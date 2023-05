Arbeitskreis lässt Einmannbunker bergen – und findet noch mehr

Von: Doris Schmid

Mit vereinten Kräften raus aus der Erde: Ein Teleskoplader rückte an, um den Einmannbunker zu bergen. © Doris Schmid

Der Arbeitskreis Historisches Geretsried ließ einen Einmannbunker bergen. Bei der Aktion kam einiges mehr zum Vorschein.

Geretsried – Archäologen haben bei Ausgrabungen Kelle und Pinsel dabei. Damit wäre Thomas Holzer vom Arbeitskreis Historisches Geretsried (AHG) nicht weit gekommen. Stattdessen rückte ein Teles-koplader an, um einen lang gehegten Wunsch der Hobbyhistoriker in die Tat umzusetzen – die Bergung des Einmannbunkers, der seit Jahrzehnten am Rande der Böhmwiese liegt.

Vom Parkplatz „Am Forst“ westlich der B11 bahnt sich das Spezialfahrzeug seinen Weg durch den Waldausläufer. Ein paar Meter vor dem mit Moos bedeckten Bunker, der zur Hälfte aus dem Boden ragt, stoppt es. Mitarbeiter der Bergungsfirma befestigen ein Seil am oberen Teil des Betonbunkers. Vorsichtig hebt der Lader den nur aufliegenden Deckel an und setzt gleichmäßig zurück, damit die schwere Scheibe nicht unkontrolliert ins Schlingern gerät.

60, 70 Jahre liegt der Einmannbunker in der Erde

Holzer steht daneben und hält jeden Schritt mit seiner Handykamera fest. „Seit 2013 bin ich Mitglied im Arbeitskreis“, erzählt der Geretsrieder, dessen Vater sich dort schon seit Jahrzehnten engagiert. „Seit dem ersten Tag kämpfe ich dafür, dass der Bunker geborgen wird.“ 60, 70 Jahre liegt der Betonzylinder mutmaßlich dort. „Was da wohl alles drunter liegen mag?“, meint der 55-Jährige gespannt.

Steine, Tonscherben, Gummi, Gläser und Gefäße

Inzwischen hat das Fahrzeug das Dach des Bunkers auf einem Lkw abgeladen und rollt wieder in Richtung Ausgrabungsstätte. Dort greift Holzer zu einer Schaufel und gräbt um den Bunker herum. Leider ist er nicht in dem erwarteten Zustand. „Der untere Teil ist abgebrochen“, bedauert Holzer. Trotzdem hofft er, in der Erde den zweiten Teil zu finden. Der 55-Jährige schaufelt weiter. Aber auf einen zweiten Betonring stößt er nicht. Dafür fördert er Steine, Tonscherben, Gummiteile, Gläser und und Gefäße zutage. Sie möchte er später genauer unter die Lupe nehmen.

Seit dem ersten Tag kämpfe ich dafür, dass der Bunker geborgen wird.

Holzer sind in Geretsried zwei Einmannbunker bekannt. Sie wurden vor dem Zweiten Weltkrieg entwickelt und sollten Menschen vor Splittern bei Bombenexplosionen schützen – früher standen auf dem heutigen Stadtgebiet zwei Munitionsfabriken, die die Nazis mit Sprengstoff versorgten. „Dieser hier befand sich wahrscheinlich auf der Böhmwiese in der Nähe des Lagers“, vermutet Holzer. Ein zweites Exemplar stand im Wald in der Verlängerung der Sudetenstraße. Doch dieser sei zusammengefallen.

Auch die Tür schwebt zum Lkw

Die Bergungsfirma hat mittlerweile schwere Ketten um das Weltkriegsrelikt gelegt. Ohne Probleme zieht der Lader das tonnenschwere Teil nach oben und bringt es zum Lkw, auf dem er es sanft absetzt. Jetzt fehlt noch die zentimeterdicke, leicht gekrümmte Tür, die da liegt, als ob sie jemand einfach so aus den Angeln gehoben und neben den Bunker auf den Boden geworfen hätte. Dabei ist sie so schwer, dass ein Mann sie nur mit Mühe aufrichten kann. Dank des Spezialgeräts wird die Tür später wie ein Schlüsselanhänger am Ausleger baumeln.

Was da alles zum Vorschein kommt: Thomas Holzer mit einer verrosteten Milchkanne. © Doris Schmid

Im Erdreich hat Holzer neben einer verrosteten und verbogenen blauen Milchkanne noch ein Schloss gefunden. Es schaut aus, als ob es zu einer Barackentür gehört hat. Auch eine transparente Glasflasche mit engem Hals und Zifferneinteilung hält der 55-Jährige in den Händen. „Ich liebe so alte Sachen“, freut er sich. Gut möglich, dass am Fundort des Bunkers noch weitere Relikte auftauchen.

Das AHG-Mitglied ist froh, dass die Bergung des Einmannbunkers „super gelaufen“ ist. Aber er ist auch ein bisschen enttäuscht. Hätte er sich doch gewünscht, den unteren Teil zu finden. „Der Bunker ist kurz über dem Türrahmen abgebrochen“, meint der Geretsrieder. Er schätzt, dass ein etwa ein Meter langes Stück fehlt. „Ich geb’ noch nicht auf, ich muss das Dickicht durchstöbern. Vielleicht liegt da noch was.“

Der Schutzbunker wurde zur Lagerung zum Bauhof gebracht. Später einmal soll das Stück Zeitgeschichte im Garten des Museums der Stadt Geretsried präsentiert werden. Die Kosten für die Bergung übernimmt der Museumsförderverein.

