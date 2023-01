Von Böllerverbot bis „Klima-Kleber“: Kreis-FDP hat klare Meinung

Mit bunten Fähnchen begrüßte die Kreis-FDP Martin Hagen (li.) in Gelting. © Hans Lippert

Beim Neujahrsempfang der FDP im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen haben Vertreter aus Land- und Bundestag viele Themen angesprochen.

Gelting – Landes- und Bundespolitiker der FDP erwiesen dem Kreisverband am Sonntag die Ehre. Zum Neujahrsempfang im Geltinger Hinterhalt begrüßte der Kreisvorsitzende Simon Roloff (21) den Bundestagsabgeordneten und Generalsekretär Lukas Köhler (37), den Landtagsabgeordneten und Landesvorsitzenden Martin Hagen (42) und Landtagskandidat Tim Sachs (32) aus Bichl. Auf der Bühne standen somit durchweg junge, dynamische Männer, alle mit dem Ziel, den Liberalen bei den Landtagswahlen am 8. Oktober zu einigen Sitzen mehr als den bisherigen zwölf im Maximilianeum zu verhelfen. Der Weißwurst-Frühschoppen war mit rund 50 Mitgliedern und Interessenten gut besucht.

Bad Tölz-Wolfratshausen: Martin Hagen und Lukas Köhler bei Neujahrsempfang der Kreis-FDP

Roloff zählt sich nicht zur „Letzten Generation“, sagte er. Um die Energiewende zu schaffen, solle man lieber auf Ingenieure und andere Fachleute setzen als auf „Klima-Kleber“. Ihn persönlich treibe darüber hinaus die Sicherheit der Rente um. Als Erfolg feierten er und die weiteren Redner die Aktienrente, die das Bundesfinanzministerium unter Christian Lindner beschlossen hat. Dabei investiert der Staat einen Teil der Rentenversicherungsbeiträge der Bürger in Aktienfonds. „Die beste Idee zur Sicherung des Sozialstaats, die wir je hatten“, so Roloff. Der Kreisvorsitzende dankte den Stadträten Dr. Patrick Lechner (Wolfratshausen) und Edmund Häner (Geretsried) für ihr unermüdliches Engagement für mehr Transparenz.

Lukas Köhler bezog klar Position zu Panzerlieferungen an die Ukraine, zu einer „starken, unabhängigen Wirtschaftspolitik“, zu der jedoch die Kooperation mit China und anderen Staaten gehöre, und zu einem weiterhin konsequenten Schuldenabbau – letzteres auch im Interesse seiner dreijährigen Tochter, die munter zwischen den Tischen umherlief. Wichtig ist dem Bundespolitiker, dass Deutschland als Einwanderungsland die Willkommenskultur für reguläre Migranten ausbaue – im Unterschied zu irregulären Migranten ohne Aufenthaltserlaubnis, die rückgeführt werden müssten. Köhler begrüßt das neue Punktesystem und die Chancenkarte für Zuwanderer. Ohne sie werde sich der Fachkräftemangel weiter zuspitzen, das Rentenalter steigen.

Tim Sachs kandidiert am 8. Oktober für den Landtag

„Einwanderung in unseren Arbeitsmarkt, aber nicht in unser Sozialsystem“, fasste Martin Hagen zusammen. Der Landesvorsitzende ging auf die Silvesterkrawalle in Berlin ein: „Wer Sicherheitskräfte angreift, greift uns alle an.“ Der Rechtsstaat müsse dagegen konsequent vorgehen. Wenn Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) ein bundesweites Böllerverbot fordere, lenke sie nur von den wahren Problemen ab. Hagen schloss sich der Kritik seiner Vorredner an Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) an, der gegen Freihandelsabkommen sei. Im Interesse der Unternehmen und Arbeitnehmer sprach sich Hagen für Steuersenkungen im „Hochsteuerland Deutschland“ aus.

Tim Sachs stellte sich als „urliberalen Menschen“ vor. Er warb für Toleranz, Diskurs und Verantwortung. Letztere fehlt ihm bei manchem Politiker. Die FDP sollte im Wahlkampf ihre Kernkompetenzen Wirtschaftsförderung und Technologieoffenheit herausstreichen.

