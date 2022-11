Geretsrieder Turnhalle wird wieder Asylunterkunft

Von: Susanne Weiß

Teilen

Schlafen statt Sport: Die Mittelschul-Turnhalle in Geretsried wird ab Dezember wieder für die Aufnahme von Asylbewerbern vorbereitet. © Archiv

Alle 14 Tage kommen 50 Asylbewerber im Landkreis an. Die Unterkunftskapazitäten sind bald erschöpft. Ab Dezember wird die Mittelschul-Turnhalle vorbereitet.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die Mittelschul-Turnhalle am Geretsrieder Schulzentrum wird erneut als Unterkunft für Asylbewerber benötigt. „Es ist unsere Verantwortung, sie aufzunehmen“, betonte Bürgermeister Michael Müller bei der Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag am Sonntag.

Das Landratsamt wird ab Anfang Dezember damit beginnen, die Halle auf eine erneute Belegung vorzubereiten. „Wir benötigen diese Plätze, damit wir die Zuweisungen, mit welchen wir im Januar weiterhin rechnen, aufnehmen können“, erklärt Behörden-Sprecherin Marlis Peischer auf Nachfrage unserer Zeitung. Bis Juli dieses Jahres diente die Halle in Geretsried als Notunterkunft für Ukraine-Flüchtlinge. 2015 war sie bereits für Asylbewerber genutzt worden.

Bad Tölz-Wolfratshausen: Geretsrieder Mittelschul-Turnhalle wird wieder Asylunterkunft

Weil wieder verstärkt Menschen in Deutschland Zuflucht suchen, sind die Auffanglager der Regierung voll. Im Oktober wurde mit der Zuteilung an die Landkreise begonnen. Aktuell würden Bad Tölz-Wolfratshausen im 14-tägigen Rhythmus circa 50 Asylbewerber zugewiesen, so Peischer. Sie kommen zunächst in der Mehrzweckhalle in Wolfratshausen an, wo sie in Empfang genommen, registriert und erstverpflegt werden. „Aktuell können wir diese Personen innerhalb von sieben bis zehn Tagen versorgen und in eine unserer Asylunterkünfte verlegen“, erklärt die Pressesprecherin. Sprich: in angemietete Wohnungen und Häuser oder größere Unterkünfte in der ehemaligen Filigranhalle in Geretsried, in den Containern in Lenggries und im Wolfratshauser Gewerbegebiet.

Der Landkreis rechnet damit, dass dies ab Januar nicht mehr möglich sein wird, „da dann alle geschaffenen Kapazitäten aufgebraucht sind und wir die Turnhallen als Unterbringungskapazität benötigen und nicht mehr nur zur Aufnahme und Weiterleitung“, sagt Peischer.

Über weitere Unterkünfte wird im Dezember zu entscheiden sein

Neben der Belegung der Wolfratshauser und der Geretsrieder Halle gibt es derzeit keine weiteren festen Planungen oder Liegenschaften, die in Vorbereitung sind. „Hierzu werden wir im Laufe des Dezembers Entscheidungen treffen müssen“, kündigt Peischer an.

Die zugewiesenen Menschen stammen hauptsächlich aus Afghanistan, Syrien und der Türkei. „In den ersten beiden Bussen waren viele alleinstehende Personen dabei“, berichtet Peischer. Der Bus nächste Woche werde voraussichtlich viele Familien mit kleinen Kindern enthalten. Über die Zuweisung kommen monatlich circa 100 Asylbewerber in den Landkreis. Unverbindlich angekündigt seien zwischendurch weitere Zuweisungen von ukrainischen Kriegsflüchtlingen, die in der Landeshauptstadt München ankommen. Peischer: „Hier haben wir aber noch keine konkreten Ankündigungen der Zuweisungen.“ Derzeit beherbergt der Landkreis 1055 Asylbewerber (Stand: 15. November).

Info

Wer Unterkünfte anbieten kann, wird gebeten, sich an das Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen per E-Mail an asyl@lra-toelz.de zu wenden. Wichtige Angaben: Art der Unterkunft, Größe, Dauer. Alternativ kann man unter www.lra-toelz.de/ukrainehilfe im Bereich „Angebote zur Unterbringung“ ein Online-Formular ausfüllen und übermitteln.

Bürgermeister schicken Hilferuf an Abgeordnete Die 21 Bürgermeister im Landkreis sorgen sich um die Unterbringung der Flüchtlinge und deren Akzeptanz in der Gesellschaft. In einem offenen Brief an die Bundes- und Landtagsabgeordneten des Stimmkreises fordern sie „strukturelle Veränderungen, um den Bedürfnissen der Menschen menschenwürdig gerecht zu werden“.

100 Asylbewerber werden Bad Tölz-Wolfratshausen aktuell pro Monat zur Unterbringung zugeteilt. „Das heißt, bis zum Jahresende sind die derzeit vorhandenen Unterkünfte schlicht voll“, schreiben Michael Grasl, Bürgermeister von Münsing, und Stefan Fadinger, Gaißacher Rathauschef, im Namen all ihrer Kollegen im Landkreis. Laut Prognosen würden die Zahlen auch im kommenden Jahr steigen und so andere Unterkünfte, sprich Turnhallen, Gemeindesäle und Ähnliches, nötig werden. „Genau deshalb sorgen wir uns als diejenigen, welche mit Hilfe der Verwaltungen die Unterkünfte organisieren müssen, und wir sehen, wie zum Teil die Akzeptanz schwindet.“

Es gebe kaum Wohnungen für die Flüchtlinge, die bereits im Landkreis leben. Und wenn, seien sie oft nicht bezahlbar, so Grasl und Fadinger. „Weder die Gemeinden noch das Landratsamt können Wohnraum zur Verfügung stellen, auch hilft die Ankündigung des Bundes, Immobilien für Geflüchtete anzubieten, dem Landkreis nicht, da keine weiteren Liegenschaften des Bundes vorhanden sind.“

In dem Brief ist von 2500 Flüchtlingen die Rede, die Kreis und Gemeinden derzeit gemeinsam unterbringen. „Mit maßgeblicher Unterstützung der Helferkreise wurde hier in der Vergangenheit Immenses für die Integration geleistet.“ Die Ehrenamtlichen seien in den vergangenen acht Jahren stark beansprucht worden. Viele würden einen wichtigen Beitrag leisten, „sodass es zum Teil nur wenig Luft für mehr gibt“. Die Unterbringung gleiche einem Dauerlauf, „der nicht einfach durchzuhalten ist. Eine Kraftanstrengung wie 2015 wird ein zweites Mal nur schwer zu leisten sein.“ Zudem hätte die Gesellschaft pandemiebedingt auf Verbindendes wie Sport und Kultur verzichten müssen. „Wenn nun diese Dinge durch belegte Turnhallen und gemeindliche Gebäude erneut nicht mehr möglich sind, dann befürchten wir, dass viele Bürgerinnen und Bürger die Situation nur schwer akzeptieren werden.“ Die Bürgermeister mahnen zu Lösungen auf nationaler Ebene. „Geld allein hilft nicht, wenn es keine Wohnungen und Unterkünfte gibt, Geld allein hilft auch nicht bei der Integration der Menschen und deren Akzeptanz.“

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.