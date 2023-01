Am Geretsrieder Gymnasium: Schüler stellen Arbeiten aus P-Seminar vor

Kreatives P-Seminar: (stehend v. li.) Pauline Bittner, Stefan Barnea, Pia Gebbert, Katharina Huber, (unten v. li.) Caroline Rumpff und Sophie Muscolino. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Am Geretsrieder Gymnasium stellten die Schüler des Praxis-Seminars ihre Arbeiten vor. Darunter befindet sich auch ein Film zur 50-Jahr-Feier der Schule.

Geretsried – Eine ganze Menge kreativer Köpfe bereitet sich derzeit am Geretsrieder Gymnasium auf das Abitur vor. Kürzlich präsentierte die Schule die Arbeiten der Schüler der Praxis (P)-Seminare in der Aula. In den Seminaren befassten sich die jungen Frauen und Männer mit Architektur, Graphic Novels (grafische Romane) und Dokumentarfilmen.

Gymnasium Geretsried: Schüler bereiten sich auf Abitur vor - und stellen P-Seminar vor

Eine witzige Idee hatte Sophie Muscolino für ihren Comic mit dem Titel „Maude’s Favourites“. Fast niemand liest auf der Suche nach Kochrezepten im Internet die gesamte Entstehungsgeschichte und die Ernährungshinweise vor dem eigentlichen Rezept. Jeder scrollt gleich weiter zur Zutatenliste und zur Zubereitung. Doch Sophies Held stößt bei der Anleitung zu einem „Strawberry Cream Cake“ im Vorwort auf Maudes Ankündigung eines Mordes. Was dann passiert, ist sowohl sprachlich als auch grafisch genial umgesetzt. „Zeichnen ist mein großes Hobby“, sagt die 18-jährige Sophie. Zum Beruf wolle sie es aber eher nicht machen – „zu viel Stress mit Abgabeterminen, zu wenig Freiheit und Spaß“.

Ihre Freundin Caroline Rumpff hat sich in ihrer Graphic Novel mit einem Umweltthema beschäftigt. Sie malte das düstere Bild einer weltweiten Wasserknappheit.

Unter der Leitung von P-Seminar-Leiter Matthias Wohlgenannt haben die Gymnasiasten außerordentlich vielfältige Stories produziert, von Marvel-Comic-Adaptionen über moderne Fabeln, in denen sich verfeindete Eichhörnchen-Sippen bekriegen, bis hin zu Geschichten, die sich an literarischen Vorlagen orientieren. Wie der über Nellie Bly, eine Reporterin aus den USA, welche versucht, die Welt innerhalb von 75 Tagen zu umrunden. Insgesamt sind acht Hefte mit je 20 bis 32 Seiten entstanden, die die Ausstellungsbesucher auch kaufen konnten.

P-Seminar am Gymnasium Geretsried: Teilnehmer produzieren einen Film

Architektur zu studieren, konnte sich Stefan Barnea lange Zeit vorstellen. Inzwischen habe er jedoch andere Stärken an sich entdeckt, sagt der angehende Abiturient. Das P-Seminar Architekturmodellbau von Gerhard Kühne habe ihm trotzdem sehr gut gefallen. Er bastelte dort seine Traumvilla aus Pappe, entwarf zudem platzsparende, luftige Treppenhäuser und experimentierte mit Ton. Die 13 Schülerinnen und Schüler vermaßen außerdem ihre eigenen Zimmer mitsamt ihren Möbeln und fertigten Modelle davon im Maßstab 1:10 an.

In Ulrike Kaisers Seminar Dokumentarfilm schließlich produzierten die Teilnehmer einen Film anlässlich der 50-Jahr-Feier des Geretsrieder Gymnasiums im vergangenen Jahr. Sie sichteten dafür umfangreiches Film- und Fotomaterial aus dem Archiv, blätterten in alten Jahresberichten, interviewten ehemalige Lehrer, Direktoren und Schüler und zeigten auf, welcher Wandel sich an der Schule vollzogen hat.

„Wir haben mit den Direktoren Hermann Deger und Hans Mühlbauer gesprochen und dabei viel Interessantes über die Schulgeschichte erfahren“, so Pauline Bittner und Pia Gebbert rückblickend. Auch den ehemaligen Pennäler Matthias Kiefersauer aus Wolfratshausen, heute ein bekannter Filmregisseur, Drehbuchautor und Kolumnist, konnten die Mädchen für ihre Dokumentation gewinnen.

Zur Ausstellung mit Filmvorführung kamen denn auch viele ehemalige Lehrer, die Direktor Christoph Strödecke alle herzlich willkommen hieß. Er freute sich sowohl über seine einfallsreichen Schüler als auch über das große Interesse an der Veranstaltung. tal

