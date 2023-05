„Kein endgültiges Nein“: Antrag sorgt im Geretsrieder Bauausschuss für Verwunderung

Von: Susanne Weiß

Teilen

Ein typischer Bauantrag: Wer ein Einfamilienhaus plant, braucht die Akten in mehreren Ausfertigungen. © THOMAS PLETTENBERG

Ein komplexer Bauantrag führt im Geretsrieder Bauausschuss für Diskussionen. Der Grund: Seltsame Linien im Eingabeplan.

Geretsried – Mehrere Ausnahmegenehmigungen beinhaltete ein Bauantrag, über den der Bau- und Umweltausschuss des Stadtrats kürzlich befinden sollte. Die Mehrheit des Gremiums hätte trotzdem mitgehen können – wären da nicht einige ominöse Linien im Eingabeplan eingezeichnet worden, die einen Blick in die Zukunft gewährten.

„Kein endgültiges Nein“: Antrag sorgt im Geretsrieder Bauausschuss für Verwunderung

Der Bauwerber beabsichtigt, ein Einfamilienhaus am Asternweg um ein Stockwerk samt Dachgeschoss zu erweitern und dazu eine Doppelgarage zu bauen. „Er hält sich mit geringen Abweichungen im Wesentlichen an den Bebauungsplan“, fasste Evelyn Ceka vom Fachbereich Bauen im Rathaus den Antrag zusammen. Eine energetische Dämmung überschreite die südliche Baugrenze um 0,2 Meter. Der Zwerchgiebel sei um 30 statt 33 Grad geneigt und die Sockelhöhe entspreche aufgrund der bestehenden Bebauung nicht dem Bebauungsplan. Heidi Dodenhöft (Freie Wähler) kam die Garage mit acht Metern sehr lang vor. Ceka erklärte das mit einer an die beiden Stellplätze grenzenden Lagerfläche.

Aktuelle Nachrichten aus Geretsried lesen Sie hier.

Für eine Diskussion im Ausschuss sorgte eine beabsichtigte Grundstücksteilung. „Ganz trivial ist der Antrag nicht“, resümierte Stadtbaurat Rainer Goldstein. Es sei zwar noch nicht verbrieft, aber aus dem einen Grundstück sollen vier entstehen, wie Linien auf dem Plan des Flurstücks andeuteten. „Der Parkplatz für den Neubau wäre auf dem späteren Nebengrundstück“, so Goldstein. Geh- und Fahrtrechte seien dann zu klären.

Bauantrag „eigenartig“: Geretsrieds Bauausschuss will Antrag nicht generell ablehnen

„Gegen das Gebäude hätte ich nichts eingewendet, aber wenn der Stellplatz nicht auf dem eigenen Grundstück wäre – ich finde es eigenartig, dass das zulässig ist“, sagte Martina Raschke (Grüne). Es gebe bereits solche Fälle, gab der Stadtbaurat zu bedenken. Dr. Sabine Gus-Mayer (CSU) erklärte, für sie sei „relevant, was jetzt gilt“. Und Franz Wirtensohn (CSU) befürwortete eine Teilung des „Riesengrundstücks“.

Patrik Kohlert (Geretsrieder Liste) setzte sich mit seiner vorgeschlagenen Vorgehensweise durch. Der Ausschuss könne das gemeindliche Einvernehmen mit Blick auf die Befreiungen verwehren, um die Teilung zu prüfen. „Wenn der Bauwerber das so in den Eingabeplan einzeichnet, dann ist das so zu prüfen“, sagte Kohlert. Bürgermeister Michael Müller gab ihm recht. „Ich hätte nichts gegen die Bebauung. Es ist kein endgültiges Nein“, erklärte der Rathauschef. Bei einer Gegenstimme von Wirtensohn erteilte der Ausschuss das gemeindliche Einvernehmen nicht.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter.