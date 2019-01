Am Neuen Platz in Geretsried: Aus Café Ole wird „Coffeeholic“

Dimitrios Avraam, der auch mit seiner Frau das Feinkostgeschäft „Olive“ an der Egerlandstraße betreibt, hat das Café am Neuen Platz übernommen. Für ihn geht damit ein Traum in Erfüllung.

Geretsried – Im August vergangenen Jahres kündigte Betreiberin Barbara Diessl an, zum Jahresende ihr Tagescafé am Neuen Platz aufzugeben. Sie wolle sich beruflich umorientieren, sagte sie zur Begründung. Nun hat die Stadt Geretsried als Eigentümerin der Pavillons am Neuen Platz einen Nachfolger gefunden. Der kommt aus der unmittelbaren Nachbarschaft.

Dimitrios Avraam, dessen Schwiegereltern das Obst- und Gemüsegeschäft gleich nebenan führen, übernimmt das Café. Den 39-Jährigen dürften einige Geretsrieder bereits kennen: Er führt zusammen mit seiner Frau Christina das Feinkostgeschäft „Olive“ an der Egerlandstraße. „Doch nun habe ich mir meinen eigentlichen Traum erfüllt“, sagt Avraam. „Ein Café – das wollte ich schon immer.“

Vor seinem Umzug nach Geretsried vor vier Jahren arbeitete der Grieche zwölf Jahre lang in England in der Gastronomie. Als sich nun die Gelegenheit bot, das Cafè am Neuen Platz zu übernehmen, griff er sofort zu – und führte auch gleich ein paar Neuerungen ein. So soll das Frühstücksangebot erweitert werden – „deutsche, englische, amerikanische und traditionelle griechische Backwaren“. Ebenso möchte er zwischen 12 und 21 Uhr diverse Menüs anbieten. „Ich will wie bisher den Stammkunden etwas bieten, aber auch die jüngere Generation begeistern“, sagt Avraam. „Ganz nach unserem Motto: Tauch ein in den Genuss.“ Unterstützung bekommt der neue Betreiber von zwei festen Mitarbeiterinnen. Seine Backwaren bezieht er über die Königsdorfer Backstube.

Das Coffeeholic hat dienstags bis samstags von 7 bis 22 Uhr und am Sonntag von 7 bis 18 Uhr geöffnet. Montags ist Ruhetag. sh

