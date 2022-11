Fünf junge Leute, fünf Versionen eines Tathergangs

Von: Rudi Stallein

Teilen

Ein 19-Jähriger soll seine Ex-Freundin geschlagen haben. (Symbolfoto) © Steffen Schellhorn/epd

Wer hat gespuckt? Wer hat geschlagen? Das versuchte eine Richterin zu klären. Doch zur Sache gab es ein Aussagen-Wirrwarr.

Geretsried/Wolfratshausen – Der Staatsanwalt schüttelt den Kopf, legt die Stirn in Falten und seufzt: „Hier erzählt jeder was anderes.“ Fünf junge Leute hat er angehört und fünf verschiedene Versionen aufgetischt bekommen. Ein junger Geretsrieder (19) soll seiner ehemaligen Freundin ins Gesicht gespuckt und sie geohrfeigt haben. Nun musste er sich vor dem Jugendgericht am Amtsgericht Wolfratshausen wegen vorsätzlicher Körperverletzung und Beleidigung verantworten.

Amtsgericht Wolfratshausen: Aussagen-Wirrwarr nach Beziehungsstreit

Am 29. April vorigen Jahres war sich das einstige Pärchen auf der Straße begegnet. Er saß mit Freunden im Auto, sie spazierte mit Freudinnen vorbei. Sie habe ihm den Mittelfinger gezeigt, deshalb sei er ausgestiegen und habe gefragt, was das soll, erläuterte der Angeklagte vor Gericht. „Sie hat mich zuerst angespuckt, da habe ich zurückgespuckt. Geschlagen habe ich sie nicht“, beteuerte er. Ein 17-Jähriger, der mit im Auto saß, will gesehen haben: „Sie hat ihn angegriffen.“ Ihre Freundin habe sie angestachelt und gerufen: „Spuck ihn!“

Diese Freundin (17) erzählte vor Gericht lebhaft, wie ihre Freundin geschockt gewesen sei, dass der Angeklagte sie habe zu Boden bringen wollen und mehrmals ins Gesicht geschlagen habe. „Mit der Faust, glaube ich.“ Vor eineinhalb Jahren bei der Polizei hatte die 17-Jährige teilweise abweichende Angaben gemacht.

„Was sonst noch passiert ist, lassen wir mal im Raum stehen.“

Auch die Geschädigte (18), die ihren Ex bezichtigte, mit dem Spucken angefangen zu haben, erzählte vor Gericht von einem Faustschlag, blauen Flecken und einer Verletzung an der Lippe. Damals, als sie Anzeige erstattet hatte, war nur von einer Watschn die Rede.

Solche Widersprüche hatten die Nerven der Richterin schon in der Verhandlung gegen die junge Frau strapaziert. Die 18-Jährige hatte sich erst kürzlich wegen des ausgestreckten Mittelfingers und anderen Beleidigungen verantworten müssen. Das Verfahren war gegen Zahlung von 100 Euro eingestellt worden.

Auf dieselbe Weise endete auch das Verfahren gegen den jungen Mann. „Es gab einen Streit, und sie haben gespuckt, womöglich auch beleidigt – dafür zahlen Sie 100 Euro“, erklärte Richterin Friederike Kirschstein-Freund, die angesichts des Aussagen-Wirrwarrs kapitulierte: „Was sonst noch passiert ist, lassen wir mal im Raum stehen.“

rst

Aktuelle Nachrichten aus Geretsried lesen Sie hier.

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.