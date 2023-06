Autorin Anne Freytag stellt ihr Buch „Mind Gap“ in Geretsried vor

Von: Doris Schmid

Bestsellerautorin: Anne Freytag kommt für eine Lesung in die Stadtbücherei. Dort präsentiert sie ihren Spannungsroman „Mind Gap“. © Studio Tasca

Die Münchner Autorin Anne Freytag stellt in der Stadtbücherei Geretsried ihr neues Buch „Mind Gap“ vor. Wir interviewten die Autorin im Vorfeld.

Geretsried – Ihr erstes Buch verlegte sie noch in Eigenregie. Mittlerweile ist Anne Freytag eine Bestsellerautorin. Am Montag, 12. Juni, kommt die Münchnerin für eine Lesung nach Geretsried. In der Stadtbücherei stellt Freytag ihr aktuelles Buch „Mind Gap“ vor. Im Gespräch mit unserer Zeitung erzählt die 40-Jährige, um was es in ihrem Spannungsroman geht und wie und wann sie überhaupt zum Schreiben gekommen ist – nämlich über einige Umwege.

Frau Freytag, in Ihrem aktuellen Buch beschäftigen Sie sich mit der Frage: „Was, wenn dein freier Wille nicht mehr frei ist – du aber nichts davon weißt?“ Ein spannendes, aber auch beängstigendes Szenario, oder?

Freytag: Die Frage nach dem freien Willen, und wie leicht dieser mithilfe von Technologie ausgenutzt werden kann, das fand ich wahnsinnig spannend. Dazu gehört ja immer auch die Entscheidung, wie weit man selbst gehen will. Das wiederum ist davon abhängig, in welchem System und in welcher Kultur man lebt. Darf man seine Meinung frei äußern? Oder muss man mit Verfolgung oder Schlimmeren rechnen? Und wie manipulierbar ist man?

Was würden Sie sagen?

Freytag: Ich glaube, wir sind so manipulierbar wie nie zuvor. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, Informationen digital zu verbreiten und sie zu beschneiden. Viele Leute kennen nur noch Bruchteile einer Geschichte, nehmen sie aber als Gesamtbild wahr. Dann dauert es nicht lang, und ein Shit-Storm bricht los.

Haben Sie selbst diese Erfahrung gemacht?

Den Austausch mit den Leserinnen und Lesern fand ich ganz toll. Aber ich habe gemerkt, dass mir bei Social Media die Stimmungen teilweise nicht gefallen. Ich habe mich auch gefragt, wie beeinflussbar ich tatsächlich bin, was die Meinungen anderer angeht. Aus diesem Grund habe ich mich von Social Media verabschiedet – mit einem lachenden und einem weinenden Auge.

In „Mind Gap“ geht es um einen implantierten Chip, der mit dem Gehirn verbunden wird – klingt nach Science-Fiction.

Freytag: Das stimmt. Aber wenn uns jemand 2001 gesagt hätte, dass es ein Telefon geben wird, dass wie ein kleiner Computer funktioniert, mit dem man ins Internet gehen und Filme drehen kann, hätten wir das als Quatsch abgetan. 2007 kam das iPhone auf dem Markt. Ich glaube, dass die technische Entwicklung im Hintergrund sehr viel weiter ist, als wir normalen Menschen wissen. An die Öffentlichkeit wird damit erst gegangen, wenn alles mit Fakten belegbar ist.

Wann und wo kam Ihnen die Idee zu diesem Buch?

Freytag: Die Idee hat sich aufgebaut. Ich liebe Technik, ich bin sehr froh, dass es sie gibt. Aber die Freude, den Spaß und die Erleichterung, die sie bietet, hat auch immer eine Kehrseite. Ich habe mich gefragt, wie es wohl wäre, wenn die Technik ein Teil von uns wird. Ein Handy tragen wir bei uns, einen Chip in uns. Wo ist da die Grenze? Das herauszufinden, fand ich interessant.

Sie schreiben in Ihrer Danksagung: „Dieser Roman und ich haben uns gegenseitig geschafft“. Unter welchen Umständen ist das Buch entstanden?

Freytag: Die Zusammenarbeit zwischen Autor und Lektor ist in der Regel sehr eng. Bei meinem Verlag gab es da einen Wechsel, und für mich war das wahnsinnig schwierig. Ich hatte das Gefühl, keine Unterstützung zu haben – und das meine ich überhaupt nicht böse. Ein Buch soll sich organisch entwickeln und von Anfang bis Ende logisch sein. Da ist es sehr wichtig, jemanden zu haben, der den Gesamtprozess im Blick hat. Und das hat mir gefehlt.

Das Ende war lange Zeit offen

Gab es einen Punkt, an dem Sie nicht mehr weiterwussten?

Freytag: Ich habe sehr lange nicht gewusst, wie das Buch enden wird. Irgendwann hat mich das ziemlich nervös gemacht. Das Ende ist das, was in Erinnerung bleibt. Wenn das nicht stimmt, kann der Rest des Buchs noch so gut sein. Ich habe mich dann mit einer befreundeten Autorin getroffen. Zwei Stunden haben wir gedankliches Ping Pong gespielt. Dann kam der Moment, in dem alles Sinn ergeben hat, und die Auflösung war Gott sei Dank da. Sie ist tatsächlich das, was ich an der Geschichte mit am liebsten mag. Jetzt bin ich richtig glücklich mit dem Ende.

Wie lange haben Sie an „Mind Gap“ gearbeitet?

Freytag: Das ist schwer zu sagen, weil das ein Prozess ist. Ich vergleiche das mit Topfschlagen oder Blinde-Kuh-Spielen. Man nähert sich der Gesamtidee in vielen kleinen Schritten an. Das Schreiben mit Lektorat hat ungefähr sechs Monate in Anspruch genommen.

Morgens und abends schreibt die Autorin am liebsten

Beschreiben Sie uns Ihren Tagesablauf.

Freytag: Ich schreibe gut, wenn mein Gehirn noch nicht oder nicht mehr ganz wach ist, also direkt nach dem Aufstehen und vor dem Schlafengehen. Morgens und abends jeweils etwa eineinhalb Stunden. In dieser Zeit schaffe ich mehr, als wenn ich tagsüber sechs Stunden arbeite.

Können Sie in der Schreibphase überhaupt noch abschalten?

Freytag: Ich höre nie auf, mich damit zu beschäftigen. Ich stehe unter der Dusche und überlege, wie ich Probleme lösen kann. Ich schaue im Internet Bilder an und speichere sie. Ich gehe in den Supermarkt und notiere mir Sätze, die mir in dem Moment einfallen. Ich träume davon. Eigentlich ist man wie ein Arzt auf Abruf. So gern ich das mache, so froh bin ich, wenn es vorbei ist. Wie jemand zehn Jahre an einer Geschichte schreiben kann, ist mir rätselhaft.

Wer ist Ihr größter Kritiker?

Freytag: Ich glaube, dass ich das selbst bin. Ich versuche, mich so wenig wie möglich beeinflussen zu lassen, damit die eigene Meinung nicht zu sehr verwässert durch das, was von außen kommt. Meine Stimme und mein Blick auf etwas ist das, was ich geben kann. Aber meine Mutter ist die erste, die alles zu hören bekommt. Ich lese ihr meine Kapitel immer vor. Sie trägt ihre Emotionen im Gesicht. Wenn sie lacht oder Tränen in den Augen hat, bin ich auf dem richtigen Weg. Ihr Urteil ist nie verletzend. Sie ist meine liebevollste Kritikerin.

Verfilmung nicht ausgeschlossen

Es gibt konkrete Pläne zur Verfilmung einzelner Werke. Verraten Sie uns dazu Näheres?

Freytag: Von meinen Büchern wurden mehrere optioniert von Filmfirmen und Produzenten. Das bedeutet, dass diese das Recht haben, Geldgeber für eine Umsetzung zu finden. Der Prozess für die Verfilmung von „Nicht weg und nicht da“ (ein Jugendroman, Anm. d. Red.) ist am weitesten fortgeschritten. Ich freue mich, wenn die Option wirklich gezogen wird. Das ist ein großer Traum, der sich dann erfüllt. Das kann aber auch noch alles bis zur letzten Sekunde schiefgehen.

Sie wurden mehrfach für Literaturpreise nominiert und auch ausgezeichnet. Welche Bedeutung hat das für Sie?

Freytag: Ich bin da hin- und hergerissen. Es ist eine schöne Anerkennung meiner Arbeit, dass das, was ich mit Mühe, Liebe und Fleiß geschaffen habe, honoriert wird. Das freut mich sehr. Trotzdem ist das natürlich der subjektive Eindruck einer Jury. Es gibt auch viele gute Bücher, die unter dem Radar bleiben und nicht ausgezeichnet werden.

Sie haben zunächst International Management studiert und als Grafikdesignerin gearbeitet, bevor Sie sich ganz dem Schreiben widmeten. Haben Sie jetzt Ihren Traumberuf gefunden?

Freytag: Fast alle Autoren haben irgendwann diesen Schlüsselmoment gehabt: „Ich war zwölf, ich habe eine Schreibmaschine gesehen, es war um mich geschehen.“ Bei mir war das nicht der Fall.

Wann haben Sie mit dem Schreiben angefangen?

Freytag: Ich habe schon immer geschrieben, aber nie etwas Zusammenhängendes. Ich glaube, dass ich über das Schreiben Dinge verarbeitet habe. Nach dem Abitur bin ich erst einmal nach Australien gegangen. Man könnte sagen, ich bin vor der Entscheidung geflohen, was ich mit meinem Leben machen soll. Nach meiner Rückkehr habe ich Tourismus und Eventmanagement studiert.

Eine Entscheidung, mit der Sie nicht glücklich gewesen sind.

Freytag: Im dritten Semester habe ich gemerkt, dass das nichts für mich ist. Aber seit dem Studium weiß ich: Ich kann fast alles lernen, wenn ich muss. Und ich habe gelernt, mir meine Zeit einzuteilen. Das ist mir später auch fürs Schreiben sehr zugutegekommen.

Während des Studiums haben Sie wieder angefangen zu schreiben.

Freytag: Das war während des zweiten Semesters. Da habe ich jeden Tag geschrieben. Nach einem Jahr war ich mit meinem ersten Buch fertig. Es war viel zu lang und ohne Struktur, aber ich war sehr stolz auf mich. So, als ob ich das Rad neu erfunden hätte. Da habe ich gemerkt: Schreiben ist das, was ich für immer machen möchte. Aber es kam auch der Punkt, an dem ich gemerkt habe, dass die Welt nicht auf mich gewartet hat.

Warum?

Freytag: Im Endeffekt sind ganz viele Dinge auf die perfekte Art schiefgegangen. Mein Fernstudium in International Business Studies habe ich 2008, genau zur Banken-Pleite, beendet. Ich habe mich wie eine Besessene beworben, um einen Job finden. Nach 100 Absagen habe ich aufgehört, zu zählen. Dann habe ich in einer Boutique gearbeitet und bin in die Arbeitslosigkeit gerutscht.

Erstes Buch im Selbstverlag herausgegeben

Wie haben Sie den Sprung zur Bestsellerautorin geschafft?

Freytag: Ich habe Agenturen und Verlage angeschrieben, leider ohne Erfolg. Zwei Jahre habe ich gebraucht, um den Mut aufzubringen, einen meiner Romane selbst zu verlegen. Drei Monate nach der Veröffentlichung konnte ich davon leben.

Wow, das ist beeindruckend.

Freytag: Auf abstruse Art hat mein komischer Lebenslauf dann gut zusammengepasst. In der Boutique habe ich mehr gelernt als an der Uni, über Menschen, Hackordnung und Rudelverhalten. Als ich Sozialhilfe bezogen habe, erfuhr ich, wie man behandelt und wahrgenommen wird, wenn man arbeitslos ist. Geradlinig war das nicht, aber es hat doch alles perfekt ineinandergriffen.

Tipp für Nachwuchsautoren

Welchen Tipp haben Sie für Nachwuchsautoren?

Freytag: Lösche jeden Satz, den es nicht braucht. Man tut den Lesern einen Gefallen damit. Und wenn in einem Absatz nur ein guter Satz ist: herausoperieren und für später aufheben.

Sie wohnen in München. Der Weg zu Ihrer Lesung in Geretsried ist nicht weit. Kennen Sie die Stadt?

Freytag: Da haben Sie mich kalt erwischt. Ich war noch nie in Geretsried. Aber ich habe viel über die Stadt gelesen. Vielleicht komme ich ein bisschen früher und schaue mir Geretsried an.

Lesung in Geretsried am 12. Juni

Die Lesung mit der Autorin Anne Freytag findet am kommenden Montag, 12. Juni, um 19 Uhr in der Stadtbücherei Geretsried statt. Tickets sind im Vorverkauf für zehn Euro erhältlich. Anmeldungen sind vor Ort oder per E-Mail an buecherei@geretsried.de möglich.

