent, die CSU bei 40 und die Grünen bei 15. Mit dem Ortsverband diskutierte der Rechtsanwalt über regenerative Energien („Ich bin überzeugt davon, dass es mit der Geothermie in Gelting klappt“), die Abschaffung der Erbschaftssteuer und über den Wolf. Nachdem sich in Deutschland mittlerweile 2500 Tiere angesiedelt hätten – Schweden habe im Vergleich dazu nur 500 – müsse man den Bestand regulieren. Wölfe gefährdeten 14 andere, teils seltene Tierarten. Streibl: „Da steht Naturschutz gegen Naturschutz, Artenschutz gegen Artenschutz“. TANJA LÜHR

