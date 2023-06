Firmenlauf in Geretsried: 5000 Menschen sorgen für riesiges Sportfest

Rund 2400 Aktive und ebensoviele Zuschauer machten aus der Großveranstaltung im Geretsrieder Zentrum ein Happening. © Hans Lippert

Die jüngste Auflage vom Alpenland Firmenlauf war kaum zu toppen: Das Wetter spielte mit, 2400 Teilnehmer hatten sich angemeldet - und tausende Menschen feierten im Zentrum von Geretsried.

Geretsried – Schon die Mottos auf den Trikots sorgten für gute Laune, wenn man sie las. „Wir sind die Renner vom Brenner“ (Brenner Verpackungen), „WIR RASEN“ (Schmidt Gartenbau) oder „Für laufende Lösungen“ (Stöger Automation) hatten sich die Firmen an Wortschöpfungen einfallen lassen.

Firmenlauf in Geretsried: Schon Mottos auf den Trikots sorgten für gute Laune

Bereits ab 17 Uhr waren die meisten von ihnen auf dem Karl-Lederer-Platz unterwegs, um sich aufzuwärmen oder sich von Uli Florl von Radio Arabella München unterhalten zu lassen. Der Lokalsender stand zum ersten Mal beim Alpenland Firmenlauf auf der Bühne und schickte auch ein eigenes Team auf die Strecke.

Den Lauf selber moderierten in bewährter Weise Roland Balzer und Peter Maisenbacher – das Duo, das von Anfang an, also seit 14 Jahren, mit seinen flotten Sprüchen dabei ist.

Eine Attraktion im Landkreis: Ob für Teams von Unternehmen im Ganzkörperkondom oder ambitionierte Hobbyläufer, der Alpenland Firmenlauf bietet jedem etwas – inklusive der Party danach. © Hans Lippert

Auch nach so langer Zeit hat sich die Veranstaltung, die zum dritten Mal Sporthändler Rudi Utzinger organisierte, nicht totgelaufen. Im Gegenteil: Die jüngste Auflage war kaum zu toppen – vom Wetter her („Optimal für Nichtläufer“, wie Roland Balzer meinte; für die Sportler hätte es gerne ein paar Grad kühler sein können), von der Teilnehmerzahl (2400) und vom Rahmenprogramm her.

Perfekt wäre es für Utzinger gewesen, wenn er die Egerlandstraße in die 4,9 Kilometer lange Laufstrecke hätte einbeziehen können, aber die Bauarbeiten dort waren am Mittwoch noch nicht ganz abgeschlossen. So legten die Teilnehmer den Rundkurs wie im vergangenen Jahr über Graslitzer Straße, Elbestraße, die Vogelstraßen und Radweg entlang der B11 zurück.

Alpenland Firmenlauf in Geretsried: Der Schnellste schaffte es in 16 Minuten und 41 Sekunden

Der Schnellste, Fabian Pfeifer von der Fahrschule KMH, schaffte das in 16 Minuten und 41 Sekunden. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen wie im vergangenen Jahr zwischen Pfeifer und Gymnasiallehrer Florian Thurner gab es nicht, weil Thurner fehlte. Dafür machten es der Zweitplatzierte, Sebastian Birzle, und der Dritte, Ludwig Griebling, spannend: Nur drei Sekunden trennten sie beim Zieleinlauf. Bei den Frauen siegte Katharina Boschner (18:26) vom Gymnasium Geretsried.

Hallo Geretsried: Organisator Rudi Utzinger (re. im schwarzen T-Shirt) und Landrat Josef Niedermaier (re. daneben) inmitten der vielen Sportler. © Hans Lippert

Das Schöne am Alpenland Firmenlauf ist, dass das Publikum nicht nur die ersten zehn Sportler anfeuert, sondern auch noch den Letzten – in dem Fall ein Nordic Walker, der gut eine Stunde benötigte. Unterwegs heizten die Zuschauer und drei Trommlergruppen am Straßenrand den Joggern und Gehern ein. Katharina Rückerl hielt am Kirchplatz in der einen Hand ein Bier, in der anderen ein Pappschild mit der Aufschrift „Ihr lauft – wir trinken“. Ein bisschen Spaß müsse schon sein, meinte die junge Frau.

Mitten im Pulk auch diesmal wieder Bürgermeister Michael Müller (Zeit: 30 Minuten) mit der Startnummer eins. Er nahm mit Geretsried Dritter Bürgermeisterin Sonja Frank später die Siegerehrung vor. Sogar Landrat Josef Niedermaier erwies den Veranstaltern die Ehre. Wegen einer kürzlichen Knie-Operation konnte er zwar nicht selbst laufen, feuerte dafür aber den Startschuss ab.

Firmenlauf in Geretsried: Große „After-run-Party“ auf dem Karl-Lederer-Platz

Für die große „After-run-Party“ war der Karl-Lederer-Platz ideal. Alle Bierbänke vor dem PulsG-Hochhaus waren besetzt. Die Essensstände reihten sich zwischen „Subway“-Imbiss und Sparkasse aneinander. Auf vielfachen Wunsch gab es heuer außer Fleisch und Würstl zusätzlich Steckerlfisch, Pizza, Crêpes und hausgemachte Pasta mit ebenfalls selbst gemachter Tomatensoße aus Werner Freytags „Nudelwerkstatt“ in Beuerberg. Dazu Mandeln und Lebkuchenherzen wie auf einem Volksfest.

Motivationsschub: Jede Menge Zuschauer am Straßenrand feuerten die Aktiven kräftig an. © Hans Lippert

Diese „Schnabulier-Meile“, wie sie das Angebot nannte, gefiel Besucherin Ingeborg Ehgartner besonders gut. Mareike Dobers aus München vom Team Weber Schraubautomaten lobte die lockere Atmosphäre. Auf der Strecke sei es zwar zwischendurch „etwas eng“ zugegangen, aber der Spaß habe schließlich im Vordergrund gestanden, es sei nicht um Bestzeiten gegangen.

Alpenland Firmenlauf: Weite Anreise hatte Firma aus Warngau

Anja Köder (Team LVM Versicherung) dagegen hat den Firmenlauf als Trainingseinheit für einen Halbmarathon im Englischen Garten am Sonntag genutzt: „Die Dusche mit dem Wasserschlauch durch die Feuerwehr an der Elbestraße und die zwei Kilometer im Schatten auf dem Radweg haben mir am meisten getaugt“, sagte sie lachend.

Eine weite Anreise hatte die Mannschaft vom Arzneimittelhersteller AMW in Warngau im Landkreis Miesbach. Am Schliersee gebe es einen Firmenlauf namens „Teams in Bewegung“, erzählte Markus Kurzböck. Der sei nicht so groß wie der in Geretsried. Der Gedanke dahinter – gemeinsam Sport zu treiben und hinterher zu feiern – gefalle ihm in beiden Fällen.

Eine Medaille für jeden Starter: Freundliche junge Damen sorgten im Ziel für eine prompte Auszeichnung. © Hans Lippert

Rudi Utzinger dankte nach der Siegerehrung seiner Familie, allen 44 Streckenposten, der Stadt, den vielen Kräften von Polizei, Feuerwehr und BRK für deren Unterstützung. Die Oberland-Werkstätten lobte er ausdrücklich für ihre treue und zahlreiche Teilnahme. Ihnen wie allen anderen Laufbegeisterten riet er: „Fangt’s morgen an mit dem Trainieren für 2024.“

