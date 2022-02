Altlasten-Problem durch ehemalige Wäscherei: Erben des Grundstücks gesucht

Von: Doris Schmid

Betreten verboten: Hinter diesem Zaun wird seit 33 Jahren das Grundwasser saniert. © sh/Archiv

Die Industriewäscherei Gloning wird für den sogenannten Ölsee an der Siebenbürger Straße verantwortlich gemacht. 2021 verstarb die ehemalige Eigentümerin. Das Nachlassgericht versucht nun Angehörige zu ermitteln

Geretsried – Mit der Entdeckung des sogenannten Ölsees 1989 an der Siebenbürger Straße erreichte das Altlastenproblem in Geretsried seinen Höhepunkt. Seither wird das Grundstück der ehemaligen Wäscherei saniert – auch über den Tod der Eigentümerin hinaus. Hedwig Gloning starb im August 2021 im Alter von 92 Jahren. Aktuell ermittelt das Nachlassgericht potenzielle Erben.

Offiziell geht es um den Schadensfall 118

Was war die Ursache für den Schadensfall 118, wie er offiziell heißt? Von etwa 1950 bis 1974 reinigte die Wäscherei Gloning auf dem Areal industriell verunreinigte Putzlappen und ließ Abwässer versickern. Das Waschwasser wurde laut einem Bericht der Gesellschaft zur Altlastensanierung in Bayern (GAB) zwar in einer technisch einfachen Reinigungsanlage behandelt. Trotzdem befanden sich in den Abwässern, die in drei auf dem Gelände liegende Bombentrichter gekippt wurden, Mineralöl- und Lösungsmittelrückstände. „Durch die langjährige Betriebszeit der Firma reicherten sich große Schadstoffmengen im Untergrund sowie im Grundwasser an“, heißt es in dem Bericht der GAB weiter.

Seit 33 Jahren läuft die Sanierung

Seit 33 Jahren wird das Grundwasser nun schon saniert. Und der Landkreis betreibt das derzeit vorerst unverändert weiter, „im Rahmen der Ersatzvornahme“, wie Marlies Peischer, Pressesprecherin am Landratsamt, auf Nachfrage mitteilt. Die bis zum 31. Dezember 2021 aufgewendeten Kosten belaufen sich auf exakt 2 923 738,04 Euro. Die weitere Sanierung werde noch „einige Jahre“ beanspruchen – obwohl die Schadstoffmengen merklich zurückgehen würden. „Genau kann der Zeitraum aber noch nicht benannt werden“, schränkt Peischer ein.

Wie berichtet gab es Anfang der 2010er Jahre Pläne für das Gebiet an der Siebenbürger Straße. Dort sollte ein Wohngebiet entstehen. Aus Sorge, im Untergrund könnten Umweltgifte lauern, hatte es der Stadtrat jedoch mehrheitlich abgelehnt, dort Wohnbebauung auszuweisen. Peischer erklärt, dass das Grundstück grundsätzlich verwertbar wäre. „Der Abschluss der Sanierung muss dazu nicht abgewartet werden, wenn die Sanierung unter Beachtung bestimmter Voraussetzungen und Auflagen parallel fortgesetzt wird“, so die Behördensprecherin. Die Sanierung ließe sich auch beschleunigen.

Zum selben Thema: Knapp 18 000 Liter Öl gefördert

Doch wer will ein mit Altlasten und Sanierungskosten in Millionenhöhe behaftetes Grundstück haben? Dieser Frage geht derzeit das Nachlassgericht nach. „Bisher haben alle bekannten Angehörigen die Erbschaft ausgeschlagen“, teilt eine Sprecherin des Nachlassgerichts am Wolfratshauser Amtsgericht auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Die Ermittlung der Verwandtschaftsverhältnisse sei sehr schwierig, weil alle nahen Angehörigen bereits verstorben seien. Deshalb habe das Gericht einen Nachlasspfleger bestellt, um herauszufinden, ob die Erblasserin Geschwister, Nichten oder Neffen hatte.

Grundsätzlich können Angehörige das Erbe ausschlagen – und zwar den gesamten Nachlass. „Eine Teilausschlagung ist nicht möglich.“ Wenn niemand die Erbschaft annimmt oder keine Erben gefunden werden, geht das Grundstück ins Eigentum des Freistaats Bayern über. „Auch der Freistaat als Erbe haftet für die bestehenden Verbindlichkeiten“, erklärt die Rechtspflegeinspektorin. „Allerdings haftet er für die Nachlassverbindlichkeiten nur beschränkt. Das bedeutet, dass der Fiskus im Fall eines überschuldeten Nachlasses nicht mehr an die Nachlassgläubiger zu zahlen hat, als er aus der Erbschaft auslösen kann.“ Das Nachlassgericht sei bemüht, die Angelegenheit zeitnah und zügig abzuschließen. „Jedoch kann sich das Verfahren, vor allem bei komplizierten und schwierigen Angelegenheiten, oftmals auch ein bis zwei Jahre hinziehen.“

