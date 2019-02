Augenmerk auf die Kopecky-Reihe

Die Geretsrieder River Rats, die am Freitag mit ihrem 7:5-Sieg in Dorfen den Bayernliga-Klassenerhalt perfekt gemacht haben, wollen ihre negative Serie in Schongau beenden

Geretsried – Für Sebastian Wanner ist eines klar. „Wir wollen an diesem Wochenende den Klassenerhalt für die Bayernliga perfekt machen. Dazu sind wir bereit, den letzten Schritt zu machen“, erklärt der Trainer des ESC Geretsried. Weil dies mit dem 7:5-Sieg am Freitag beim ESC Dorfen bereits geschehen ist, können die River Rats ihre vorletzte Partie am Sonntag bei der EA Schongau (17 Uhr) gelassen angehen.

Die Mammuts liegen in der Bayernliga-Abstiegsrunde derzeit drei Zähler hinter dem ESC und haben an den vergangenen beiden Wochenenden gegen die direkten Konkurrenten ESV Buchloe (5:6) und ESC Dorfen (1:4) wichtige Punkte liegen gelassen. Allerdings kam die Truppe von Roman Mucha in den Genuss von fünf Zählern am grünen Tisch: Wegen des erneuten Verstoßes des ESC Haßfurt gegen die freiwillige Kontingentbeschränkung von zwei Importspielern pro Mannschaft wurden die beiden Niederlagen (4:5, 6:7 nach Verlängerung) für die Lechstädter gewertet. Mit 27 Gegentoren verfügt die EAS, die sich zur zweiten Wechselfrist mit Linksaußen Markus Andrä vom TSV Peißenberg verstärkt hat, in der Verzahnungsrunde über die beste Defensive. Im Angriff brillieren die beiden Tschechen Jakub Muzik und Milan Kopecky mit jeweils 31 Scorerpunkten (je zwölf Tore/19 Assists). „Jedem meiner Spieler ist bekannt, dass wir auf diesen Block höllisch aufpassen müssen. Dazu ist es notwendig, dass wir im Abwehrbereich sicher stehen und konsequent zu Werke gehen“, fordert Sebastian Wanner. Der 42-Jährige verweist dabei auf die letzten drei gelungenen Auswärtsauftritte seiner Equipe in Vilshofen, Kempten und Haßfurt.

Allerdings haben die River Rats, bei denen Nico Wischnewsky nach seinem beruflichen Auslandsaufenthalt wieder zur Verfügung steht, bei den letzten drei Auftritten in Schongau heuer mit 4:5 sowie in den Vorjahren mit 1:6 (2017/18) und 3:11 (2016/17) stets Federn lassen müssen. Dafür hatte der ESC die Mammuts in dieser Saison daheim gut im Griff und gewann mit 7:3 und 11:2.