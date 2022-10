Drei vorbildliche Unternehmen bekommen Wirtschaftspreis 2022

Von: Susanne Weiß

Landrat Josef Niedermaier (re.) hat beim Wirtschaftsempfang des Landkreises den Wirtschaftspreis 2022 an (v.li.) Michael Fels und Bernd Pillmeier (Geschäftsführer HP Ingenieure), Fabrizio Bruno und Michael Mai (Gründer von dsignSolutions), sowie Bernhard Simon vom gleichnamigen Haus- und Holzbauunternehmen mit seiner Frau Elisabeth überreicht. Über den Anerkennungspreis freuten sich Geschäftsführer Fritz Meixner und Vorsitzender Reiner Berchtold vom Kinder- und Jugendförderverein Wolfratshausen. © Hans Lippert

Mit Expertise, Holz und Leidenschaft: Landrat Niedermaier hat den Wirtschaftspreis 2022 an HP Ingenieure, dsignSolutions und Simon-Lebenshäuser überreicht.

Bad Tölz-Wolfratshausen/Geretsried – Danke an die Mitarbeiter, ohne die das Unternehmen nicht gelingen würde. Danke an die Familie, die immer unterstützt. Danke für die Auszeichnung. Danke für den Abend. Danke: Es war das meist verwendete Wort beim Wirtschaftsempfang des Landkreises in den Geretsrieder Ratsstuben.

Bad Tölz-Wolfratshausen: Wirtschaftspreis an HP Ingenieure, dsignSolutions und Simon-Lebenshäuser

Wenn sich ein Wort häuft, besteht immer die Gefahr, dass es zur Floskel wird. Am Mittwoch ist es gut ausgegangen. Die rund 300 geladenen Vertreter aus Wirtschaft und Politik wirkten aufrichtig froh, sich nach zwei Pandemie-Jahren wieder in großer Runde austauschen zu können. Und den Geschäftsführern der drei Firmen, denen Landrat Josef Niedermaier die Wirtschaftspreise 2022 überreichte, war anzumerken, dass die Auszeichnung wirklich eine Ehre für sie ist.

Jakob Bscheider, Obermeister der Zimmererinnung für Bad Tölz-Wolfratshausen und Miesbach, sagte einen Satz, der eigentlich auf alle Preisträger zutrifft. „Ohne Pioniere kein Fortschritt“, hieß es in seiner Laudatio, die er auf die Simon Haus und Holzbau GmbH aus Lenggries hielt. Geschäftsführer Bernhard Simon stellte sich in einem unterhaltsamen Image-Film vor. Ein Bub spielt ihn als Kind, wie er sein erstes Holzhaus, eine Hütte im Wald, gebaut hat. Kurz darauf erledigt er seine erste Auftragsarbeit – ein rosa Schlösschen für ein Mädchen. Heute sind seine Holzhäuser natürlich viel größer. Bscheider über Simon: „Nachhaltigkeit schreiben sich heute viele auf die Fahnen. Aber er hat sie schon immer umgesetzt.“

Unternehmer haben klein angefangen, jetzt sind sie Arbeitgeber

„Misch ma uns. Schee, dass wir wieder derfa.“ Landrat Josef Niedermaier freute sich über die rund 300 Zusagen aus Wirtschaft und Politik zum Wirtschaftsempfang des Landkreises. Der Saal der Ratsstuben in Geretsried war voll. Schwierige Zeiten für Unternehmer © Hans Lippert

Holz ist auch ein wesentliches Element bei der dsignSolutions GmbH aus Bad Tölz. Michael Mai und Fabrizio Bruno kombinieren Charakterstücke mit Metall. „Das kann man nicht erklären. Das muss man erleben“, sagte Fabrizio Brunos Bruder Giancarlo über das Unternehmen. Es sei aus einer Bierlaune heraus entstanden. Für einen gemeinsamen Freund sollte noch schnell ein Geburtstagsgeschenk gebaut werden. „Es wurde ein schwenkbarer Designer-Couchtisch mit Ambiente-Beleuchtung.“ Die beiden Jungunternehmer machten weiter – inzwischen mit 15 Mitarbeitern, drei davon Azubis.

Die HP Ingenieure GmbH & Co.KG startete ebenfalls als Duo und wuchs auf 55 Mitarbeiter, wie Diplom-Ingenieur Markus Walter seinen Arbeitgeber vorstellte. Er führte virtuell durch eines der bislang größten Projekte. Seit 2016 baut das Geltinger Unternehmen 1200 Wohnungen samt Gewerbeflächen in Regensburg. Nächstes Jahr soll der 1,5 Kilometer lange und 300 Meter breite Streifen fertig sein. In seiner Laudatio brachte Steuerberater Florian Wurm (Kanzlei von Stülpnagel, Wurm & Freischlad) zum Ausdruck, dass die Chefs den Begriff des Unternehmertums im besten Sinne widerspiegeln. „Es vergeht kein Monat, in dem ich nicht einen Anruf bekomme, in dem neue Impulse und Ideen an uns herangetragen werden.“ Nicht alles ließe sich immer umsetzen. Doch es sei Wesen eines Unternehmers, sein Unternehmen voranzubringen, zu gestalten und anzupassen.

Schwierige Zeiten für Unternehmer

Wie schwierig die Zeiten für die Wirtschaft sind, machte Landrat Niedermaier mit dem Bild von einer Waschmaschine deutlich. „Wir sind in einen Schleudergang geraten, bei dem man nicht mehr weiß, wo oben und unten ist“, sagte er. Niedermaier mahnte zu Demokratie, dem Akzeptieren von Mehrheitsentscheidungen, Zusammenhalt und Fehlerkultur. Er sah es als Impulse für die Gespräche beim anschließenden gemeinsamen Essen (Kürbissuppe, Milchkalbschulter, Pasta und Dessertbuffet). Dazu spielte die Bachofa-Musi mit Michael Grasl, Josef Leis sowie Franz und Walter Hofner. Das für die Preisverleihung passende Schlusswort kam von Bernhard Simon: „Danke beinand.“

Ohne Betreuungsangebote keine Arbeitskräfte Einen verzückten Applaus von den Vertretern aus Politik und Wirtschaft gab es für die Vorstellung des Kinder- und Jugendfördervereins Wolfratshausen. Ihm überreichte Landrat Josef Niedermaier den Anerkennungspreis 2022. Warum der Verein ihn verdient hat, bewiesen die beiden neunjährigen Sofia und Hussein als Nutzerin und Nutzer der viefältigen Angebote. Sie erzählten gemeinsam mit der ehemaligen FSJlerin Cosima von den zehn Einrichtungen, vom Jugendzentrum LaVida, der mobilen Jugendarbeit, der Skater-Anlage in Waldram und den Familienpaten.

„Wir wissen alle, Kinder lügen nicht“, bilanzierte Wolfratshausens Bürgermeister Klaus Heilinglechner, der die Laudatio hielt. Er nannte es Weitsicht, dass Vorsitzender Reiner Berchtold den Verein 1994 ins Leben gerufen hat und hob die Leistung von Geschäftsführer Fritz Meixner hervor. „Beruf und Familie zu vereinbaren, ist nur möglich, wenn es funktionierende Betreuungsstrukturen gibt“, betonte der Rathauschef. Der Verein sei die „Antwort für Unternehmen, die flexible Arbeitskräfte suchen“, fügte Landrat Niedermaier hinzu. Meixner war sichtlich gerührt von der Auszeichnung. „Wir sehen das als tolles Zeichen, das der Landkreis setzt“, sagte er. Der Anerkennungspreis für den Kinder- und Jugendförderverein Wolfratshausen habe Symbolcharakter, und er nehme ihn stellvertretend für alle entgegen, die sich für Heranwachsende einsetzen.

