Heimische Schildkröte fast von Auto überfahren: Tiere „massiv vom Aussterben bedroht“ - Experte klärt auf

Von: Franziska Konrad

Ist der Region zu Hause, lebt aber meist sehr zurückgezogen: die Europäische Sumpfschildkröte. © privat

Sie sind scheu und leben in unseren Weiher: Letzte Woche wäre eine heimische Schildkröte fast von einem Auto überfahren worden. Reptilienexperte Clemens Drieschner kümmerte sich um das Tier.

Geretsried – Sie fuhr auf einer Landstraße bei Schalkofen an einem Weiher vorbei – und trat gerade noch rechtzeitig auf das Bremspedal: Vergangenen Montag hätte eine 22-jährige Eglingerin beinahe eine Schildkröte überfahren (wir berichteten).

Die Polizei sprach zunächst von einem ausgebüxten Reptil, doch es stellte sich heraus: Bei dem Tier handelt es sich nicht um ein entflohenes Haustier, sondern um eine heimische Europäische Sumpfschildkröte. Reptilienexperte Clemens Drieschner aus Geretsried kümmerte sich um das gepanzerte Tier – und entließ es im Anschluss wieder in die Freiheit.

Schildkröte fast von Auto überfahren: Reptilienexperte aus Geretsried kümmert sich um Tier

„Bei uns gibt es nur noch sehr sehr wenige heimische Schildkröten. Die sind massiv vom Aussterben bedroht“, erklärt der 35-Jährige auf Nachfrage unserer Zeitung. Die Europäische Sumpfschildkröte ist die einzige in Deutschland vorkommende wilde Schildkrötenart.

Normalerweise bekommt man die zwölf bis 20 Zentimeter großen Tierchen nicht zu sehen, „sie leben zurückgezogen im Wasser“. Im Juni allerdings verlassen einige der scheuen Tiere ihre Gewässer, um sich einen passenden Ort zu suchen, an dem sie ihre Eier vergraben können.

Clemens Drieschner, Reptilienexperte aus Geretsried. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Drieschner rät Autofahrern, gerade jetzt im Bereich von Weihern sehr vorsichtig zu fahren. In naturbelassenen Tümpeln, mit sumpfig-trüben, stehendem Wasser fühlen sich die Schildkröten nämlich besonders wohl. An Isar und Loisach hingegen sind sie kaum unterwegs. „Das Wasser fließt ihnen dort zu schnell“, erklärt der Geretsrieder.

Schildkröten verlassen im Juni ihre Weiher: Experte rät Autofahrern, vorsichtig zu fahren

Wird im Landkreis ein Reptil gefunden, landet es in der Regel bei dem 35-Jährigen. Seit etwa zehn Jahren kümmert sich Drieschner, der hauptberuflich in der IT-Branche arbeitet, in seiner Freizeit um die Kriechtiere. In dieser Zeit kam ihm „vielleicht drei Mal“ eine heimische Schildkröte unter die Augen. „Das war für mich jedes Mal ein Highlight“. Denn in der Region leben nur noch sehr wenige Exemplare.

Dass die Tiere vom Aussterben bedroht sind, hat mehrere Gründe: Laut Drieschner dauert es etwa acht bis zehn Jahre, bis die Tiere geschlechtsreif werden. Außerdem sei es für sie schwierig, einen passenden Eiablageplatz zu finden. „Das muss ein trockener Ort in Südlage sein, mit genügend Licht.“ Und dann gilt es erst einmal, heil über die Straßen zu kommen.

„Ich verstehe den Impuls, dass man einer gefundenen Schildkröte helfen möchte und sie mit zu sich nach Hause nimmt.“ Doch gerade das sei für das Reptil kontraproduktiv, ein „Supergau“. Auf der Suche nach einer Eiablage werde das Reptil so „vollkommen“ aus dem Konzept gebracht. „Da ist es viel hilfreicher, die Schildkröte einfach auf die andere Straßenseite zu tragen.“

Die Europäische Sumpfschildkröte lässt sich an folgenden Merkmalen erkennen: Im Gegensatz zur Landschildkröte hat sie keine breiten „Elefantenstampfer“, sondern schmalere Füße, ähnlich Schwimmflossen. „Ihr Panzer ist oval, eher flach, und ihr Körper ist grünlich-gelb gesprenkelt“, erklärt Clemens Drieschner.

Nach Schildkröten-Aktion: Feuerwehr Wolfratshausen muss Schlange aus Wohnzimmer entfernen

Drei Tage nach besagter Schildkröten-Aktion musste die Feuerwehr in der Loisachstadt wegen eines anderen Reptils anrücken: Eine 80 bis 100 Zentimeter lange Schlange hatte es sich im Wohnzimmer eines Wolfratshausers gemütlich gemacht, laut Polizeibericht handelte es sich um eine Ringelnatter. „Ich war leider unterwegs und konnte daher nicht helfen“, sagt der 35-Jährige. Daher kümmerte sich ein Bekannter von ihm, ein Feuerwehrmann und Reptilienexperte, um das Kriechtier.

Gerade unserer schöne Umgebung, mit den Weihern und Flüssen, ist ein Paradies für Ringelnattern und Schildkröten.

Ein Zufall? Oder entwickelt sich die Region nun zum Reptilienparadies? Hierfür hat der Geretsrieder ebenfalls eine Erklärung parat: „Diese Tiere sind alle wechselwarm.“ Heißt: Je wärmer es wird, umso mehr sind die Reptilien in Aktion und umso schneller unterwegs. Drieschner: „Gerade unsere schöne Umgebung, mit den Weihern und Flüssen, ist ein Paradies für Ringelnattern und Schildkröten.“

