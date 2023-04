Stadtradeln: Wolfratshausen und Geretsried suchen Mitstrampler

Von: Susanne Weiß

Interkommunale Radtour: Vergangenes Jahr radelten Bürgermeister und Stadträte 40 Kilometer durch den Nordlandkreis. © SH/Archiv

Die Anmeldung fürs Stadtradeln läuft. Die Aktion für den Klimaschutz ist heuer von 6. bis 26. Mai. Jeder kann sich beteiligen - und jeder Kilometer zählt.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Wer radelt, leistet einen Beitrag fürs Klima. Das ist das Credo der deutschlandweiten Aktion Stadtradeln. Seit 15 Jahren ruft das Netzwerk Klima-Bündnis, mit dem europäische Kommunen in Partnerschaft mit indigenen Völkern lokale Antworten auf den globalen Klimawandel geben wollen, dazu auf. Ab Samstag, 6. Mai, zählt wieder 21 Tage lang jeder Kilometer, der mit dem Rad zurückgelegt wird.

Anmeldung fürs Stadtradeln 2023 in Wolfratshausen und Geretsried läuft

Die beiden Städte Wolfratshausen und Geretsried beteiligen sich auch heuer am Stadtradeln und unternehmen zum Auftakt eine gemeinsame Radtour. Dabei sind die Bürgermeister Michael Müller (Geretsried) und Klaus Heilinglechner (Wolfratshausen) sowie Stadträte beider Kommunen. „Der Fokus liegt auf den Themen Verkehrssicherheit und Radinfrastruktur“, erklärt der Geretsrieder Rathauschef in einer Pressemitteilung. Die Teilnehmer halten an Punkten, bei denen „bereits Bestehendes aber auch noch zu Verbesserndes sichtbar wird“, so Müller. Die etwa 20 Kilometer lange Tour startet am 6. Mai um 10 Uhr am Geretsrieder Rathaus und dauert etwa bis 13 Uhr.

Beim Stadtradeln kann jeder mitmachen, egal ob er schon jetzt häufig mit Muskelkraft unterwegs ist oder für die Aktion das Auto stehen lässt. Über die Internetseite www.stadtradeln.de können sich Pedalritter kostenlos anmelden. Wer in Geretsried oder Wolfratshausen wohnt, arbeitet, einem Verein angehört oder die Schule besucht, kann einem bereits vorhandenen Team seiner Kommune beitreten oder ein eigenes Team gründen. Teams gibt es außerdem bereits für Dietramszell, Eurasburg, Bad Tölz, Benediktbeuern und den gesamten Landkreis. Während des Aktionszeitraums 6. bis 26. Mai trägt man seine geradelten Kilometer online in einem Kilometer-Buch ein oder trackt sie über die Stadtradeln-App.

Bürgermeister über Aktion Stadtradeln: „Wirklich jeder Radkilometer zählt – privat wie beruflich“

Ziel der Aktion ist, möglichst viele Kilometer zu sammeln. „Da wirklich jeder Radkilometer zählt – privat wie beruflich – kommt es auf jeden von uns an. Also: ab auf die Drahtesel, und los geht’s“, animiert Müller zum Mitmachen. Wer sich beteiligt, hilft der Gemeinschaft – und sich selbst. „Jeder Tritt in die Pedale ist eine Win-Win-Situation: für die eigene Gesundheit und für den Klimaschutz“, betont Kollege Heilinglechner.

Vergangenes Jahr haben die Stadtradler im Landkreis erneut ihren eigenen Rekord geknackt. Es gab mehr Teams, mehr Radler und mehr zurückgelegte Kilometer als je zuvor. Insgesamt traten 1287 Teilnehmer in 95 Teams in die Pedale. Zusammengekommen sind dadurch satte 220 067 Kilometer. Autofahrer hätten auf dieser Strecke fast 34 Tonnen CO2 ausgestoßen. Vielleicht lässt sich dieses Ergebnis heuer erneut toppen.

Begleitprogramm Begleitendes Programm beim Stadtradeln:

• Sonntag, 7. Mai, ab 11 Uhr: Radlflohmarkt beim Verein Nagel und Faden am Bunsenweg 11 in Geretsried

• Sonntag, 7. Mai, 14 bis 18 Uhr: Energierad und Verkehrsquiz vom Kreisverband des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs beim Geretsrieder Kinder- und Jugendtag, Areal um das Jugendzentrum Saftladen an der Adalbert-Stifter-Straße 15

• Montag, 15. Mai, 19 Uhr: Radreisevortrag „Auf dem Radl nach Chamalières“ von Claudia Redeken, großer Sitzungssaal im Geretsrieder Rathaus • jeweils montags, 8., 15. und 22. Mai: Radlwerkstatt des Trägervereins Jugend- und Sozialarbeit Geretsried geöffnet, Jugendzentrum Saftladen, Adalbert Stifter-Straße 15

• Die Stadtbüchereien Geretsried und Wolfratshausen bieten während der Öffnungszeiten Stände mit ausgewählter Literatur zum Thema an.

