Zusammenschluss der Schulen

Die Mittelschulen in Geretsried werden zusammengelegt. Über die Zukunft des Lederer-Mittelschulhauses informierte die Stadt jüngst den Kultusminister.

Geretsried – Die Zukunft der Mittelschule an der Adalbert-Stifter-Straße ist besiegelt: 28 Klassen dürfen am Schulzentrum Platz finden. Dafür ziehen die Fünft- bis Neuntklässler aus dem Karl-Lederer-Haus dorthin um. Wie es dann mit dem Gebäude weitergeht, in dem derzeit noch Unterricht stattfindet, ist unklar. Beim Besuch von Kultusminister Michael Piazolo und Freie-Wähler-Fraktionschef Florian Streibl vergangene Woche an der Lederer-Schule, zeichneten Bürgermeister Michael Müller, seine Stellvertreterin Sonja Frank und Stadtbaurat Rainer Goldstein eine Vision.

Am Standort der Mittelschule: Geretsried plant Lernzentrum für alle Altersklassen

Sie präsentierten ihr Konzept für ein „Lederer-Lern-Zentrum“ an der Johann-Sebastian-Bach-Straße. Grob zusammengefasst sollen unter einem Dach Bildungsangebote für alle Altersklassen, Betreuungseinrichtungen und Fortbildungsräume für Pädagogen und Lehrer entstehen. Noch handle es sich beim Lederer-Lernzentrum um eine Idee, betonte Müller. Dafür klangen die vielen einzelnen Projekte, die dort unterkommen sollen, aber sehr konkret: Für die Ganztagsbetreuung der Grundschüler würden laufend Räume gesucht, während im Mittelschul-Gebäude welche frei werden. Außerdem könnte eine Kindertagesstätte samt Vorschul-Gruppe Räumlichkeiten bekommen, um der hohen Nachfrage nach Kita-Plätzen gerecht zu werden. Sonja Frank hielt diese Idee für charmant. „Wir haben einen extremen Bedarf, der immer noch steigt.“ Gerade die älteren Kindergartenkinder könnten bei einer Betreuung Tür an Tür zur Grundschule „einen schönen Übergang“ von der Kita in die Schule erleben.

+ Ministerbesuch: Michael Piazolo ließ sich die Pläne erklären © Sabine Hermsdorf-Hiss

Betreuung, Deutschkurse, Elternklassen und mehr: Geretsried plant Nachnutzung des Mittelschul-Gebäudes

Geretsried ist eine Flüchtlingsstadt – so wurde die Kommune überhaupt erst gegründet, wie Müller den Landespolitikern erklärte. Auch heute beschäftigt das Thema die Stadt. Im LLZ – dem Lederer-Lern-Zentrum – könnten Deutschklassen unterrichtet werden, Sprachkurse stattfinden und sogenannte Elternklassen Räume nutzen. Dabei handelt es sich um Mütter und (wenn auch deutlich seltener) Väter von Schulkindern, die Deutsch lernen, während ihre Kinder in der Schule dasselbe tun. Für Kinder mit fremder Herkunft könnte sich die Stadt Sprachkurse in deren Muttersprache an der Johann-Sebastian-Bach-Straße vorstellen – vor allem in puncto Schreiben.

„Das ist entscheidend“, meinte Frank. „Auch für ihren späteren Bildungsweg.“ Viele Kinder könnten die Sprache ihrer Eltern zwar verstehen und sprechen – hätten aber nie gelernt, sie zu schreiben. Auch die Volkshochschule könnte Kurse in dem bisherigen Mittelschulbau ausrichten. Außerdem, das schob Sonja Frank hinterher, könnten interne Fortbildungen oder Übungsstunden von Lehrkräften im Schulhaus unterkommen.

Kultusminister staunt über Ideenvielfalt: Breitgefächertes Konzept für Mittelschul-Gebäude

Laut Rathauschef Müller gehe es in dem Zentrum darum, viele Bildungsangebote zusammenzuführen, die über den bloßen Schulunterricht hinausgehen. Es sei sinnvoll, die Mittelschule auch räumlich an der Adalbert-Stifter-Straße zusammenzulegen. „Aber es ist genauso sinnvoll, das Gebäude hier weiter zu nutzen.“

Michael Piazolo sprach von einem „breitgefächerten“ Zentrum. Der Kultusminister staunte über die Geretsrieder Ideenvielfalt. „Es ist ein gut durchdachtes Konzept.“ Eine Unterstützung konnte der Minister den Plänen noch nicht zusagen, betonte aber, dass die Aufgaben in der Bildungspolitik nicht durch einen Akteur – Staat, Land oder Kommune – alleine zu schaffen sein. „Nur gemeinsam können wir das stemmen“, sagte er am Rande des Termins an der Mittelschule. Alles Geld, das eine Kommune für Bildung ausgebe, sei gut investiert „in unseren größten Schatz“.

