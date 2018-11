Als Kind hasste er das Akkordeon - heute denkt Alexander Pernsteiner anders

Der bairische Künstler Alexander Pernsteiner ist neu in der Musiker-Szene. Dabei mochte er den Akkordeon-Unterricht als Kind gar nicht.

Geretsried – Als Kind musste Alexander Pernsteiner Akkordeon lernen. Seinem Widerwillen entgegnete die Mutter: „Irgendwann wirst Du dankbar sein, dass Du es lernen durftest.“ Sie behielt recht. 40 Jahre später nahm der Sohn das Instrument wieder in die Hand – und möchte es nicht mehr weglegen.

Der 52-Jährige schreibt Texte und komponiert Melodien. Am Freitag, 9. November, tritt er mit eigenen und ein paar Liedern von namhaften Künstlern das erste Mal vor größerem Publikum auf. Seine Musik, die vom Leben und der Liebe handelt, ist vielseitig. Er singt auf Bairisch, Hochdeutsch und Englisch. „Je facettenreicher, desto interessanter fürs Publikum“, sagt Pernsteiner. Wenn er nicht musiziert, betreibt der Diplom-Mathematiker ein Nachhilfe-Studio in Garmisch-Partenkirchen.

Nicht alle Songs begleitet der Liedermacher auf dem Akkordeon, oft greift er zur Gitarre. Zum Gstanzel „Oid wern“, in dem es darum geht, dass alt werden nicht ganz so einfach ist, spielt der warmherzige Mann mit Schnauzer beispielsweise auf seiner schwarzen Yamaha. Mit dem Gitarrespielen hat Pernsteiner vor ein paar Jahren als Autodidakt angefangen. Die Musik war ein Befreiungsschlag für den Mathematiker. Durch sie kann er sich ausdrücken. „Musik ist mein Sprachrohr“, sagt er.

Die bairischen Songs würden mit der Gitarre schön klingen. „Ich hab’ aber gemerkt, dass ich recht eingeschränkt bin“, sagt Pernsteiner. Da kramte er sein in der Kindheit so ungeliebtes Instrument heraus. „Das Akkordeon ist viel dynamischer.“ Zum fetzigen „A guads Bier“ passt es beispielsweise perfekt. Ungewöhnlich: Pernsteiner spielt nicht nur typisch bairisch im Dreivierteltakt mit der Quetschn. Er interpretiert mit seiner Hohner beispielsweise auch „Morning Has Broken“. „Das hat, glaub’ ich, noch nie jemand gemacht.“ Von seiner Mutter, die letztlich den Grundstein für Pernsteiners Singer-Songwriter-Hobby gelegt hat, handelt das Lied „Mama“. Ein traurig, schöner Song, in dem der Sohn erzählt, wie sehr er seine Mutter vermisst, der aber auch Hoffnung schenkt. Pernsteiners Mutter ist vor 16 Jahren mit nur 57 Jahren gestorben. „Sie war eine tolle Mama.“

Sehr persönlich ist auch „Du bist mein Los“, das Pernsteiner für seine Frau Steffi geschrieben hat. Es ist im positiven Sinne kitschig. „Die richtige Liebe ist kitschig“, sagt er. Über seine große Liebe ist der gebürtige Garmisch-Partenkirchener nach Geretsried gekommen. Und sie hat ihn auch unterstützt, das Musikmachen zu forcieren und an die Öffentlichkeit zu gehen. Vor etwa zwei Jahren suchte er sich einen Mentor und fand ihn in der Geretsrieder Musikschule: Benny Schäfer, der Kontrabass bei Dreiviertelblut spielt und zufällig in Pernsteiners Nachbarschaft wohnt. „Er erdet und führt mich“, erklärt der 52-Jährige.

Zwei kleinere Auftritte in den Musikschulen in Geretsried und Garmisch-Partenkirchen hat Pernsteiner bereits absolviert. „Ich hatte große Angst zu versagen“, gesteht er. Doch auf der Bühne war alles vergessen. Er will die Menschen mit seinen Texten erreichen und sich vom Einheitsbrei der Musikindustrie abgrenzen. „Die Freude ist größer als die Angst.“

Info

Das Konzert „Alexander Pernsteiner singt über die Liebe und das Leben“ beginnt am Freitag, 9. November, um 19 Uhr in der Gaststätte Isarwinkel. Einlass ist ab 18 Uhr. Eintritt frei. sw