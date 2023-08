„Aus unserer Kulturlandschaft nicht mehr wegzudenken“: Cico’s Jazzorchester erhält Kulturpreis 2023

Preisträger im Rathaus vorgestellt

Von Elena Royer schließen

Horia-Dinu Nicolaescu erhält heuer mit seinem „Cico‘s Jazzorchester“ den diesjährigen Kulturpreis der Stadt Geretsried. Bei einem Pressegespräch wurde der Preisträger vorgestellt.

Geretsried – Wenn es um Jazzmusik geht, führt in der Region kaum etwas an „Cico’s Jazzorchester“ vorbei. Zahlreiche Preise, unter anderem mehrere Male „Jugend jazzt“ auf Bayernebene, hat die Bigband unter der Leitung von Horia-Dinu Nicolaescu schon gewonnen. Am Freitag wurde das Orchester als diesjähriger Kulturpreisträger bei einem Pressegespräch im Rathaus vorgestellt.

Preis würdigt einerseits Orchester, andererseits auch Lebenswerk Nicolaescus

„Einerseits würdigt der Preis das Orchester, andererseits soll er auch Ihr Lebenswerk würdigen“, sagt Bürgermeister Michael Müller beim Pressetermin zu Nicolaescu, und meint damit insbesondere dessen herausragende Jugendarbeit und seine jahrelangen musikalischen Verdienste. 1941 in Rumänien geboren, kam Nicolaescu, Spitzname „Cico“, 1971 nach Deutschland. In seinem Heimatland studierte er Musik und Chordirigat an der Musikhochschule in Bukarest. 1981 wurde er als Musiklehrer ans Geretsrieder Gymnasium versetzt, wo er eine Schüler-Bigband gründete. Aus dieser entstand „Cico’s Jazzorchester“, das bis heute überregional großes Ansehen genießt.

Bereicherung für Kulturlandschaft in der Region

„Sie haben mit Ihrem langjährigen Wirken zum Kulturleben in unserer Stadt beigetragen“, lobt Müller den Musiker, der in Wolfratshausen wohnt. „Sie sind eine Bereicherung für unsere Kulturlandschaft und daraus nicht mehr wegzudenken.“ Das Wirken des Orchesters habe den Stadtrat dazu bewogen, das Orchester mit dem diesjährigen Kulturpreis zu ehren, wendet er sich an Nicolaescu und zwei Vertreter des Orchesters, Peter Gründl und Tim Wandke.

Einfach war es für Nicolaescu nicht, als er nach Deutschland kam. „Ich konnte kein Wort Deutsch“, erzählt er. „Meine Muttersprache ist Rumänisch, aber mein Vaterland ist Bayern“, sagt er heute. „Ich bin adoptierter Bayer“, sagt der Musiker und lacht. „Mein Wunsch war es schon immer, mit jungen Leuten zu arbeiten“, erzählt er. So verwirklichte er verschiedene Projekte, unter anderem eine Partnerschaft des Geretsrieder Gymnasiums mit einem Gymnasium in Bukarest. „Das Schönste ist für mich, mit Laien, die keinen Musik-Beruf haben, ein professionelles Niveau zu erreichen.“ Doch auch, dass er Talente gefördert hat, kann sich der gebürtige Rumäne auf seine Kappe schreiben. Ehemalige Schüler von ihm, zum Beispiel der Kontrabassist Benjamin Schäfer oder der Schlagzeuger Andreas Haberl, spielen heute Jazzmusik auf professionellem Niveau.

Aktuelle Nachrichten aus Geretsried lesen Sie hier.

Partnerschaft mit rumänischem Symphonieorchester

Ein weiterer Meilenstein, auf den Nicolaescu heute zurückblicken kann: eine Partnerschaft mit einem rumänischen Symphonieorchester. „Sie haben vollen Respekt vor dem Orchester aus Geretsried“, sagt Nicolaescu, nicht ohne Stolz darauf, dass „sein“ Orchester mit solch professionellen Musikern mithalten kann. „Ohne die Unterstützung des Bürgermeisters und Kulturamtsleiterin Anita Zwicknagl könnten solche Projekte mit Rumänien nicht stattfinden“, zeigte sich Nicolaescu dankbar.

Zwicknagl konnte das nur zurückgeben: „Sie sind seit Jahren ein immer verlässlicher und hochkompetenter Partner, wenn es um die Organisation von Konzerten geht.“

„Ohne Herrn Nicolaescu geht es nicht“

Auch von den beiden Orchester-Mitgliedern Tim Wandke und Peter Gründl kamen Worte des Lobes für ihren Leiter. Und dass die Aufgabe zäh sein kann, besonders jungen Leuten das Musizieren schmackhaft zu machen, weiß Gründl aus eigener Erfahrung, denn er arbeitet als Musiklehrer. Deshalb sei das, was Nicolaescu leiste, enorm wichtig, so Gründl und unterstreicht: „Ich sehe die Rolle der Musiker weit weniger bedeutend, als die von Herrn Nicolaescu. Ohne ihn geht es nicht.“ Als eine „sehr wichtige Institution, an der man bei Jazz im Geretsrieder Raum nicht vorbei kommt“, bezeichnet Wandke, der seit fünf Jahren in „Cico’s Jazzorchester“ musiziert, die Band. „Man kann sich dadurch gut vernetzen, gerade für angehende Jazzmusiker ist das sehr wichtig.“

Entscheidung im Stadtrat bedurfte keiner großen Diskussion

Die Entscheidung, das Orchester mit dem diesjährigen Kulturpreis auszuzeichnen, sei dem Stadtrat übrigens nicht schwergefallen. „Es gab keine großen Diskussionen“, verriet der Bürgermeister über die Mai-Sitzung im Stadtrat. Glücklich über diese Entscheidung zeigte sich auch der Kulturreferent und Stadtrat Hans Ketelhut. „Das Orchester lag mir schon seit vielen Jahren am Herzen“, erzählt er. „Ich hätte mir keinen besseren Preisträger wünschen können.“

Der Kulturpreis der Stadt Geretsried wird im Zwei-Jahres-Rhythmus vergeben. „Es gibt immer nur einen Preisträger, in dem Fall ist es eine Personengruppe“, erklärt Bürgermeister Müller. Die Auszeichnung wird an Personen oder Gruppen vergeben, die auf dem Gebiet der bildenden oder darstellenden Kunst, Musik, Literatur oder in der Brauchtums- und Heimatpflege besonders anerkennende Leitungen erbracht haben. In diesem Jahr konnten die Vorschläge bis 31. März eingereicht werden, aus denen der Ausschuss für Jugend, Senioren, Soziales, Kultur und Sport einen Empfehlungsvorschlag entscheidet und dem Stadtrat vorlegt.

Die Ehrung des Preisträgers findet am 15. September in den Geretsrieder Ratsstuben statt.

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.