Alpenland Firmenlauf 2023 in Geretsried: Alle Infos auf einen Blick

Von: Jannis Gogolin

Im Zentrum des Firmenlaufs liegt der neu gestaltete Karl-Lederer-Platz. © PMS/Utzinger

Seien es Straßensperrungen, die Wetterprognose und das Rahmenprogramm: Hier finden Sie einen Überblick zum Alpenland Firmenlauf 2023.

Geretsried – An diesem Mittwoch ist es soweit. Geschätzte 5000 Läufer und Zuschauer beleben beim Alpenland Firmenlauf 2023 die Geretsrieder Innenstadt. Wenige Stunden vor dem Start haben wir für Sie die wichtigsten Fragen und Antworten zusammengestellt.

Wann und wo wird gestartet?

Der Startschuss fällt um 19 Uhr am Karl-Lederer-Platz, dem Start- und Endpunkt des Laufes. Die etwa 2500 Teilnehmer sind nach Angaben des Veranstalters Rudi Utzinger unterteilt in fünf Startkorridore. Im ersten sammeln sich die Spitzenathleten. Hinter ihnen nehmen die sportlichen Läufer Aufstellung, danach die Hobby-Gruppe. Im vierten Korridor befinden sich die Schüler und im fünften die Nordic Walker. Die Zeit trackt ein digitaler Chip in der Startnummer. Knicken sollte man diese daher nicht – sonst ist keine Zeitmessung möglich.

Was sagt der Wetterbericht?

Im Vergleich zum Firmenlauf 2022 können die Teilnehmer mit etwas kühleren Temperaturen rechnen. Zum jetzigen Stand werden je nach Vorhersage gegen Abend entspannte 19 bis maximal 22 Grad und ein bewölkter Himmel vorhergesagt

Wie sieht die Streckenführung aus?

Die Laufstrecke führt rund um den Karl-Lederer-Platz und ist exakt 4,9 Kilometer lang. Die genaue Route: Graslitzer Straße, Kirchplatz, Elbestraße, Egerlandstraße, Amselweg, Starleiten, Schlesische Straße, Geltinger Weg, Radweg neben der B11, Egerlandstraße, Karl-Lederer-Platz.

Wo ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen?

„Unser Ziel ist, die Störung des Verkehrs so gering wie möglich zu halten“, sagt Organisator Utzinger. Aber ganz ohne gehe es eben nicht. Daher werden zwischen 18.30 und circa 20 Uhr folgende Straßen ganz oder teilweise gesperrt: Amsel-und Drosselweg, Egerlandstraße, Elbestraße, Geltinger Weg, Graslitzerstraße, Hermann-Löns-Weg, Karlsbader Weg, Kirchplatz, Martin-Luther-Weg, Meisenweg, Rabenweg, Radweg vom Rathaus bis Elbestraße, Schalmeienweg sowie Schlesische Straße und Starleiten. Als Ausweichrouten dienen die Böhmerwaldstraße und die B11.

Für die Sicherheit sorgen das Bayerische Rote Kreuz sowie 36 ehrenamtliche Streckenposten. Rechts im Bild: Organisator Rudi Utzinger. © Rudi Utzinger

Wo gibt es Parkmöglichkeiten?

Ausgewiesene Parkplätze gibt es an der Böhmwiese, in der neuen Tiefgarage der Innenstadt, am Hallenbad sowie am Isarau-Stadion und am Heinz-Schneider-Eisstadion. Veranstalter Utzinger hält die Geretsrieder Sportler und Besucher an, unbedingt ohne das eigene Auto zum Laufevent zu kommen. Er rechnet mit einem hohen Verkehrsaufkommen.

Wo kann man sein Gepäck abgeben?

Um unbeschwert in den Wettbewerb zu starten, stehen am Karl-Lederer-Platz zwei Lkw zur Gepäckaufbewahrung bereit. Rucksäcke können dort mit einem Zettel markiert hinterlegt werden. Keine Haftung durch den Veranstalter.

Wo sind Duschen, Umkleiden und WCs?

Duschen und Umkleiden finden die Läufer im Geretsrieder Hallenbad an der Adalbert-Stifter-Straße 14, grob 600 Meter vom Karl-Lederer-Platz entfernt. Zwischen 17.30 und 21 Uhr ist der Eintritt für alle Firmenläufer beim Vorzeigen der Startnummer kostenfrei. Im Innenhof des Rathauses steht ein Toilettenwagen, barrierefreie WCs befinden sich in den Ratsstuben und bei den öffentlichen Klos der Tiefgarage.

Wie sieht das Rahmenprogramm aus?

Um 17 Uhr bereitet Uli Florl von Radio Arabella beim „Runners Welcome“ den Sportlern und Besuchern auf dem Karl-Lederer-Platz einen warmen Empfang. Das weitere Aufwärmen begleiten die erfahrenen Moderatoren Peter Maisenbacher und Roland Balzer ab 18 Uhr bis zum Startschuss um 19 Uhr. Um circa 20.30 Uhr zelebrieren das Moderatoren-Duo Maisenbacher und Balzer gemeinsam mit Organisator Utzinger die Siegerehrung. Daran schließt die „After Run“-Party auf dem Karl-Lederer-Platz bis ungefähr 23.30 Uhr an. Mit dabei: die Wiesn-Band Cagey Strings aus dem Hacker-Festzelt.

