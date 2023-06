Alte Dame im Discounter bestohlen

Von: Peter Borchers

Teilen

Schändliche Tat: Unbekannte stahlen einer 88-Jährigen den Geldbeutel und Dokumente mit einem fiesen Trick. Die Polizei fahndet nach den Tätern.

Aus der Vordertasche eines Rollators stahlen unbekannte Trickbetrüger den Geldbeutel einer 88-jährigen Geretsriederin. © Symbolfoto: Sina Schuldt/dpa

Geretsried – In der Filiale eines Discounters an der Sudetenstraße in Geretsried wurde eine 88-jährige Geretsriederin am Freitag zwischen 15 und 16 Uhr Opfer eines mutmaßlichen Trickdiebstahls. Die Seniorin hatte während ihres Einkaufs zwischen 15 und 16 Uhr ihre Handtasche in der Vordertasche ihres Rollators abgelegt. Darin befand sich auch ihre Geldbörse.

Ein bislang unbekannter Täter verwickelte die alte Dame in ein Gespräch. Vermutlich entwendete währenddessen ein zweiter Täter die Handtasche. Sie wurde – ohne das Portemonnaie – wenig später innerhalb des Markts gefunden. Es fehlten zahlreiche Dokumente sowie rund 75 Euro in bar. Von dem Mann, der die Frau angesprochen hatte, gibt es nur eine ungenaue Beschreibung: circa 1,80 Meter groß, etwa 50 Jahre alt, beige kurze Hose.

Zeugen, die Hinweise auf die Identität des Täters geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Geretsried, Ruf 0 81 71/9 35 10, in Verbindung zu setzen.

peb

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.