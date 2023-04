Neues Treffen der „Alt-Steiner“ geplant: Gemeinsam in Erinnerungen schwelgen

Von: Susanne Weiß

Einen Blick in die Vergangenheit warfen die „Alt-Steiner“ bereits im Jahr 2015. © archiv

Das erste Treffen der „Alt-Steiner“ kam gut an. Es sollte wiederholt werden, doch dann kam Corona. Nun gibt es wieder einen Termin.

Geretsried – Lange war es nicht möglich, nun treffen sich die „Alt-Steiner“ wieder. Lilo Plangger, geborene Richter, und Harald Metz laden alle, die nach 1945 in den alten Steinbaracken und später im Durchgangslager im südlichen Ortsteil von Geretsried wohnten, für Samstag, 29. April, ein, ab 14 Uhr im Gasthof Geiger in Erinnerungen zu schwelgen.

„Alt-Steiner“ aus Geretsried schwelgen am 29. April in Erinnerungen

Zum ersten Mal kamen rund 90 Ehemalige im Jahr 2015 zusammen. „Wir hatten eine paradiesische Kindheit“, sagte „Alt-Steiner“ Harald Metz damals. Andere erzählten von der guten Gemeinschaft unter den Bewohnern der Steinbaracken und der „Burg Kesselstein“. In dem ehemaligen Kessel- und Badehaus hatte der aus Schlesien stammende Günter Nitsche in den 1950er Jahren eine Art Jugendtreff eingerichtet.

Fünf Jahre nach dem ersten Wiedersehen wollten die Organisatoren Plangger und Metz die Erinnerungen wieder aufleben lassen. Die Einladungen waren verschickt, doch dann brach die Corona-Pandemie aus. Der Termin 2020 musste abgesagt werden. Die Ehemaligen hatten sich lange zu gedulden, bis sie einen neuen Versuch starten konnten.

Wer Fotos oder Erinnerungsstücke hat, kann diese gerne mitbringen. Plangger und Metz hoffen, dass sich das Treffen bei allen „Alt-Steinern“ herumspricht und wieder viele dabei sein können. Insbesondere von den Bewohnern des sogenannten Durchgangslagers hatten die Organisatoren nur wenige aktuelle Adressen.

Ehemalige Bewohner des früheren Lagers schwelgen in Erinnerungen

Während des Kriegs diente das Lager Stein – neben Buchberg und Föhrenwald – als Quartier für Dienstverpflichtete sowie Fremd- und Zwangsarbeiter, aus dem Munitionswerk der Deutsche Sprengchemie (DSC). Nach 1945 bis etwa 1950 wies die amerikanische Besatzungsmacht „Displaced Persons“ ins nun titulierte UN-Lager ein. Die heimatlosen Ausländer warteten dort darauf, ausreisen zu dürfen. War es endlich soweit, trennten sie sich von vielen Dingen. Deswegen fand damals etwa einmal pro Woche ein Judenmarkt statt.

Ab 1950 siedelten sich dauerhaft Heimatvertriebene in Stein an. Sie waren froh um die Wohnungen in den eingeschossigen Bunkern. Angeordnet waren die ringförmig im Karree zwischen B11, Richard-Wagner-Straße, dem Spazierweg Richtung Königsdorf und dem Wald im Süden. Ein Teil des Lagers diente von 1959 bis 1987 als Durchgangslager für Flüchtlinge aus der ehemaligen DDR und für deutschstämmige Spätaussiedler aus Osteuropa und der ehemaligen Sowjetunion. Insgesamt durchliefen das Lager fast 28 000 Menschen. sw

Info

Wer in den alten Steinbaracken oder im Durchgangslager gelebt hat, kann sich für das Treffen am Samstag, 29. April, anmelden bei Harald Metz, Telefon 0 90 91/4 26 98 24, E-Mail Harald.Metz@online.de, oder bei Lilo Plangger, geborene Richter, Telefon 0 81 71/3 12 13, E-Mail lilo.planger@t-online.de.

