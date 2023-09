„Bloß nicht runterschauen“: Ausflug in virtuelle Realität – Ein Selbstversuch in der Geretsrieder Bibliothek

Brille auf dem Kopf, Controller in der Hand: Unsere Mitarbeiterin Lena Imhoff testet das Virtual-Reality-Angebot der Stadtbibliothek. Deren Angestellte Julia Kundel kann auf dem Bildschirm sehen, wo sich Imhoff bewegt. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Im Gaming-Raum der Geretsrieder Stadtbibliothek wagte unsere Mitarbeiterin Lena Imhoff einen Selbstversuch: den Sprung in eine virtuelle Realität.

Geretsried – Ich habe nur einen Gedanken, als ich meine ersten Schritte über der Stadt mache: „Bloß nicht runterschauen.“ Auf einer schmalen Holzplanke wage ich mich langsam vorwärts. Schritt für Schritt für Schritt. Unter mir fließt der Verkehr, den ich höre, aber nicht sehe, weil ich mich nicht traue hinabzusehen. Um mich herum ragen graue Wolkenkratzer in den Himmel. Vom ersten Blick nach unten, vorbei an der kaum einen halben Meter breiten Planke, wird mir ein bisschen schwindelig. Ich sehe Autos und Busse, die so klein wirken wie Spielzeug. Dann lege ich meinen Kopf in den Nacken und schaue in den Himmel. „Hallo“ steht zwischen den Wolken geschrieben.

Diese Welt ist eine der vielen, die mir Julia Kundel, Mitarbeiterin in der Geretsrieder Stadtbibliothek in einem „Pro-Gaming Raum“ zeigt. Gerade befinde ich mich in einer fremden Stadt in der virtuellen Realität (VR). Die VR ist künstlich und digital, mithilfe der Brille existiert sie für mich. Sie erlaubt mir, mich in ganz unterschiedlichen Welten zu bewegen. Ich kann Elefanten in der Savanne beobachten, Statuen am Meeresgrund besichtigen oder auf einer einsamen Insel Schildkröten streicheln. Den Raum im Keller der Stadtbibliothek verlasse ich dafür nicht.

Noch befinde mich über den Dächern der Stadt auf der Holzplanke, fokussiere mich auf das Ende des Bretts und balanciere zwei Schritte nach vorne. Das Holz fühlt sich unter meinen Füßen an wie der Teppichboden der Bibliothek. Langsam nähere ich mich einem eigentümlichen Objekt und greife es mit den Controllern, die ich in den Händen halte. Sie werden mir helfen, zu fliegen. Sekunden später befindet die Planke sich hinter mir und ich schwebe über der Stadt.

Manchmal sei die Bibliothek wegen des VR-Angebots „sogar zu gut besucht“

Bibliotheksbesucher können die VR-Brille samstags von 10 bis 11 Uhr selbst testen, so Kundel. Jeweils 15 Minuten kann jeder in der Regel mit den zwei Controllern und der Brille in eine neue Realität schlüpfen. „Vielen Kindern macht es so viel Spaß, dass sie regelmäßig vorbeikommen“, erzählt Kundel. „Manchmal ist die Bibliothek sogar zu gut besucht.“ Deshalb sei geplant, das Angebot nächstes Jahr zu erweitern. Hauptsächlich nutzten jüngere Generationen die Brille, es gebe aber auch Erwachsene, die sie in der Bibliothek testen. Zwei verschiedene Modelle stehen dafür in der Bibliothek bereit. Eine der beiden hat die Einrichtung seit 2018, das zweite Modell kam erst vergangenes Jahr auf den Markt. Etwa 460 Euro bezahlt man für das Gerät, auf dem man verschiedene Spiele installieren kann. Beide Brillen probiere ich in meinem Selbsttest aus.

„Drehen Sie sich mal um“, fordert Kundel mich aus der echten Welt auf. Sie kann am Computer mitverfolgen, was ich durch die Brille erlebe. Die 29-Jährige stellt mir weitere Spiele vor, bei denen ich sofort verstehe, warum sie Kindern so viel Spaß machen. Diamanten sammeln, Tontauben schießen und so schnell wie möglich Gläser zerschlagen. Rekorde, die die Kinder aufgestellt haben, breche ich jedoch keine.

Als Kundel mir hilft, das Gerät abzunehmen, kommt mir der Raum viel kleiner vor. Vor Sekunden bin ich noch Unterwasser mit Delfinen geschwommen, kurz zuvor über eine mir unbekannte Stadt geflogen und habe ein Fahrradrennen abgeschlossen – als siebte von neun Radlern. Nun stehe ich wieder im Keller der Bibliothek in Geretsried. Etwa eine Stunde habe ich in anderen Wirklichkeiten verbracht. Es fühlt sich an, als hätte ich geträumt. LENA IMHOFF

