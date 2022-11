Angebot Kurzzeitpflege daheim: Auszeichnung vom Gesundheitsministerium

Auszeit für pflegende Angehörige

Die Pflegezentrale Wagner in Geretsried bietet Kurzzeitpflege daheim an. Für dieses Projekt gab es nun eine Auszeichnung vom Gesundheitsministerium.

Geretsried – Die Pflege der Uroma war ein großes Thema in Stefan Schleichers Familie. Zehn Jahre kümmerten sich seine Mutter und Großmutter um die Seniorin, die 99 Jahre alt wurde. Dass die Situation für pflegende Angehörige belastend ist, bekam Schleicher hautnah mit – und die Uroma auch. „Das ist die Welt, die Du ein bisschen besser machen kannst“, hat sie zu mir gesagt, erzählt der Geschäftsführer der Pflegezentrale Wagner. Zusammen mit seinem Team hat sich der 39-Jährige ein Kurzzeitpflege-Konzept ausgedacht, um pflegenden Angehörigen eine Auszeit zu ermöglichen. Dafür wurde der Geretsrieder Pflegedienst nun von Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek ausgezeichnet.

Ergebnis einer Umfrage bestärkt das Team

Einen Kurzzeitpflegeplatz in einer stationären Einrichtung zu bekommen, ist nicht leicht. „Ein Sechser im Lotto ist wahrscheinlicher“, meint Geschäftsführer Günter Wagner (62) mit Blick auf die angespannte Lage. „Deswegen gehen viele pflegende Angehörige nie in den Urlaub“, ergänzt Schleicher. Der Pflegedienst startete eine Umfrage bei seinen Patienten und deren Angehörigen, was sie von einer Kurzzeitpflege in den eigenen vier Wänden halten würden. Die positiven Antworten bestärkten das Team, genau das anzubieten.

Nach einer Projektphase 2019 wollte der Pflegedienst durchstarten – und sei schier überrannt worden. „Wir hatten knapp 100 Anfragen, die wir nicht hätten bedienen können“, sagt Schleicher. Dann kam die Corona-Pandemie, die die Pflegedienste vor andere Herausforderungen stellte und dem Team in gewisser Weise auch Zeit verschaffte, dringend benötigtes Personal für das Projekt zu akquirieren.

Mittlerweile läuft die „Kurzzeitpflege – daheim!“. Voraussetzung für eine Inanspruchnahme seien mindestens ein Pflegegrad 2 und eine wenigstens sechs Monate andauernde Pflege. „Dann hat sich der Angehörige eine Auszeit verdient“, so Wagner. Ohne Zuzahlung sei in der Regel eine Auszeit von zehn Tagen möglich.

Finanzierung über Verhinderungspflege

Finanziert wird die Betreuung laut Wagner über die sogenannte Verhinderungspflege. „Das kann jeder pflegende Angehörige in Anspruch nehmen.“ Bei Bedarf sei sogar eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung möglich. Der Geschäftsführer rät zu einer frühzeitigen Anmeldung solch einer „Urlaubsvertretung“, denn die Logistik, die dahinter stehe, sei durchaus eine Herausforderung.

Insgesamt zeichnete das Gesundheitsministerium im Rahmen des Wettbewerbs „Innovative Wege zur Pflege – Preis für zukunftsweisende Wohn- und Pflegeprojekte“ sechs von 34 Teilnehmern aus. Die Preisverleihung fand im Oktober in Memmingen statt. In seiner Ansprache betonte Minister Holetschek: „Die Zahl der Pflegebedürftigen wird sich bis ins Jahr 2050 verdoppeln. Gleichzeitig sinkt die Zahl der pflegenden Angehörigen.“ Die prämierten Konzepte sollen „inspirieren, neue Wege zu beschreiten und neue Wohn- und Pflegeangebote zu initiieren“.

