Der Ausgleich bleibt dem ESC verwehrt

Geretsrieder River Rats wachen gegen Bayernliga-Spitzrenreiter EHC Waldkraiburg zu spät auf und verlieren mit 3:4.

Geretsried – Knapp an der zweiten Überraschung des Wochenendes ist das Geretsrieder Eishockeyteam am Sonntagabend vorbeigeschrammt: Gegen den EHC Waldkraiburg wurde den River Rats eine Sekunde vor Schluss ein vierter Treffer nicht anerkannt, so dass die 3:4 (0:2, 1:1, 2:1)-Niederlage gegen den Tabellenführer besiegelt war. „Ich weiß nicht, ob die Zeit wirklich schon abgelaufen war“, monierte Trainer Sebastian Wanner den verpassten Ausgleich und Punktgewinn. Andererseits müsse sich der ESC an die eigene Nase fassen: „Wir haben nicht gut angefangen, viele gute Chancen und Rebounds verpasst und sind erst zu spät aufgewacht.“

Tatsächlich klingelte es schon nach 27 Sekunden das erste Mal im Geretsrieder Kasten nach einer Kombination der EHC-Topscorer Josef Straka und Tomas Rousek. Beide waren auch für das 0:2 (14.) in Unterzahl verantwortlich, wenngleich die River Rats zuvor eine Reihe guter Möglichkeiten hatten. In der Folge ließen beide Teams weitere Gelegenheiten verstreichen, wobei ESC-Goalie Martin Morczinietz einige Alleingänge entschärfte. Hoffnung kam nach Stefano Rizzos 1:2 (24.) auf, doch Leon Decker stellte mit dem 1:3 In Überzahl den alten Abstand wieder her (32.). Im Schlussdrittel kamen die Hausherren bei 5-3-Überzahl durch Ondrej Horvaths Gewaltschuss auf 2:3 (46.) heran, ehe Rousek Morczinietz (Wanner: „Martin hat uns schon so oft im Spiel gehalten“) mit dem 2:4 (50.) überlistete. Nachdem die River Rats zwei Unterzahlsituationen überstanden hatten, traf Florian Strobl zum 3:4 (56.). Die Hausherren versuchten noch einmal alles, doch der Ausgleich blieb ihnen verwehrt.

Geretsried - Waldkraiburg 3:4 (0:2, 1:1, 2:1)

Tore: 0:1 (0:27) Straka (Rousek), 0:2 (13:30) Rousek (Straka 4-5), 1:2 (22:02) S. Rizzo (J. Köhler), 1:3 (30:36) Decker (Straka 5-4), 2:3 (45:53) Horvath (Stava, Strobl 5-3), 2:4 (49:57) Rousek (Straka), 3:4 (55:17) Strobl (Stava, Horvath 3-4). – Schiedsrichter: Stefan Storf. – Strafminuten: ESC 12, EHC 14. – Zuschauer: 199.