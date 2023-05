Vom Atomkraftquiz bis zur Stadtführung: Geretsrieder Realschüler präsentieren Projektarbeiten

Teilen

Vom Tellerwäscher zum Millionär: Benedikt Zwerger, Paul Mohn, Thomas Kerwien und Claudio Wagner präsentierten auf Englisch ein kurzes Theaterstück. © Hans Lippert

Die Realschüler Geretsrieds stellen vor großem Publikum ihre Projektarbeiten vor. Das Motto des „Best-of“-Abends: „Veränderung und Wandel“

Geretsried – Zu einem „Best of“-Abend lud die Realschule kürzlich ein. Die Schülerinnen und Schüler der neunten Klassen präsentierten in der Aula ihre Projektarbeiten.

Vom Atomkraftquiz bis zur Stadtführung: Geretsrieder Realschüler präsentieren Projektarbeiten

Etwa sechs Wochen lang hatten sie sich in Gruppen und allein zu Hause mit unterschiedlichen Themen in unterschiedlichen Fächern befasst. Alle standen unter dem Motto „Veränderung und Wandel“ oder, um mit Albert Einstein zu sprechen: „Eine neue Art von Denken ist notwendig, wenn die Menschheit weiterleben will“. Ähnlich wie im Praxis-Seminar am Gymnasium sollten die Jugendlichen möglichst selbstständig ein 40-minütiges Referat erarbeiten und dann erst vor einer achten Klasse und schließlich auf zehn Minuten verkürzt vor großem Publikum – Mitschüler, Lehrer, Eltern, Großeltern, Geschwister – in der Aula halten. Kreativität stand dabei im Vordergrund.

Die Zeiten langweiliger Power-Point-Präsentationen seien vorbei, sagt Rektorin Christine Venus-Michel. Stattdessen bekamen die Besucher Rollenspiele, Interviews, Kurzfilme und selbst gebaute Modelle zu sehen. „Sich und sein Talent gut verkaufen zu können, gehört zu den Schlüsselqualifikationen im späteren Berufsleben“, betont Venus-Michel.

Theaterstück, Interviews oder Modellarbeiten – Das Ergebnis wochenlanger Arbeit der Realschüler

Um die Schüler optimal vorzubereiten, führte Projektleiterin Gabriele Rau Anfang des Jahres ein eintägiges Methoden-Training mit ihnen durch. Sie brachte ihnen bei, wie man einen Vortrag abwechslungsreich und interessant gestaltet. Zweimal während der sechs Wochen durften die Schüler ihre Lehrer um ein Zwischen-Feedback bitten.

Aktuelle Nachrichten aus Geretsried lesen Sie hier.

Dass alle von der guten Vorbereitung profitiert haben, merkte man am „Best of“-Abend. Benedikt Zwerger, Paul Mohn, Thomas Kerwien und Claudio Wagner aus der 9b etwa boten selbstbewusst und in einwandfreiem Englisch ein kurzes Theaterstück dar. Sie zeigten, wie man es vor 50 Jahren vom berühmten „Tellerwäscher zum Millionär“ schaffen konnte. Heutzutage sind Headhunter auf der Suche nach Talenten. Wenn man nicht auf falsche Lockangebote hereinfällt, kann man auch auf diese Weise Karriere machen.

Um die Entwicklung der Automobilindustrie im Verlauf des vergangenen halben Jahrhunderts (Fach Physik) ging es bei Felix Kastenmüller, Lorenz Kucka, Andreas Hofmann und Hannes Köglsperger aus der 9a. Die Vier erklärten zunächst den Aufbau eines Motors. Danach zeigten sie auf der Leinwand ein Interview mit einem Kfz-Meister. Er beantwortete ihre Fragen etwa zur Antriebsart der Zukunft („Elektromobilität wird sich für Kurzstrecken durchsetzen. Für Langstrecken bevorzuge ich den Dieselantrieb. Vom Wasserstoff sind wir noch zu weit entfernt.“) und zum autonomen Fahren.

Die Mädchen Raphaela Fadinger, Charleen Hofstetter, Ela Ücgül und Vanessa Elek (9c) haben sich in Französisch mit der Stadt Bordeaux beschäftigt, die auf nachhaltigen Tourismus setzt. Als Reiseführerinnen mit roten Baskenmützen entführten sie die Zuschauer ins „Darwin“, eine ehemalige Militärkaserne in Bordeaux, die zu einem angesagten Viertel saniert wurde, und in den botanischen Garten der Stadt.

Wichtige Themen in kreativer Form: Projektausstellung in Geretsriede Realschule

Das komplexe Thema fossile und erneuerbare Energien brachten Amelie Mumoth und Tim Totzauer (ihre beiden Mitschüler fehlten an dem Abend) auf den Punkt. Um das Publikum bei der Stange zu halten, hatten sie sich ein Quiz zu Atomkraft, Windrädern und Co. einfallen lassen. Andere Präsentationen zeigten die Entwicklung des Geldes vom Tauschhandel bis zur Digitalisierung auf, widmeten sich Metallen als verformbaren Rohstoffen früher und heute (Fach Chemie) oder beleuchteten unterhaltsam die Jugend im Wandel der Zeit. Die Arbeiten wurden sowohl in Deutsch als auch im jeweils gewählten Fach benotet.

Das gemeinsame Technikteam von Realschule und Gymnasium machte die verschiedenen Darbietungen erst möglich, wenn auch manches aufgrund defekter Beamer oder Mikrofone nicht so wie geplant funktionieren wollte. „Dann müssen wir eben improvisieren“, ermunterte Projektleiterin Gabi Rau die Schüler. Eine gewisse Flexibilität gehört ebenfalls zu den Schlüsselqualifikationen im Leben. TANJA LÜHR

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter.