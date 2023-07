Baby-Treffen in der Wuselvilla: Picknick-Empfang für neugeborene Gemeindebürger Geretsrieds

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Teilen

Willkommen: Vize-Bürgermeisterin Sonja Frank (li.) begrüßte die Familien mit ihren Neugeborenen im Garten der Wuselvilla. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Zum Geretsrieder Neugeborenenempfang trafen sich 45 Familien in der Wuselvilla zum unverbindlichen Austausch und Kennenlernen.

Geretsried – An wen kann ich mich wenden, wenn ich als alleinerziehende Mutter Hilfe brauche? Wo und wie komme ich mit anderen jungen Familien in Kontakt? Fragen, die sich gerade Familien mit dem ersten Baby stellen. Eine besondere Gelegenheit bietet da der Neugeborenenempfang, den die Stadt auf Initiative von Sonja Frank vor Jahren ins Leben gerufen hat und der kürzlich wieder stattfand.

Baby-Treffen in der Wuselvilla: Picknick-Empfang für neugeborene Gemeindebürger Geretsrieds

Die Freie-Wähler-Stadträtin Frank ist selbst Mutter von drei Kindern. „Ich hätte mir damals als junge Mutter auch so etwas gewünscht“, sagte die Familienbeauftragte der Stadt und amtierende Vize-Bürgermeisterin. „Einfach informiert werden und Kontakte zu anderen knüpfen zu können.“ Dieses Jahr fand der Empfang, der sich an die kleinen Neubürger zwischen null und einem Jahr richtet, im Garten der Wuselvilla statt. Denn auch der Familientreff versteht sich als Möglichkeit, zwanglos zueinanderzufinden. „Wir haben den diesjährigen Empfang von der gemeinsamen Baumpflanzung getrennt“, so die Geretsriederin. „Zum einen, weil die Kleinen eben noch nicht wirklich mitmachen können. Zum anderen, weil das Setzen eines Baums eher im Herbst durchgeführt werden sollte.“

Etwa 45 Familien waren der Einladung der Stadt gefolgt. Sie ließen sich mit ihren Babys auf den im Garten ausgebreiteten Decken im Schatten nieder. Die Mitarbeiter der Wuselvilla und der Verwaltung hatten alles in die Wege geleitet, damit sich Groß und Klein wohlfühlten. Und noch bevor es wirklich losging, traf genau das ein, was der Sinn des Empfangs ist: Man lernte sich gegenseitig kennen.

Aktuelle Nachrichten aus Geretsried lesen Sie hier.

Die 27-jährige Julia Dorn ist Mitarbeiterin des KoKi-Netzwerks. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Diese Gelegenheit nutzte auch Julia Dorn. Die junge Frau ist seit Neuestem Mitarbeiterin bei KoKi, dem Netzwerk für frühe Kindheit, und für im Sozialraum Mitte (Dietramszell, Geretsried, Königsdorf) im Einsatz. Die Einrichtung versteht sich als Beratungs- und Vermittlungsstelle zu allen Fragen rund ums Kind. „Egal, ob es um Erziehung, Entwicklung oder Förderung des Kindes geht, oder um Entlastungsmöglichkeiten – wir finden eine Antwort“, sagte die 27-Jährige. Bei Bedarf vermittelt KoKi auch Unterstützung über Netzwerkpartner aus dem Gesundheitswesen und anderen Fachstellen.

Wenig bekannt ist, dass die Stadt Geretsried sogar einen eigenen Fachbereich als Ansprechpartner für junge Familien unterhält. „Auch hier wird gerne weiter geholfen“, sagte Frank. Ebenfalls beim Treffen anwesend war Heidi Dodenhöft. Die Freie-Wähler-Stadträtin ist Referentin für Schulen, Familie und Betreuung. Auch sie versprach, ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte junger Eltern zu haben: „Wir lassen sie nicht alleine.“

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter.