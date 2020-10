Hendlbrater genießt die Zeit mit seiner kleinen Familie

Seit sieben Jahren brät Daniel Heynig aus Geretsried im Poschner-Zelt Hendl und Enten für die Besucher des Oktoberfests. Doch heuer gibt‘s keine Wiesn. Die Zwangspause kann der 38-Jährige trotzdem genießen.

Geretsried – Wie viele Hendl und Enten Daniel Heynig im vergangenem Jahr auf der Wiesn gebraten hat, kann er nicht sagen. Die Zahl der diesjährigen umso genauer: „Logischerweise null.“ Der 38-Jährige steht normalerweise um diese Zeit am Grill des Poschner-Zeltes und sorgt zusammen mit seinen Kollegen dafür, dass kein Gast hungrig bleibt.

Seit 2013 ist Daniel Heynig zu Oktoberfestzeiten im Team der Braterei. „Ich bin eher durch einen Zufall dazu gekommen“, berichtet er. „Ein Mitarbeiter ist wegen einer Knie-OP ausgefallen und ich bin eingesprungen.“ Von 12 Uhr Mittags bis Mitternacht dauert eine Schicht. „Das ist zwar anstrengend, hat aber trotzdem Spaß gemacht“, sagt der Geretsrieder. Besonders dann, wenn Stammkunden vorbeigeschaut haben. „Bereits seit unzähligen Jahren kam immer wieder ein Chinese vorbei, hat Fotos gemacht und etwas gegessen“, erzählt der 38-Jährige und stutzt. „Manchmal frage ich mich schon, was er dieses Jahr macht, so ganz ohne Oktoberfest.“

+ Zeit zu Dritt: Daniel Heynig genießt die Zeit mit seiner Lebensgefährtin Lina Ambacher und seiner kleinen Tochter Lucie. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Mit den Kollegen, die alle zwischen Freising und dem Bayerischen Wald zuhause sind, steht Heynig nach wie vor über WhatsApp in Verbindung. „Klar, es ist schade, wenn wir uns dieses Jahr nicht sehen können, aber da kann man eben nichts machen.“ Von Trübsal ist bei Heynig wenig zu spüren. Der Grund dafür ist 5960 Gramm schwer und 63 Zentimeter groß: Tochter Lucie, die Anfang Juni auf die Welt kam und laut ihren Eltern so „viel gute Laune verbreitet, dass man einfach nur fröhlich sein kann.“ Die Zwangspause ermöglicht es Heynig, die Entwicklung seiner Kleinen hautnah mitzuerleben. „Ich hätte sie ja sonst kaum sehen können.“ Auch Lebensgefährtin Lina Ambacher (28) ist froh über die Zeit zu Dritt. „Als Lucie geboren wurde, durfte er uns ja nur eine Stunde am Tag im Krankenhaus besuchen. Umso mehr genießen wir nun die gemeinsame Zeit.“

So ganz ohne Wiesn-Feeling geht es im Hause Heynig/Ambacher aber dann doch nicht. Am Wochenende kommt ein Kollege aus der Braterei zu Besuch. „Was es zu Essen gibt, braucht man nicht lange zu überlegen“, sagt Heynig und lacht. „Hendl und Ente, was sonst?“

