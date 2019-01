Auf die Körpersprache kommt es an

Auch im zweiten Heimspiel des Wochenendes müssen die Geretsrieder River Rats dringend Punkte sammeln. Am Sonntag um 18 Uhr ist die EA Schongau zu Gast im Heinz-Schneider-Eisstadion.

Geretsried – Für Trainer Sebastian Wanner ist es völlig klar: „Für uns gibt es jetzt keine einfachen Spiele mehr.“ Vier Partien hat das Geretsrieder Eishockeyteam bis dato absolviert, davon zwei gewonnen und zwei verloren. Es stehen also noch zehn Begegnungen aus, in denen die River Rats unbedingt die nötigen Zähler für einen Platz unter den ersten Drei der Verzahnungsrunde C einheimsen müssen. Und dabei setzt der ESC-Coach vor allem auf die vier Heimspiele, die noch anstehen: „Auswärts müssen wir womöglich unsere Taktik etwas ändern, aber zuhause gibt es nur eine Richtung – nämlich nach vorne.“

Dass dies die Truppe um Kapitän Martin Köhler kann, hat sie unter anderem gegen jenen Gegner bewiesen, der am Sonntag um 18 Uhr im Heinz-Schneider-Eisstadion zu Gast ist – die EA Schongau. 11:2 lautete das Resultat im Bayernliga-Match am 9. Dezember, zugleich der höchste Saisonsieg. Doch während die Mammuts in der Abschlusstabelle nur Rang elf belegten, führen sie jetzt die Abstiegsrunde an. Zwar unterlag das Team von Roman Mucha in Haßfurt mit 4:5, doch der BEV wertete die Partie mit 5:0 für Schongau. Dann folgten Siege in Buchloe (3:2) und gegen Vilshofen (11:1). „Es sieht so aus, als hätten sie sich schon frühzeitig mental auf den Abstiegskampf eingestellt“, vermutet Sebastian Wanner, dass der Gegner mit einer guten Portion Euphorie im Gepäck in Geretsried aufkreuzen wird. „Wichtig wird sein, dass wir ihren beiden tschechischen Topscorer keinen Raum zur Entfaltung geben“, betont der ESC-Coach. Gemeint sind Routinier Milan Kopecky (17 Tore und 15 Vorlagen in 25 Partien) und sein Landsmann Jakub Muzik (17 Tore, 20 Assists). Beide sind den Geretsriedern noch in unangenehmer Erinnerung, machten die beiden Stürmer doch in der Schlussphase des ersten Saisonduells den 5:4-Sieg der Mammuts gegen die River Rats perfekt.

Wanner, der wieder auf die zuletzt angeschlagenen Maximilian Hüsken und Daniel Bursch sowie den beruflich verhinderten Nino Poch zurückgreifen kann, sieht sein Team im Vergleich zu damals zu Saisonbeginn besser vorbereitet. „Wir haben diese Woche wieder gut trainiert und auch unsere Fitness verbessert“, berichtet der 42-Jährige. Wichtig werde aber vor allem eines sein: „Wir müssen anders auftreten als zum Beispiel bei der jüngsten Niederlage in Amberg, eine andere Körpersprache zeigen. Wenn wir dann auch noch defensiv gut stehen und 100 Prozent Konzentration und Einsatz zeigen, ist alles möglich.“ ,