B11-Verlegung in Geretsried: Lösung für Knotenpunkte vorgestellt - Erste Ergebnisse schon im Herbst?

Von: Doris Schmid

Teilen

Stark belastet ist die B11 schon jetzt. Die Planer rechnen mit einer weiteren Zunahme des Verkehrs. © Sh/Archiv

Das Projekt zur Verlegung der B11 in Geretsried befindet sich nach wie vor in der Planungsphase. Der aktuelle Sachstand wurde kürzlich dem Bau- und Umweltausschuss präsentiert.

Geretsried – Als bevorzugte Maßnahme wurde die Verlegung der B11 an den Schwaigwaller Hang im Jahr 2016 in den Bundesverkehrswegeplan aufgenommen. Viel geholfen hat das seither nicht – noch immer befindet sich das Projekt, das in der Verantwortung des Staatlichen Bauamts Weilheim liegt, in der Planungsphase. Einen aktuellen Sachstand präsentierte Lukas Gellner in der jüngsten Sitzung des Bau- und Umweltausschusses.

Geretsried: Verlegung der B11 - Projekt liegt immer noch in der Planungsphase

Rückblick: Den Vorentwurf zur Verlegung der B11, den die Stadt Geretsried in den Jahren 2012 bis 2014 erarbeitet hat, wurde 2018 an das Staatliche Bauamt übergeben. Bevor die Behörde damit arbeitete, untersuchte sie 2018 und 2019, wie sich der Verkehr im Gesamtraum Geretsried-Wolfratshausen entwickeln wird. Miteinbezogen in die Untersuchung wurde damals auch der Bereich B11 nördlich von Geretsried über Waldram inklusive Autobahnzubringer B11a sowie die beiden Stadtgebiete.

Die Erkenntnis: Der Verkehr wird weiter stark zunehmen. Die Ergebnisse aus dem Gutachten stellten die Verkehrsplaner vor Herausforderungen. Es stellte sich die Frage, ob die Planung, die die Stadt damals aufgestellt hatte, leistungsfähig genug ist, die Zunahme des Verkehrs auch abzubilden.

Das Staatliche Bauamt sah die Notwendigkeit, den gesamten Streckenzug der B11 ab der Einmündung der Staatsstraße 2369 bis zur Anschlussstelle der B11a/A95 überprüfen zu lassen. Damit das Projekt an Fahrt gewinnt, ging die Stadt in Vorleistung und beauftragte Ende 2022 das Ingenieurbüro Lahmeyer Deutschland, Teile der bisherigen Planung zu überarbeiten.

Verlegung der B11: Gutachten stellten Verkehrsplaner vor Herausforderungen

In der Sitzung des Bauausschusses ging Rathausmitarbeiter Gellner darauf ein. Er stellte die Planung für die Knotenpunkte Geretsried-Süd, -Mitte und -Nord vor. Untersucht wurden jeweils plangleiche und planfreie Lösungen. Zur Erklärung: Ein plangleicher Knoten ist eine Kreuzung oder Einmündung von Straßen auf gleichem Niveau; ein planfreier Knoten ist eine Kreuzung oder Einmündung auf unterschiedlichen Niveaus wie bei Autobahnkreuzen und -dreiecken.

Wie Gellner erklärte, biete ein planfreier Knoten eine schlankere Lösung. Eine plangleiche Lösung benötige mehr Spuren. Ergänzt wurde die Untersuchung laut Gellner um eine „Bewertungsmatrix mit Vor- und Nachteilen als Entscheidungshilfe“. Jetzt liege es am Staatlichen Bauamt, mit welcher Variante man in die weitere Planung gehe.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Auf Nachfrage ergänzt das Staatliches Bauamt, dass für die Überprüfung die vorhandenen Verkehrsgutachten, die vor der Corona-Pandemie erstellt wurden, aktualisiert, zusammengeführt und teilweise ergänzt werden sollen. „Ziel ist es, für den gesamten Streckenzug unter Berücksichtigung der S7-Verlängerung sowie der künftigen städtebaulichen Entwicklungen in den Städten Wolfratshausen und Geretsried eine auf die künftige Verkehrsentwicklung abgestimmte Straßenplanung erstellen zu können“, teilt die Behörde mit.

B11-Verlegung: Fertigstellung des Verkehrsgutachtens Ende 2023, Anfang 2024 erwartet

Derzeit sei man dabei, ein entsprechendes Angebot einzuholen. Dabei sollen einzelne Fragestellungen, die insbesondere die Schnittstellen mit der Planung der S7 betreffen, vorrangig bearbeitet werden. B11 und S7-Trasse sollen gebündelt werden.

Im Vorfeld müssten auch noch einige Verkehrszählungen vorgenommen werden, die voraussichtlich erst nach den Sommerferien erfolgen können. Erste Aussagen zu den S7-Fragestellungen werden voraussichtlich im Herbst vorliegen. „Die Fertigstellung des gesamten Verkehrsgutachtens erwarten wir Ende 2023, Anfang 2024.“ nej

Aktuelle Nachrichten aus der Region Wolfratshausen/Geretsried lesen Sie hier.