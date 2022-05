Neuer DGB-Kreisverband ruft Klassenkampf im Keller aus

Von: Peter Herrmann

Teilen

Forderungen im Hinterhalt: DGB-Landesvorsitzender Bernhard Stiedl sprach sich in Gelting am Samstag für eine Erhöhung des Mindestlohns und ein milliardenschweres Förderprogramm für Pflegekräfte aus. © Hans Lippert

Der neue DGB-Kreisverband hat seine Forderungen gegen Missstände formuliert. Zum Tag der Arbeit traf man sich im Keller - in der Kulturbühne Hinterhalt.

Gelting – Der neue Kreisverband des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) hat sich jüngst gegründet (wir berichteten). Bei einem von musikalischen Beiträgen begleiteten Kundgebungsabend am Samstag in der Kulturbühne Hinterhalt bezogen die Mitglieder Stellung zur Gesundheitspolitik, Mieten, Mindestlohn und Krieg.

„In diesen stürmischen Zeiten ist es wichtig, dass wir uns organisieren und vor Ort präsent sind“, erklärte Raimund Novak. Der DGB-Kreisverbandsvorsitzende verwies darauf, dass vor allem die Arbeitnehmer und die Pflegekräfte die Funktionsfähigkeit einer Gesellschaft am Leben erhalten. Umso nötiger sei die Kritik an einigen Entscheidungen der Regierung.

Warum werden Ziele nicht auf der Straße proklamiert ?

Als Gastredner begrüßte Novak zunächst den Geretsrieder Bürgermeister Michael Müller, der dem DGB-Kreisverband zur Neugründung gratulierte. „Auch wenn wir nicht immer einer Meinung sind, brauchen wir den politischen Diskurs mit den Gewerkschaften“, stellte der gelernte Volkswirt klar. Bei der Schaffung von sozialem Wohnraum und dem Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs gebe es durchaus gemeinsame Ziele. Müller fragte sich jedoch auch, warum sich die etwa 35 DGB-Anhänger zum Tag der Arbeit in einem Keller trafen, statt ihre Ziele wie früher üblich auf der Straße zu proklamieren.

Angelica Dullinger, Kocheler SPD-Miglied, schließt das nicht aus. „Wenn Ihr Wut habt, müsst Ihr auf die Straße gehen“, appellierte sie an ihre Gesinnungsgenossen. Bernhard Stiedl, neuer Landesvorsitzender des DGB Bayern, rief danach in seiner Rede sogar den Klassenkampf aus. „Der Klassenkampf ist nicht zu Ende, weil auch die Unterschiede zwischen Arm und Reich nicht zu Ende sind“, erklärte er. Danach forderte er die Regierung auf, ein 100-Milliarden-Förderprogramm für Pflegekräfte zu starten.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Neuer DGB-Kreisverband formuliert Forderungen gegen Missstände

Solidaritätsbekundungen mit dem Volk der Ukraine und einer Verurteilung des russischen Angriffskriegs folgten. Dazu passten die musikalischen Beiträge des Duos „Zeitreise“. Das Wolfratshauser Ehepaar Nicoline Pfeiffer und Hans Gärtner sangen Friedenssongs und kämpferische Arbeitslieder. Bei „Brüder, zur Sonne, zur Freiheit“ erhoben sich fast alle Gäste von ihren Sitzen und sangen laut mit.

Dem Geretsrieder Liedermacher Willi Sommerwerk gefiel das so gut, dass er an diesem Abend noch einige Lieder aus seinem großen Repertoire an selbstgeschriebenen Liedern und Coverversionen zum Besten gab. Dabei erfreute der 73-Jährige die DGBler auch mit ironischen Textzeilen zur Revolution, die „am Dienstag um zehn“ aus vielerlei Gründen nicht stattfinden könne.

Gastgeberin Assunta Tammelleo, deren italienischer Vater sich auch für die Gewerkschaft engagierte, bat Sommerwerk abschließend noch um eine Interpretation ihres Hannes-Wader-Lieblingsliedes „Heute hier, morgen dort“. Ein passendes Abschlussmotto für die Ziele des neuen DGB-Kreisverbands, der an vielen Orten seine Ziele artikulieren will.

Peter Herrmann

Aktuelle Nachrichten aus Geretsried lesen Sie hier.