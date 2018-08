Am Sonntag ist der Geretsrieder Tennisclub im ZDF zu sehen

„Ärger am Bau und störrische Waschbären“ lautet der Titel der Sendung, die am Sonntag im ZDF zu sehen ist. „Terra Xpress“ hat beim Geretsrieder Tennisclub gedreht.

Geretsried – Ein Schwarzbau, der dank zweier findiger Vereinsvorsitzender doch noch ein glückliches Ende nahm: Um das Haus des Tennisclubs Geretsried (TCG) am Isardamm geht es am kommenden Sonntag, 26. August, ab 18.30 Uhr in der ZDF-Reihe „Terra Xpress“. Titel der Sendung: „Ärger am Bau und störrische Waschbären“.

Wie berichtet standen die Clubchefs Klaus Köhler und Ingo Lutze dem Fernsehteam zwei Tage lang Rede und Antwort. Im Biergarten am Vereinsheim erzählten sie, wie das Gebäude 1979 ohne Genehmigung erweitert wurde, wie das Landratsamt dies wegen des nahen Isarhochufers und der Gefahr des Abrutschens beanstandete und was sich Köhler als Lösung ausdachte. Er verkaufte der Stadt einen Streifen Grund am Hochufer, der Teil des beliebten Wanderwegs von München nach Venedig ist, und die Stadt sicherte das Stück im eigenen Interesse und auf eigene Kosten.

Immer wieder mussten sich die beiden Männer während des Drehs komplett umziehen, weil der Zuschauer im Film einen Eindruck von dem jahrelangen Prozess gewinnen soll. Im Tennisdress liefen sie auf dem Court ein, im Anzug stellten sie die Szenen bei den zuständigen Behörden in Bad Tölz und Weilheim nach. Die zwei „Schauspieler“ sind mächtig gespannt, wie Autor Rouven Blankenfeld die Materialfülle in nur viereinhalb Minuten Sendezeit verpackt hat. tal