Auftakt „Isarsommer“ mit Hommage an Gershwin und Conte

Hörenswert: Das „L’ensemble Wegele-Sagner“ eröffnete den „Isarsommer“. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Zum Auftakt der Geretsrieder Konzertreihe „Isarsommer“ präsentierte das L’ensemble Wegele-Sagner neue Kompositionen.

Geretsried – Gemeinsam mit einem internationalen Ensemble stellten die beiden Geretsrieder Musiklehrer Peter Wegele und Florian Sagner vor zwei Monaten in der Kulturbühne Hinterhalt erstmals ihre neue CD „Storie“ vor. Mittlerweile haben die vielseitigen Musiker weitere Stücke komponiert, die sie zum Auftakt der städtischen Konzertreihe „Isarsommer“ im Ratsstubensaal präsentierten.

Von Jazz, Bossa und Cha-Cha-Cha geprägte Stücke

Die von den Stilrichtungen Jazz, Bossa und Cha-Cha-Cha geprägten Instrumentalstücke, die unter anderem im sizilianischen Palermo aufgenommen und in Sagners Geretsrieder Studio bearbeitet wurden, passten gut zum hochsommerlichen Wochenende. Die warmen Temperaturen führten jedoch auch dazu, dass im Biergarten der Ratsstuben mehr Gäste als im locker bestuhlten Saal saßen. „Sie werden ihr Kommen nicht bereuen“, versprach Pianist Wegele den gerade einmal 26 Besuchern und hielt Wort.

Violinistin Julia Massaro und Schlagzeuger Sergio Cali waren extra aus Palermo angereist, Annedore Wienert (Oboe, Englischhorn) kam aus Berlin. Wolfgang Roth (Flöte), Florian Sagner (Trompete, Percussion) und Paul Tietze (Bass) komplettierten das siebenköpfige Ensemble. Nach den eher ruhigen Eröffnungsstücken „Alba“ und „Paco’s Melancholia“ wechselte Peter Wegele bei „Cha Cha in Five for You“ in einen beschwingten 5/4-Takt. Das harmonische Zusammenspiel der doch recht unterschiedlichen Instrumente zeigte sich besonders bei dem Bossa-Stück „Chorinhozinho“, das die erste Konzerthälfte beendete.

Nach einer viertelstündigen Lüftungspause bat Wegele höchstpersönlich die außerhalb des Saals weilenden Zuhörer herein und präsentierte eine gelungene Variation von „Sotto le stelle del jazz“, einem Lied des berühmten italienischen Sängers und Pianisten Paola Conte. Eine weitere Hommage widmete das Septett dem amerikanischen Komponisten George Gershwin. „My Man’s Gone Now“ aus der Oper „Porgy and Bess“ klang noch nuancenreicher als im Original. Mit der Zugabe „Que Bolá Palermo“ verabschiedete sich das Ensemble vom laut applaudierenden Publikum, das sich schon auf die nächste CD-Veröffentlichung im kommenden Jahr freut.

