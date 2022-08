Barrierefreiheit: Fuhrmann sieht etliche „Baustellen“ in Geretsried

Selbst ist der Mann: Nach den Angaben des städtischen Bauamts hat Ex-Behindertenbeauftragter Günther Fuhrmann einen Plan von der neuen Egerlandstraße gezeichnet. © Tanja Lühr

In puncto Barrierefreiheit hat sich in Geretsried einiges getan, sagt Ex-Behindertenbeauftragter Günther Fuhrmann. Aber es gibt noch „Baustellen“.

Geretsried – Günther Fuhrmann war lange Zeit Behindertenbeauftragter des Stadtrats. Heute geht er als Bürger, der die Hindernisse für körperlich eingeschränkte Menschen aus eigener Erfahrung kennt, aufmerksam durch die Stadt. Auch wenn sich in puncto Barrierefreiheit einiges getan hat, sieht der 78-Jährige doch noch etliche „Baustellen“, die er auch in der Dialog-Reihe „Dein Geretsried – Dein offenes Ohr“ bei Bürgermeister Michael Müller und seinen Mitarbeitern beklagt hat. Im Gespräch mit unserer Zeitung listet er sie auf.

Aus der Rübezahlstraße wieder eine Spielstraße machen?

Die Rübezahlstraße war früher eine Spielstraße. Vier Grünflächen auf beiden Straßenseiten zeugen noch davon. Heute gilt in der engen Anwohnerstraße Tempo 30. Fuhrmann sagt, für Menschen im Rollstuhl oder mit Rollator, aber auch für Kinder, sei die Situation gefährlich. „Entweder müssen die Grünbuchten weg oder man kehrt zurück zur Spielstraße“, fordert er.

Sudetenstraße: Treppe vor Geschäften

An der Sudetenstraße gibt es vom Gehsteig zum Getränkemarkt und den dahinter liegenden Geschäften eine Treppe. Mit dem Rollstuhl, Rollator oder Kinderwagen muss man die Einfahrt zum Parkplatz nutzen, was gefährlich und auch unzulässig ist. Fuhrmann ist bewusst, dass hier die Baugenossenschaft Geretsried als Grundstückseigentümerin zuständig ist. „Die Stadt könnte das aber durchaus monieren.“

Keine rollstuhlgerechte Einfahrt zur Tiefgarage am Johannisplatz

Nicht rollstuhlgerecht sei die Einfahrt zur Tiefgarage am Johannisplatz am Rotkehlchenweg. Das Überqueren dieser Einfahrt müsste durch Absenkung der Bordsteine erleichtert werden, so Fuhrmann. Zusätzlich sei die Gehwegabsenkung vor der Einfahrt zur Tiefgarage zu steil für Rollstuhlfahrer. Eine weitere Gehwegabsenkung fehlt ihm am Übergang Tulpenweg/Lilienstraße.

Neuer Platz: Hinweisschilder auf Behindertenparkplätze nicht optimal

Schon 2015 hat der ehemalige FDP-Stadtrat in seiner Funktion als Behindertenbeauftragter reklamiert, dass die Hinweisschilder auf die Behindertenparkplätze am Neuen Platz nicht optimal angebracht seien. Der Parkplatz habe zwei Zufahrten, eine im Norden und eine im Süden, erklärt Fuhrmann. Am Ende der Nordeinfahrt seien zwei Hinweisschilder angebracht. Besser wäre es, am Ende jeder Einfahrt je ein Schild anzubringen.

Zieht man Zwischenbilanz bei der Gestaltung der Neuen Mitte, so sind die drei Tiefgaragen-Ein- und -Ausfahrten vor dem Rathaus am Karl-Lederer-Platz und in der Egerlandstraße Nord und Süd die größten Barrieren in diesem Gebiet.

Überall im Stadtgebiet, insbesondere am Karl-Lederer-Platz, stößt der Rentner auf zu niedrig angebrachte Verkehrsschilder. Die Mindesthöhe von zwei Metern werde vor allem bei der Baustellenbeschilderung nicht eingehalten. Die scharfkantigen Schilder könnten etwa für Sehbehinderte beim zu nahen Vorbeigehen zu Verletzungen führen. Zusätzlich stellten bewegliche Schilder auf Gehwegen (zum Beispiel am Hermann-Löns-Weg) mit ihren großen Fundamenten Hindernisse für Menschen im Rollstuhl und mit Rollator dar. Wo möglich, so Fuhrmanns Vorschlag, sollten sie im Einvernehmen mit den Anliegern hinter deren Zäunen befestigt werden.

Parkstreifen mit Handwerkerfahrzeugen blockiert

Als regelmäßiger Besucher einer Bewohnerin im Betreuten Wohnen an der Egerlandstraße ärgert sich der ehemalige VdK-Ortschef immer wieder darüber, dass am Parkstreifen am Amselweg zwar vier Stellplätze für Bewohner, Besucher und Schwerbehinderte ausgewiesen sind, diese aber meist von den Fahrzeugen der Handwerksbetriebe belegt seien, die an der Großbaustelle an der Egerlandstraße arbeiteten.

St 2369: Durchgezogener Streifen darf nicht überquert werden

Ein Problem für alle Verkehrsteilnehmer, ob mit oder ohne Einschränkungen, sieht Fuhrmann am Fuß- und Radweg, der die Staatsstraße 2369 auf Höhe des Breslauer Wegs quert. Hier wurde vom zuständigen Staatlichen Straßenbauamt in Weilheim eine durchgezogene Linie auf der Straße angebracht. „Nach der Straßenverkehrsordnung dürfen durchgezogene Streifen aber nicht überquert werden. Bei einem möglichen Unfall wird der Fußgänger strafrechtlich belangt“, sagt der ehemalige Stadtrat.

Wie berichtet plant das Staatliche Bauamt eine Insel in der Mitte der Straße, die das Überqueren für Fußgänger und Radler sicherer machen soll. Bis dahin, so Fuhrmann, gehöre der durchgehende Mittelstreifen entfernt.

Kritik an Barrieren in der „Neuen Mitte“

Beim Bau der „Neuen Mitte“ in Geretsried hat der FDP-Politiker bereits mehrfach die Situation für Radfahrer kritisiert, die sich durch die Tiefgarageneinfahrt am Fasanenweg ergibt. Die sogenannte Tropfenlösung vor dem Intersport Utzinger sei viel zu eng, als dass ein Radler und ein Bus nebeneinander Platz hätten. Fuhrmann möchte, dass Busse nach Fertigstellung der Egerlandstraße nicht durch den Fasanenweg fahren dürfen. „Zieht man Zwischenbilanz bei der Gestaltung der Neuen Mitte, so sind die drei Tiefgaragen-Ein- und -Ausfahrten vor dem Rathaus am Karl-Lederer-Platz und in der Egerlandstraße Nord und Süd die größten Barrieren in diesem Gebiet“, sagt er.

Fuhrmann vermisst Radwegekonzept

Gerade vor dem Rathaus hätte man seiner Meinung nach attraktive Festveranstaltungen durchführen können. In der Egerlandstraße seien die attraktiven Plätze vor den Geschäften verbaut. Gerade hier sei „alles zubetoniert und mit zum Teil unübersichtlichen Verkehrsführungen versehen“ worden. Fuhrmann vermisst bei solchen Großvorhaben ein Radwegekonzept. Seit 2012 verspreche die Stadt, dass dieses erarbeitet werden solle. Ebenso sei ein geplantes Schulwegekonzept nicht fertiggestellt oder der Öffentlichkeit nicht bekannt gemacht worden.

Tanja Lühr

