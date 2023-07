Aufklärungsquote, Straßenkriminalität und Drogen: Das Ergebnis des Geretsrieder Sicherheitsgesprächs

Von: Jannis Gogolin

Besorgniserregend: Die Zahl der Sexualdelikte nahm im Zuständigkeitsbereich der Geretsrieder Polizei um 60 Prozent zu. Symbo Kriminalität Verkehrsbetrieb Aufklärungsquote Besondere Fälle © dpa

Verbrechen und Vergehen in Zahlen fasste das Sicherheitsgespräch der Geretsrieder Polizei. Eine Art Straftaten erfuhr 2022 besonders große Zunahme.

Geretsried – Lebendig und lebenswert präsentiert sich Geretsried Gästen und Einwohnern. Doch wo es Licht gibt, gibt’s auch Schatten. Und so registrierte die Polizei Geretsried im Jahr 2022 insgesamt 1182 Straftaten (2021: 1220) in ihrem Revier in Geretsried, Dietramszell und Königsdorf. Bei knapp 35 000 Einwohner kommt so auf grob jeden 30. Bürger der drei Kommunen 2022 also eine Straftat.

In der Kriminalitätsstatistik differenziert die Polizei zwischen Straftatbeständen, Verkehrssünden nicht inbegriffen. Während die Summe an Straftaten laut dem Pressebericht zum Sicherheitsgespräch wie bereits erwähnt um 3,1 Prozent sank, gab es in den einzelnen Kategorien teils starke Schwankungen. Die Gewaltkriminalität – also Mord, Totschlag, Vergewaltigung, Raub, räuberische Erpressung sowie gefährliche und schwere Körperverletzung – sank im Jahr 2022 zwar um 20 Prozent von 41 auf 34 Fälle. Kriminalität im öffentlichen Raum, Straßenkriminalität genannt, stieg allerdings um 12,4 Prozent (von 176 auf 201) und die Eigentumsdelikte sogar um 25,5 Prozent (von 200 auf 251).

Um 6,3 Prozent nahmen Rohheitsdelikte zu (von 222 auf 236), unter die alle Arten von Raub, Körperverletzung und erpresserischem Menschenraub fallen. Laut der Mitteilung verzeichnete die Polizei ein Plus von 19,3 Prozent bei Rauschgiftdelikten (2021: 92, 2022: 114). Im Gegensatz dazu nahmen Fälle von Vermögensdelikten um 44,7 Prozent ab. 2021 waren es noch 244, 2022 nur noch 135. Den größten Anstieg registrierte die Geretsrieder Polizei in der Kategorie Sexualdelikte. 2022 wurden 31 Straftaten in dieser Kategorie begangen – 12 mehr als 2021. Das bedeutet einen Anstieg von über 60 Prozent.

772 Verkehrsunfälle im Jahr 2022 – Fahrerflucht rückläufig

Im Verkehrsbetrieb ist eine erfreuliche Abnahme in der Statistik zu verzeichnen. Zwar ereigneten sich 2022 im Zuständigkeitsbereich der Geretsrieder Polizei nach wie vor viele Verkehrsunfälle, 772 an der Zahl. Immerhin sind das aber 57 weniger als im Vorjahr (2021: 829). Bei knapp 16 Prozent der Unfälle im Jahr 2022 kamen Personen zu Schaden, ein Beteiligter starb. 2021 gab es zwei Todesopfer zu beklagen. Am häufigsten passierten Unfälle beim Abbiegen, Wenden und Rangieren (186). An zweiter Stelle folgt ein ungenügender Sicherheitsabstand (126). Fälle von Fahrerflucht nahmen 2022 um elf Prozent auf 162 ab.

Im abgelaufenen Kalenderjahr kontrollierten die Sicherheitskräfte zudem 54 Fahrzeuge, deren Fahrer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss standen. 27 davon mussten unmittelbar vor Ort ihren Führerschein abgeben. Ihre Fahrerlaubnis verloren außerdem zwölf Fahrzeugführer aufgrund von Geschwindigkeitsmessungen. Über 385 Stunden investierte die Polizei in die Verkehrssicherheit per Lasermesser. Im gleichen Zuge wurde gegen 304 weitere Personen Anzeige erhoben, 736 kamen mit einer Verwarnung davon.

„Die Aufklärungsquote blieb im Jahr 2022 mit 70,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr mit 70,8 Prozent in etwa gleich“, heißt es in dem Bericht. Also konnten die Geretsrieder Beamten fast drei von vier Straftaten aufklären. Im Jahr 2020 lag die Erfolgsquote etwas höher – bei 75,8 Prozent. Im bayerischen Vergleich erscheint es im Revier der Geretsrieder Beamten aber relativ ruhig zuzugehen. Die sogenannte Häufigkeitszahl, ein vergleichbarer Referenzwert zur Kriminalitätsbelastung je 100 000 Einwohner, lag laut dem Pressebericht in Geretsried selbst bei 4120, in Königsdorf bei 1912 und in Dietramszell bei 1467. Der Schnitt im Freistaat stand im vergangenen Jahr bei 4689, im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen bei 3329.

Drei Bombenentschärfungen in Geretsried: Anwohner waren bereits „routiniert“

Erstmals nach Corona fanden im Jahr 2022 wieder Großveranstaltungen ohne Beschränkungen statt. Feuerwehrfeste, Maibaumpartys oder Geburtstage von Burschen- und Trachtenvereinen verliefen nach Angaben der Polizei „störungsfrei“. Mehr Anspannung durften die Beamten aber bei den 2022 insgesamt drei Bombenfunden in Geretsried verspürt haben. „Die bereits routinierten Anwohner“, so heißt es in dem Bericht, wurden evakuiert, die Feuerwehr, das Technische Hilfswerk sowie die Sicherheitskräfte bewiesen ein weiteres Mal eine „gute Zusammenarbeit“. Die 75 Kilogramm schweren Fliegerbomben konnte ein Sprengmeister befrieden, nach wenigen Stunden sei die Situation entschärft gewesen.

Wie erwähnt, stieg die Zahl an Sexualdelikten 2022 sprunghaft an. Einer der Fälle passierte im Bundeslager der Pfadfinder in der Königsdorfer Jugendsiedlung Hochland. Am letzten der zehn Tage ging bei der Geretsrieder Polizei die Meldung eines sexuellen Übergriffs auf eine Jugendliche ein, die Kriminalpolizei ermittelte.

