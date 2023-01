Kreis-ÖDP schmiedet Pläne für den Wahlkampf

Pläne für den Wahlkampf schmiedeten Mitglieder der ÖDP (2. v. li. Kreisvorsitzender Manuel Tessun) beim Neujahrsempfang in Geretsried.

„Eigene Themen“

Nicht nur auf die Ampel schimpfen: Die Kreis-ÖDP will mit „eigenen Themen“ in den Wahlkampf um die Landtagswahl am 8. Oktober ziehen.

Bad Tölz-Wolfratshausen/Geretsried – Ein Wahlkampfmotto des ÖDP-Direktkandidaten für den Landtagswahl-Stimmkreis 111 (Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen/Garmisch-Partenkirchen Süd), Manuel Tessun, wird „Verzicht“ sein: Verzicht auf einen „XXL-Landtag“, wie es ein Volksbegehren der FDP anstrebt, Verzicht auf Atomkraft, auf versiegelte Flächen und überdimensionierte Wohnungen, auf die 10H-Regelung und einiges mehr.

Bad Tölz-Wolfratshausen: Neujahrsempfang der Kreis-ÖDP im Zeichen der Landtagswahl

Tessun, Kreisvorsitzender und Kreisrat aus Egling, hatte kürzlich zum Neujahrsempfang der Kreis-ÖDP in die Ratsstuben in Geretsried eingeladen. Zu zehnt diskutierten Parteimitglieder und Besucher über Themen für die bevorstehende Landtagswahl am 8. Oktober. Die Landesvorsitzenden Agnes Becker und Tobias Ruff werden die ÖDP-Landtagsliste anführen. Um ins Maximilianeum einzuziehen, benötigt die Ökologisch Demokratische Partei fünf Prozent der Stimmen.

Während die CSU und die Freien Wähler ihren Wahlkampf vor allem auf Kritik an der Ampel-Regierung in Berlin aufbauten, habe die ÖDP ihre „eigenen Themen“, sagte Tessun. Das persönliche Steckenpferd des 45-jährigen Immobilienmaklers sind Tiny Houses. Die Landesbauordnung müsse dahingehend verändert werden, dass die platz- und energiesparenden Mini-Häuser leichter gebaut werden könnten, sagte er. Denn der Immobilienmarkt breche gerade zusammen. Die Neubautätigkeit sei aufgrund der Energie- und Rohstoffkrise sowie gestiegener Zinsen für Kredite quasi zum Stillstand gekommen. In der Folge erhöhten sich die Mieten, „weil die Reichen jetzt mieten statt kaufen – und das zu entsprechenden Preisen“.

Kreis-ÖDP mahnt im Landtags-Wahlkampf zu „Verzicht“

Der Direktkandidat spricht sich außerdem dafür aus, die 10H-Abstandsregel für Windkrafträder aufzuheben. Sie besagt, dass ein Windrad von 200 Metern Höhe zehnmal so weit, also zwei Kilometer, vom nächsten Wohngebiet entfernt sein muss. Diese Regelung hat die Staatsregierung zwar mittlerweile gelockert, doch die ÖDP will sie ganz abschaffen.

Der Münsinger Kreisrat Max Korntheuer sagte, er würde sich wünschen, dass zwei Vorrangflächen für Windkraft in seiner Gemeinde vergrößert werden. Es gebe eine recht aktive Gruppe im Landkreis, die die Windkraft voranbringen wolle. Olaf Fries, Kreisvorsitzender aus Miesbach, berichtete, in seiner Region sei der Widerstand in der Bevölkerung gegen Windkraft groß. Für Anlagen eigne sich meist der Norden der Landkreise, weil dort mehr Wind wehe und es weniger Tourismus gebe.

ÖDP in Bad Tölz-Wolfratshausen will mit „eigenen“ Themen in den Wahlkampf ziehen

Die ÖDP macht sich auch für eine finanzielle Aufwertung der elterlichen Erziehungsarbeit stark. Eltern sollen im Anschluss ans Bundeselterngeld zwei Jahre lang ein monatliches Landeserziehungsgeld erhalten, wenn sie ihre Kinder zu Hause betreuen. Das entlaste die enorm unter Druck stehenden Krippen, sagte Tessun. Eine entsprechende Petition läuft bis 1. Februar.

Tessun warb damit, dass die ÖDP bereits viele Bürger- und Volksbegehren initiiert oder zumindest unterstützt habe. Chancen rechnet sich die Ökopartei aktuell für den Radentscheid München, ein Bürgerbegehren für mehr Radwege, aus. Sorgen bereitet dem Direktkandidaten die Flüchtlingskrise. Sie stelle die von 2015 zahlenmäßig in den Schatten. Sozialarbeiter und freiwillige Hilfskräfte seien am Limit. Es gehe im Moment nur noch um die „Aufbewahrung“ der Menschen, so schlimm das klinge.

Tanja Lühr

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.