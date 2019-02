Aufzug im Rathaus: „Keine Nobelgeschichte“

Am Karl-Lederer-Platz wird gebaut - das macht auch vor dem Rathaus nicht Halt. Das soll barrierefrei an die Tiefgarage angebunden werden. Viel Platz für einen Aufzug ist allerdings nicht.

Geretsried – Die sogenannte Wilde Maus soll weg, das zieht einen Rattenschwanz an Arbeit nach sich. Wie berichtet soll statt des Treppenlifts – ob seines Tempos vom Bürgermeister mal als „Wilde Maus“ bezeichnet – künftig ein Aufzug das Rathaus barrierefrei erschließen. Einen Überblick über den Planungsstand gab der beauftragte Architekt Klaus Kehrbaum in der jüngsten Sitzung des Stadtrats.

Der Anschluss an die Tiefgarage, die derzeit am Karl-Lederer-Platz entsteht, ist inzwischen geglückt. Aufgrund dieser Baustelle war der Haupteingang des Rathauses vergangenes Jahr einige Zeit gesperrt. Aus dem Untergeschoss soll künftig ein Aufzug im Bereich des Einwohnermeldeamts bis unters Dach zum Sitzungssaal fahren. Derzeit wird der Bauantrag vorbereitet, der Ende Februar vorgestellt werden soll. „Der Aufzug wird keine Nobelgeschichte“, stellte Kehrbaum klar. Vorteilhaft sei, dass er keine Über- und Unterfahrt habe, wodurch man weder ins Grundwasser noch in den Dachaufbau des denkmalgeschützten Gebäudes eingreifen müsse. Der Lift werde auf vier bis sechs Personen ausgelegt. Ein Rollstuhl mit Begleitperson passe hinein, ein ausladender Kinderwagen nicht.

Im Zuge der Arbeiten will die Stadt auch die Rathausflure in Angriff nehmen. „Wenn der Karl-Lederer-Platz umgestaltet ist, werden sie gestalterisch abfallen“, argumentierte der Architekt. Kehrbaum sieht vor, den Boden mit Linoleum farblich den Treppen aus Naturstein anzupassen. Die Wände sollen eine Art Putzoberfläche erhalten. „Sehr zurückhaltend, um dem Denkmal gerecht zu werden.“ Die aktuelle Möblierung der Gänge ist laut Kehrbaum teilweise nicht mit dem Brandschutz vereinbar. Auch entspräche die Elektroinstallation in Teilen nicht den Anforderungen. Was es kostet, diese auf den neuesten Stand zu bringen, werde derzeit ermittelt. Auch der Dachboden, der inzwischen für Büros genutzt wird, könne nicht so bleiben.

Lesen Sie auch: „Neuen Mitte“ Geretsried: Eine Frau und drei Männer beraten Stadtrat

„Wie kommt es, dass der Aufzug so einen Rattenschwanz nach sich zieht?“, wollte Sonja Frank (Freie Wähler) wissen. Beim Thema Brandschutz komme man nicht aus, antwortete Bürgermeister Michael Müller (CSU). „Das wäre sowieso angestanden.“ Kehrbaum ergänzte: „Man hat mich gebeten, das gleich mit aufzunehmen.“ Für den Übergang von der Tiefgarage ins Rathaus hat er noch einen besonderen Vorschlag: Da in der Rampe ein großer Raum zur Verfügung steht, könne man diesen als eine Art Foyer für Ausstellungen nutzen. sw