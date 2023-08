Auto gegen Motorrad: Kettenreaktion führt zu Unfall - Mann verletzt

Von: Peter Borchers

Kettenreaktion: Bei dem Unfall mit drei Fahrzeugen erlitt ein 56-jähriger Italiener leichte Verletzungen. © sh

Am Mittwochnachmittag ereignete sich ein Unfall auf der B11 in Geretsried. Drei Fahrzeuge waren beteiligt. Ein Italiener erlitt leichte Verletzungen.

Geretsried - Ein 56-jähriger Italiener war am Mittwoch gegen 14.30 Uhr mit seinem Motorrad auf der B11 in nördliche Richtung unterwegs. Weil die Ampel an der Einmündung Geretsried Nord Rot zeigte, musste der 56-Jährige anhalten, ebenso ein hinter ihm fahrender 36-jähriger Münchner in seinem Pkw.

Unfall auf der B11: Rettungswagen bringt Verletzten ins Krankenhaus

Ein weiterer nachfolgender Autofahrer – 21 Jahre alt und ebenfalls aus München – erkannte dies laut Polizei offensichtlich zu spät. Er versuchte, noch nach links auszuweichen, krachte jedoch ins Wagenheck des Münchners. Aufgrund des Aufpralls wurde das Fahrzeug des 36-Jährigen gegen Motorrad geschoben, und der Italiener stürzte.

Dabei verletzte er sich leicht. Ein Rettungswagen brachte den Mann in die Wolfratshauser Kreisklinik. Die Autos sowie das Motorrad mussten abtransportiert werden. Den Gesamtschaden taxiert die Polizei auf rund 17 500 Euro. peb

