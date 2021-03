Antonia Schaller möchte „stärker aus dem Lockdown herauskommen“

Badminton-Talent des TuS Geretsried trainiert im Leistungszentrum in Nürnberg

Nürnberg/Geretsried – Gerade 17 Jahre alt geworden, zählt Antonia Schaller zu den größten Hoffnungen im deutschen Badminton. „Sie hat das Talent zu gewinnen“, konkretisiert TuS-Abteilungsleiter Uwe Eckhoff. Seit 2019 spielt die Schülerin in Geretsried, hat mit dem Team den Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga Süd geschafft. Im selben Jahr ist Schaller, die beim SV Petershausen im Landkreis Dachau mit dem Badminton begonnen hat, auch an den bayerischen Landesstützpunkt nach Nürnberg gewechselt. Dort besucht die Junioren-Nationalspielerin und zweifache Deutsche Vizemeisterin der U17 die 10. Klasse im gymnasialen Zweig der Bertold-Brecht-Schule, wie sie im Gespräch mit Sportredakteur Thomas Wenzel berichtete.