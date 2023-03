21-Jähriger von Jugendgericht verurteilt: Richterin platzt der Kragen - „Ärgert mich maßlos“

Von: Rudi Stallein

Vor der Justiz musste sich ein 21-jähriger Geretsrieder verantworten. Er hatte kinderpornografisches Material verbreitet. © Daniel Reinhardt/dpa

Das Jugendgericht verurteilte einen 21-jährigen Geretsrieder wegen Kinderpornografie. Die Richterin wurde bei der Verhandlung mehr als deutlich.

Geretsried – Eine Weile hörte die Richterin ruhig zu, was der Verteidiger für seinen jungen Mandanten ausführte. Dann platzte ihr der Kragen. „Das verstehe ich vielleicht noch bei 16- bis 18-Jährigen, aber bei einem elf- oder zwölfjährigen Mädchen kann ich mich nicht mehr auf jugendlichen Leichtsinn beziehen“, schimpfte sie und hob noch ein wenig die Stimme, als sie ergänzte: „Das ärgert mich maßlos!“

Bei Gerichtsverhandlung: Richterin platzt der Kragen - „Ärgert mich maßlos“

Jugendlichen Leichtsinn unterstellte der Rechtsanwalt dem 21-jährige Geretsrieder auf dem Stuhl neben ihm, weil der er im Mai 2021 über den Kik-Messengerdienst eine Videodatei mit kinderpornografischem Inhalt einer unbestimmten Anzahl von anderen Nutzern zum Download zur Verfügung gestellt hatte. Nachdem die Polizei seine Wohnung durchsucht hatte, habe er „aber schnell eingesehen, dass das Mist war“.

Erwerb, Besitz und Verbreitung kinderpornografischer Schriften war die gravierendste von vier Straftaten, die die Staatsanwältin dem Beschuldigten vorwarf. Hinzu kamen der Besitz einer Videodatei mit jugendpornografischem Inhalt, eine Sachbeschädigung – bei McDonald’s hatte der junge Arbeiter einen Papiertuchhalter und einen Mülleimer zerstört – sowie der Besitz von einem Gramm Amphetamin.

Es sei richtig, dass die Droge bei seinem Mandanten gefunden worden sei, bestätigte Verteidiger Stevan Krnjaic. „Aber er konsumiert nicht, das waren Reste von einem Freund, der eine Zeit lang bei ihm wohnte.“ Die Sache im Schnellimbiss räumte er ebenfalls ein.

Damals sei der Heranwachsende wegen privater Probleme stark alkoholisiert und „in einer Ausnahmesituation“ gewesen. Bei dem Restaurantbetreiber habe er sich entschuldigt und den Schaden in Höhe von rund 500 Euro bezahlt. Deshalb stellte die Richterin das Verfahren in diesem Punkt mit Zustimmung aller Verfahrensbeteiligten ein.

Angeklagter kommt wegen kinderpornografischer Date mit Geldstrafe davon

Dafür machte die Staatsanwältin dem jungen Mann sehr deutlich, dass er Glück hat, wegen der kinderpornografischen Datei mit einer Geldstrafe davonzukommen. „Im Erwachsenen-Strafrecht gibt es dafür mindestens ein Jahr Gefängnis, auch wenn Sie nur ein einziges Bild auf dem Handy haben“, wies die Anklagevertreterin auf das zum 1. Juli 2021 verschärfte Strafrecht hin.

Seitdem gilt Erwerb, Besitz und Verbreitung kinderpornografischer Schriften als Verbrechen, bis dahin handelte es sich lediglich um ein Vergehen mit einer Mindeststrafe von drei Monaten. „Es tut mir wirklich leid. Das war scheiße, was ich da gemacht habe“, zeigte sich der Angeklagte reumütig. „Er hat wahrscheinlich so eine Untersuchung, so einen Schlag gegen den Kopf gebraucht, um das zu merken“, fügte sein Verteidiger hinzu.

Richterin Friederike Kirschstein-Freund hielt dem Beschuldigten zugute, dass er in dem ganzen Verfahren „äußerst kooperativ“ gewesen sei, gleich eine DNA-Probe abgegeben und erkennungsdienstliche Maßnahmen mitgemacht habe.

Sie verurteilte den Geretsrieder zu einer Geldbuße von 1200 Euro, zahlbar an den Kinderschutzbund, und ordnete ein Drogenscreening an. „Nur zum Test, ob sie die Wahrheit gesagt haben.“ In ihrer Urteilsbegründung betonte Kirschstein-Freund: „Jugendlicher Leichtsinn – das kann ich nicht mehr hören. Es ist seit Jahren jedem klar, welche Verbrechen da an den Kindern begangen werden.“ rst

