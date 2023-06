Angst vor dem „Sommerknick“: Geltinger Dorfladen fürchtet um Existenz

Auch Kritik gab es in der Versammlung – die Wartezeiten an der Brot-, Wurst- und Käsetheke betreffend. © Sabine Hermsdorf-Hiss/Archiv

Der Geltinger Dorfladen kämpft um das Überleben. Die Kundenmüssen erheblich mehr kaufen, damit die Genossenschaft weiter besteht.

Gelting – Mit einem blauen Auge ist der Geltinger Dorfladen im vergangenen Jahr davongekommen. Wie Vorsitzender Martin Goder in der Generalversammlung der Genossenschaft am Freitagabend im katholischen Pfarrheim berichtete, weist die Jahresbilanz ein Minus von 50 Euro auf. Der Umsatz sank um sieben Prozent, von rund 534 000 Euro in 2021 auf rund 495 700 Euro in 2022. Damals schrieb man eine schwarze Null.

Goder erläuterte den rund 40 anwesenden von insgesamt 257 Genossenschaftsmitgliedern, warum es mit dem Dorfladen so bergab ging (wir berichteten). Seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine am 24. Februar 2022 seien die Getreidepreise explodiert. In der Folge hätten die Preise für Fleisch und Milchprodukte um 20 bis 40 Prozent angezogen. Die Inflation von teilweise fast zehn Prozent habe auch Obst und Gemüse drastisch teurer werden lassen. Hinzugekommen seien gestiegene Stromkosten und die gesetzliche Erhöhung des Mindestlohns auf zwölf Euro pro Stunde. „Wir haben von uns aus gleichzeitig die Löhne für die Teil- und Vollzeitbeschäftigten angehoben“, sagte Goder.

All das führte dazu, dass das Dorfladen-Team im Herbst vergangenen Jahres kurz davor stand, aufzugeben. Appelle an die Genossen und an alle Geltinger per Hauswurfsendung sowie Aufrufe in der Presse brachten Ende des Jahres eine kurzzeitige Verbesserung der Situation. „Das Weihnachtsgeschäft lief gut“, berichtete Goder. Insgesamt aber fahre man seit Mitte 2022 negative Ergebnisse ein. „Das kann nicht ewig so weitergehen“, warnte der Vorstandsvorsitzende. Schon jetzt blicken er und seine Vorstandskollegin Silke Noeller-Granget mit Sorge auf den bevorstehenden „Sommerknick“. Im August und Anfang September, wenn viele im Urlaub seien, breche der Umsatz erfahrungsgemäß noch einmal ein, so Goder.

Was also muss geschehen, damit der kleine Laden im Herzen Geltings 15 Jahre nach seiner Gründung erhalten bleibt? Schulden will und kann die Genossenschaft nicht anhäufen; die Rücklagen sind irgendwann aufgebraucht. „Wir müssen alle erheblich mehr kaufen in unserem Laden als nur ein paar Semmeln“, sagte Goder. Noeller-Granget will auf Aktionen wie Sonderangebote und Verkostungen setzen. Um Personalstunden zu sparen, bat sie um Mithilfe bei Putz- und Aufräumarbeiten. Aufsichtsratsvorsitzender Christoph Karner lobte in dem Zusammenhang die Geltinger für ihre großartige Unterstützung am Aktionstag Mitte Mai zugunsten eines neuen Kühlgeräts. Allein 69 Kuchenspenden seien eingegangen. Wie berichtet kann dank des Erlöses das neue Kühlregal demnächst bestellt werden.

Kritik an Verkaufspersonal – Müsse sich was ändern, „sonst ist der Dorfladen Geschichte“

Vonseiten der Genossen wurde allerdings auch Kritik am Dorfladen-Verkaufsteam geäußert. Viele Handwerker aus dem Gewerbegebiet würden in der Mittagspause nicht mehr kommen, weil es ihnen zu lange dauere, bis eine Leberkässemmel zubereitet und kassiert sei, erzählte ein Genosse. Aus demselben Grund würden sich nicht mehr so viele Schüler morgens eine Brotzeit holen. Eine Genossin sagte, auch ihr seien die Wartezeiten an der Brot-, Wurst- und Käsetheke zu lang. Andere berichteten über unaufmerksame Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die beiden Vorsitzenden sowie die Aufsichtsräte Christoph Karner, Thomas Vielreicher und Gabi Lembke (neu dabei, Wolfgang Möckel fehlte) hörten sich alle Beschwerden an. Goder will sie bei der demnächst geplanten Teambesprechung thematisieren.

Am Ende der Versammlung war man sich einig, dass etwas passieren muss. „Sonst ist der Dorfladen noch in diesem Jahr Geschichte“, formulierte es Silke Noeller-Granget ganz deutlich. TANJA LÜHR

