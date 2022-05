Neuer CSU-Generalsekretär: „Jetzt geht’s um Weißwurscht und Wasserstoff“

Gab sich kämpferisch: CSU-Generalsekretär Martin Huber (stehend) beim Frühschoppen des Kreisverbands in den Ratsstuben. © Hans lippert

Generalsekretär Martin Huber hat den CSU-Kreisverband in Bad Tölz-Wolfratshausen auf die Landtagswahl eingestimmt. Die Partei will stärkste Kraft bleiben.

Geretsried – Die CSU stimmt sich schön langsam auf die Landtagswahlen 2023 ein. Nach der Schlappe der Union im Bund wollen die Christsozialen wenigstens in Bayern stärkste Kraft bleiben und wenn möglich besser abschneiden als 2018. Der hohe Verschleiß an Generalsekretären in der jüngsten Vergangenheit mag diesem Ziel nicht gerade zuträglich sein. Doch Martin Huber, erst seit drei Wochen in dem Amt, trat am Samstag beim Frühschoppen der Kreis-CSU in den Ratsstuben in Geretsried selbstbewusst auf.

Der 44-Jährige aus Töging am Inn im Landkreis Altötting schwor die etwa 50 Kreisverbands-Mitglieder im kleinen Saal – unter ihnen Ex-Ministerpräsident Edmund Stoiber, Landtagsabgeordneter Martin Bachhuber und Krüns Bürgermeister Thomas Schwarzenberger – auf das große Motto „Miteinander“ ein. Markus Söder und er, Huber, stellten sich darunter mehr Diskussion innerhalb der Partei und ihrer Arbeitsgruppen, ein aktives Zugehen auf Vereine, Verbände und die Menschen auf der Straße sowie die Vernetzung der vielen Zukunftsthemen vor.

Martin Huber: „Jetzt geht’s um Weißwurscht und Wasserstoff“

„Laptop und Lederhosen hat’s bei dir geheißen, lieber Edmund. Jetzt geht’s um Weißwurscht und Wasserstoff“, sagte Huber zu dem neben ihm sitzenden Stoiber, einst selbst Generalsekretär von Franz Josef Strauß. Der Landtagsabgeordnete und neue Generalsekretär will die Digitalisierung vorantreiben und Familien unterstützen. Auch hier gebe es eine Verbindung. Wer es in Corona-Zeiten geschätzt habe, solle weiterhin verstärkt im Homeoffice arbeiten können – was wiederum der Umwelt durch eine Reduzierung des Verkehrs zu Gute komme.

Sie liegt dem verheirateten Katholiken besonders am Herzen. Dass die 10H-Regel für Windkraftanlagen vom Landtag gelockert wurde, begrüßt er. Somit könnten 800 neue Windräder im Freistaat gebaut werden. Kritik übte er am Osterpaket, der energiepolitischen Novelle der Ampel-Koalition. Es sei „ein netter Einstieg, mehr nicht“.

Das 9-Euro-Ticket für den öffentlichen Verkehr helfe einer fünfköpfigen Familie angesichts einer Inflationsrate von sieben Prozent kaum. „Wir müssen die Energiesteuer heruntersetzen auf das europäische Maß“, forderte der Umweltpolitiker. Als CSU-Generalsekretär will er im Wahlkampf „klare, kurze Botschaften ‘raushauen“ und getreu dem Parteislogan „näher am Menschen“ sein, nachdem das in Zeiten der Pandemie nicht möglich war.

Kreis-CSU hat Austritte zu beklagen

Auf die Begegnung mit den Bürgern im Landkreis setzt auch der Kreisvorsitzende Thomas Holz. „Denn leider hatten auch wir Austritte zu beklagen“, räumte Holz ein. Die Mandatsträger sollten „das Profil der CSU im vorpolitischen Raum schärfen“, wünschte er sich. Die Partei müsse wieder sagen, wofür sie stehe, vor allem auch im Klimaschutz. Der sei nämlich keineswegs bei den Grünen verankert. Holz erinnerte daran, dass es seine Fraktion war, die im Kreistag die Gründung eines Landschaftspflegeverbands beantragt hatte, wie sie 2021 beschlossen wurde.

Im Anschluss an sein Impulsreferat setzte sich Huber zu den Besuchern an die Tische. Mit Michael Häsch aus Dietramszell, dem Vorsitzenden des Landschaftspflegeverbands, diskutierte er darüber, wie der Zusammenschluss von Kommunen, Landwirtschaft und Naturschutz im Landkreis gelingen kann. Sabine Lorenz aus Geretsried schilderte dem Altöttinger das Problem der drohenden Privatisierung der Wolfratshauser Kreisklinik – ein Thema, das Huber aus seinem Heimatlandkreis kennt.

Landwirt Franz Wirtensohn aus Gelting meinte, Seehofers 10H-Regel sei gut gewesen, woraufhin Huber betonte, sie werde ja nur reformiert, sodass Windräder an landschaftsverträglichen Stellen und immer noch weit genug entfernt von Wohnbebauung zulässig seien. Mit der Kreisverbandsspitze besprach er schließlich „wahlstrategische Punkte“. Man ist entschlossen, es in Bayern besser zu machen als in Berlin.

Tanja Lühr

