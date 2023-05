„Alt-Steiner“ feiern zweites nostalgisches Treffen im Gasthof Geiger

Von: Peter Herrmann

Spannendes Wiedersehen: Viel zu erzählen hatten sich die Geretsrieder, die im Ortsteil Stein eine abwechslungsreiche Kindheit erlebten. © ph

Viele Gäste aus Nah und Fern durften Lilo Plangger und Harald Metz kürzlich im Gasthof Geiger begrüßen. Die „Alt-Steiner“ feierten ihr zweites nostalgisches Treffen.

Geretsried – Das Bedürfnis, in Erinnerungen an die gemeinsam verbrachte Jugend im Ortsteil Stein zu schwelgen, war nach dem ersten Treffen vor nunmehr acht Jahren und der coronabedingten Absage im Jahr 2020 besonders groß gewesen. So wartete Metz geduldig über eine halbe Stunde lang, bis auch wirklich der letzte „Alt-Steiner“ an den dekorierten Tischen seinen Platz gefunden und seine Kuchenbestellung abgegeben hatte.

„Alt-Steiner“ feiern zweites nostalgisches Treffen

Danach erinnerte der 75-Jährige an die 1950er-Jahre, in der die „Stein-Baracken“ zu Wohnungen für Flüchtlinge umgebaut wurden. Der freie Autor las aus einem Buch seiner Mutter vor, die ihre Erlebnisse in „Weißer Sperling – Neues Nest in Oberbayern“ aufgeschrieben hatte.

Umzug mit Traktor und vollbepacktem Anhänger

Sie hatte 1951 von der Gemeinde Dietramszell einen Brief erhalten, in dem ihr eine Wohnung in Geretsried-Stein zugesichert wurde. „Da die Tattenkofener Brücke noch nicht wieder aufgebaut war, mussten wir den Umweg über Ascholding und Wolfratshausen nehmen“, zitierte Metz seine Mutter. Mit einem Traktor und einem vollbepackten Anhänger ließ sich der Umzug in Haus Nummer 207 bewältigen.

„Für uns Kinder waren es damals fast schon paradiesische Verhältnisse“, berichtete Metz. Denn in Stein gab es reichlich Bolzplätze, Kletterbäume und kaum befahrene Straßen. Zudem rutschten die Kinder mit einem Blecheimerdeckel unter dem Hintern auf den schrägen Betonwänden eines Schwimmbads herunter.

Im Wasser ließen die Buben und Mädchen selbst gebastelte Schiffchen mit Eier-Dampfantrieb schwimmen. Dies funktionierte mit einem Kerzenstummel und Wasser in einem zuvor ausgeblasenen Ei. Mit seinen zu Weihnachten geschenkten Skiern fuhr Harald Metz als vierjähriger Knirps die Schräge in der wasserfreien Südhälfte des Bads hinunter. Weitere „nicht ungefährliche Abenteuerspielplätze“ stellten die zum Teil gesprengten Bunker in der näheren Umgebung dar. Als Badesee nutzten die Kinder und Jugendlichen eine frühere Kiesgruppe an der Tattenkofener Straße. „Insgesamt gesehen war die Zeit als Kind in ,Alt-Stein’ mit die schönste Zeit im Leben“, bilanzierte der 75-Jährige.

Sehr lange Anreise in Kauf genommen

Die rund 70 im Gasthof Geiger erschienenen Besucher sahen das genauso und verfolgten nach dem Vortrag noch sichtlich gerührt eine Präsentation aus nostalgischen Bildern. Metz dankte in diesem Zusammenhang Lilo Plangger, die das zweite Treffen der Alt-Steiner aufgrund ihrer guten Kontakte ermöglicht hatte. Einige mittlerweile in anderen Städten lebende Teilnehmer hatten dafür sogar eine sehr lange Anreise nach Geretsried auf sich genommen.

