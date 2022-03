Ukraine-Flüchtlinge kommen in Adalbert-Stifter-Turnhalle unter: So läuft es ab

Essen und schlafen, statt Schul- und Vereinssport. Die Adalbert-Stifter-Straße wird als Erstaufnahmeeinrichtung für Ukraine-Flüchtlinge gebraucht. Die Mittelschüler können auf die Halle des Gymnasiums ausweichen. Auch für Vereine wird nach Alternativen gesucht. © sabine Hermsdorf-Hiss

Der Landkreis erwartet die ersten Ukraine-Flüchtlinge Anfang nächster Woche in Geretsried. Die Adalbert-Stifter-Turnhalle ist (fast) vorbereitet.

Geretsried – Aus dem Radio singt Robbie Williams, Handwerker sägen und schrauben: Am Freitag wurden Trennwände in der Turnhalle an der Adalbert-Stifter-Straße in Geretsried aufgestellt. Übers Wochenende soll alles fertig werden. Am Montag kommen dort voraussichtlich die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine in Geretsried an. Landrat Josef Niedermaier, seine zuständigen Mitarbeiter und Bürgermeister Michael Müller gaben bei einem Pressetermin einen Überblick.

Wie das Landratsamt die Adalbert-Stifter-Turnhalle für Flüchtlinge vorbereitet:

Die Regierung von Oberbayern verteilt ankommende Flüchtlinge auf die Landkreise. Das Landratsamt sucht Unterkünfte, um die Menschen unterzubringen. In dieser Woche wurde die Adalbert-Stifter-Turnhalle hergerichtet für die Erstaufnahme. Das heißt: Auf den Turnhallenboden kam Teppich, Waschmaschinen wurden angeschlossen, Tische und Stühle bilden einen Aufenthaltsbereich und es entstehen Bereiche für immer vier Betten. „Um gewisse Rückzugsorte für die Menschen zu schaffen“, erklärt Karsten Ludwig vom Sachbereich Asylwesen am Landratsamt. Zur Versorgung wurde Catering organisiert.

Herausforderungen bei der Unterbringung von Ukraine-Flüchtlingen:

Aktuell leben in den Unterkünften des Landkreises 1100 Asylbewerber. Dadurch gab es beispielsweise die Waschmaschinen im Bestand. Auch der Teppich aus den Notunterkünften, die 2015 im Landkreis ausgestattet werden mussten, war noch vorhanden. Die Betten aber wurden in den vergangenen Jahren weiter verwendet. Für die Stifter-Turnhalle musste der Landkreis daher neue anschaffen. „Das war schwer zu organisieren. Wir bekommen jetzt welche von einem großen Möbelunternehmen aus Usedom“, berichtet Ludwig. Die Trennwände von damals existieren ebenfalls nicht mehr. „Wir sind davon ausgegangen, dass sich die Situation 2015 so nicht wiederholt. Ich glaube aber, sie wird übertroffen werden“, vermutet der Landratsamtsmitarbeiter. Es sei schwierig gewesen, Baumaterialien zu beschaffen. Aber die Firmen aus der Umgebung hätten sehr geholfen. „Hut ab, dass Sie uns so schnell zur Seite gesprungen sind.“

Ukraine-Flüchtlinge im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen: Zahlen

In den vergangenen Tagen standen immer wieder Flüchtlinge vor dem Landratsamt. Aktuell 160 hat die Behörde bereits untergebracht. „Es ist schwierig, den Überblick zu behalten, da die Menschen – anders als 2015 –nicht zentral gesteuert ankommen“, so Ludwig. Voraussichtlich am Montag sollen 50 bis 60 Flüchtlinge mit einem Bus aus München nach Geretsried gebracht werden. Entsprechend zweier Szenarien des Freistaats erwartet der Landkreis in den nächsten Tagen 500 bis 1200 Flüchtlinge. Die Situation ist aber bekanntlich dynamisch. „Derzeit fragt der Freistaat vorab, wie viele Menschen wir aufnehmen können. Aber das kann er möglicherweise nicht mehr lange durchziehen“, vermutet Ludwig. In der Stifter-Turnhalle sei Platz für zirka 150 Personen. Nochmal so viele sollen in der Turnhalle des Gabriel-von-Seidl-Gymnasiums in Bad Tölz unterkommen können. Sie werde im Laufe nächster Woche hergerichtet, so Ludwig.

Ablauf: Wie Ukraine-Flüchtlinge in der Adalbert-Stifter-Turnhalle untergebracht werden

Die Menschen, die in der Stifter-Turnhalle ankommen, werden registriert und auf das Coronavirus getestet. „Wir haben eine gewisse Anzahl an Quarantäneplätzen in verschiedenen Häusern und Wohnungen aus unserem Asylunterbringungsbestand“, so Ludwig. Diejenigen mit einem negativen Testergebnis, „können zwei bis drei Tage in der Turnhalle bleiben und zur Ruhe kommen“, ergänzt Theresa Deselaers, zuständige Abteilungsleiterin am Landratsamt. Dann sei die Verteilung auf andere Unterkünfte die große Herausforderung. Viele Menschen aus dem Landkreis hätten einzelne Zimmer bei sich daheim, Ferienwohnungen oder derzeit nicht als Wohnung genutzte Räume angeboten. „Es ist sehr schön, die Solidarität zu sehen.“ Gleichwohl sei es aufwendig, die Menschen und die passenden Unterkünfte zusammenzubringen. „Auch, weil wir nicht wissen, für wie lange es sein wird.“

Wie Freiwillige jetzt helfen können:

Landrat Niedermaier sagt, er sei „überwältigt von der Hilfsbereitschaft“. An den Grenzen würden den dort gut organisierten Hilfsorganisationen derzeit Geldspenden am meisten helfen. Die Menschen im Landkreis bittet er, ihre Kräfte so einzuteilen, dass sie in den nächsten Wochen noch Ressourcen hätten. „Wir werden viel ehrenamtliche Hilfe brauchen, zum Beispiel an den Schulen und in den Kindergärten“, sagt er. Wer Wohnraum zur Verfügung stellen kann, wird gebeten die Zimmeranzahl, entsprechende Adresse und Kontaktdaten per E-Mail an ukrainehilfe@lra-toelz.de zu senden. Ehrenamtliche in Geretsried koordiniert „Integration Aktiv“, E-Mail helferkreis@jugendarbeit-geretsried.de.

Warum kommen Ukraine-Flüchtlinge in Geretsried unter?

Die Stifter-Halle und die Gymnasiums-Halle in Tölz dienten 2015 auch als Notunterkunft. Daher „hatten wir die Pläne und Brandschutzbestimmungen in der Schublade“, erklärt Ludwig. Etwas Bammel habe er gehabt, als er Michael Müller sagen musste, dass die Stifter-Halle als erstes in den Fokus rücken werde, gesteht Landrat Josef Niedermaier. Der habe aber direkt zugesagt. „Das Landratsamt ist sachzuständig, aber es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe“, betont der Bürgermeister.

