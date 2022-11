Vom Meer an die Alpen: Wie Basma Salem aus Ägypten nach Geretsried gekommen ist

Teilen

Ein kleines Erinnerungsstück hat Basma Salem zum Termin mit unserer Zeitung mitgebracht – und als Geschenk da gelassen: eine vergoldete Gabel mit Abbildungen der Nofretete und der Cheops-Pyramide mit der Sphinx. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Menschen aus 106 Nationen leben in der Stadt Geretsried zusammen. In einer Serie geben wir ihren ein Gesicht. Heute: Basma Salem aus Ägypten.

Geretsried – Helwan ist eine laute Stadt, mit viel Verkehr, vielen Menschen und Schwerindustrie. Sie liegt etwa 25 Kilometer südlich der Hauptstadt Kairo, die noch lauter und hektischer ist. Obwohl ihre Heimat „ziemlich chaotisch“ sei, wie Basma Salem sagt, vermisst sie den Trubel auch manchmal. „Die Ägypter sind sehr gesellig und meistens bis nach Mitternacht wach. Dafür schlafen sie am nächsten Tag bis mittags“, erzählt sie. Es sei einfach zu heiß.

Jedes Jahr verbringt die 37-Jährige im Sommer mehrere Wochen bei der Familie – ihrer Mama, ihrer Schwester mit den Kindern und ihrem Bruder. Der siebenjährige Sohn Amir liebt es, mit seinen Cousinen und Cousins zu spielen und im Gegensatz zu seiner Mutter findet er das lange Ausschlafen cool.

Basma Salem aus Ägypten lebt in Geretsried

Salem ist in Helwan aufgewachsen und zur Schule gegangen. Nach Grund- und Mittelschule absolvierte sie ein College mit Schwerpunkt Informatik. Ein Jahr lang arbeitete sie für eine Firma, die technische Geräte für Sportanlagen baut. Mit 26 lernte sie über eine Freundin ihren künftigen Mann kennen. Er stammt ebenfalls aus Ägypten, lebte aber seit Längerem in Deutschland, genauer gesagt in Geretsried, und war damals nur auf Urlaub zu Hause.

Es war Liebe auf den ersten Blick. „Wir haben viel telefoniert, als er wieder zurückmusste“, erzählt sie. Ein Vierteljahr später, 2011, verlobten sie sich, 2012 heirateten sie. Für die beiden stand fest, dass sie ihre gemeinsame Zukunft in Deutschland verbringen wollten. Basma Salems Mann arbeitet bei der Firma Pana Foamtec, bei der auch seine Ehefrau später anfangen sollte.

Anfangs hatte die Ägypterin oft Heimweh in Geretsried

Die zierliche junge Frau mit den pechschwarzen Haaren erinnert sich noch gut an die Anfangsschwierigkeiten. Obwohl sie recht gut Deutsch sprach – damals schon B1-Niveau – hatte sie kaum Kontakt zu Einheimischen. „Ich war oft traurig und hatte Heimweh. Aber ich rede nicht so gerne über meine Probleme. Ich mache alles mit mir selber aus“, sagt sie. Salem lernte während dieser Zeit fleißig weiter Deutsch. Mit der Einsamkeit war es vorbei, als sie dank ihrer inzwischen sehr guten Sprachkenntnisse im Caritas-Kindergarten in Stein anfing. Die Kolleginnen und Kollegen dort seien sehr nett gewesen, mit den Kindern habe sie viel Spaß gehabt.

195 Länder zählt die UNO auf der Welt. In Geretsried sind 106 Nationalitäten registriert (Stand 8. Juni). Unsere Zeitung will dieser Zahl ein Gesicht geben und stellt Menschen aus allen Teilen der Welt vor, die in Geretsried eine neue Heimat gefunden haben. Heute: Ägypten. © PMS-Grafik

Als Amir 2015 auf die Welt kam, kümmerte sich Salem zunächst voll und ganz um ihn. Er war ein Wunschkind und nach einer komplizierten Schwangerschaft ein unkomplizierter Bub.

„Wir reden eine Mischung aus Arabisch und Deutsch“

Zum Gespräch mit unserer Zeitung im Eiscafé hat die Ägypterin ihn mitgebracht. Amir erzählt, er gehe in die zweite Klasse der Karl-Lederer-Grundschule. Die Schule möge er, Mathe sei sein Lieblingsfach. Aber die Mittagsbetreuung bis 16 Uhr sei manchmal langweilig. Doch noch ist er nicht alt genug, um nachmittags alleine zu Hause zu bleiben. Salem arbeitet mittlerweile 30 Stunden pro Woche bei Pana Foamtec.

Die gemeinsamen Abende in ihrer Wohnung in Geretsried-Mitte genießt die Familie. „Wir spielen und essen zusammen, mein Mann und ich helfen Amir bei den Hausaufgaben und wir reden viel – meist eine Mischung aus Arabisch und Deutsch.“ Dass ihr Sohn zweisprachig aufwächst, ist den Eltern wichtig. Generell findet die 37-Jährige, dass beide Sprachen und Kulturen einen gleich hohen Stellenwert besitzen sollten. „Gut Deutsch zu können, ist für mich das A und O. Ohne Deutsch gehört man nicht dazu“, sagt sie.

Freude am Feiern ist in Bayern ähnlich groß wie in ihrer Ägypten

Doch Amir solle auch Arabisch beherrschen, damit er vielleicht einmal in Ägypten studieren könne, wenn er wolle. Er solle die Jahrtausende alte Geschichte des Geburtslands seiner Eltern kennen und die wichtigsten Bräuche.

Umgekehrt sind die Salems in Deutschland fest integriert. Zum Oktoberfest zog die Wahl-Geretsriederin ihr Dirndl an, das sie sehr liebt, wie sie sagt. Die Freude am Feiern sei in Bayern ähnlich groß wie in ihrer Heimat. Wenn sie allerdings die Wahl habe zwischen Alpen und Meer, bevorzuge sie das Meer. Nicht umsonst locken die herrlichen Strände Hurghadas jährlich Hunderttausende von Touristen.

Die Salems machen auch gerne Urlaub in der Türkei. „Da sind das Essen, die Natur und die Mentalität ähnlich wie in Ägypten.“ Ob sie irgendwann in ihr Heimatland zurückkehren werden – wer weiß. „Ich will es nicht ausschließen, aber im Moment fühle ich mich in Geretsried sehr wohl.“

Das Beste aus beiden Welten Geboren bin ich in Ägypten, beziehungsweise der Arabischen Republik Ägypten. Der größere Teil des Landes liegt im nördlichen Afrika, ein kleines Stück aber auch in Asien. Auf 1 001 449 Quadratkilometern Fläche leben 104 Millionen Einwohner. Die Hauptstadt ist Kairo. Das lustigste Missverständnis: Ich arbeitete im Kindergarten und bereitete mit meiner Kollegin am Abend etwas für Weihnachten vor. Plötzlich klingelte es, was ungewöhnlich für die Uhrzeit war. „Ah, Basma, das wird Klaus sein“, sagte meine Kollegin. Ich fragte ganz aufgeregt: „Was, Santa Klaus? Der Weihnachtsmann?“ Sie lachte und erklärte mir, dass Klaus ab und zu Hausmeisterarbeiten verrichtet im Kindergarten. Da mussten wir beide sehr lachen. Der größte Unterschied ist wohl die extreme Armut, die einem auf den Straßen von Kairo begegnet. Und dass es in Ägypten kaum Regeln, kaum staatliche Kontrolle gibt. Es ist sehr schmutzig im Gegensatz zu Deutschland. Was ich an den Deutschen nie verstehen werde: Da gibt es eigentlich nichts. Es gibt manchmal Wörter, die ich nicht oder falsch verstehe. So dachte ich lange Zeit, „schlicht“ bedeute dasselbe wie „schlecht“. Wenn mir jemand sagte, mein schlichter Pullover stehe mir gut, wunderte ich mich. In Bayern sagt man „Grüß Gott“, in meiner Muttersprache sagen wir „Salam Alaikum“, das bedeutet „Friede sei mit dir“. Mein Leibgericht ist: Linsensuppe in allen Variationen. Was ich an meinem Herkunftsland schätze: Ich liebe das schöne Wetter in Ägypten, die Kultur mit ihren Pharaonen und Pyramiden und die alten Häuser. In Geretsried beziehungsweise Deutschland schätze ich das gute Sozialsystem, das es in Ägypten nicht gibt. So etwas wie Kindergeld zum Beispiel kennt man bei uns nicht.

Eine Stadt - 106 Nationen: Bislang erschienen

195 Länder zählt die UNO auf der Welt. In der Stadt Geretsried sind 106 Nationalitäten registriert (Stand 8. Juni). Unsere Zeitung will dieser Zahl ein Gesicht geben und stellt in loser Reihenfolge Menschen aus allen Teilen der Welt vor, die in Geretsried eine neue Heimat gefunden haben.

Ukraine: Sie hat einen deutschen Namen. Aber lange Zeit wusste Anita Weininger gar nicht, dass sie deutsche Vorfahren hat. „Das Thema war bei uns in der Familie tabu“, sagt die gebürtige Ukrainerin. Zuhause in Lemberg wurde auch kein Deutsch gesprochen. Das lernte sie erst später auf Umwegen.

Weißrussland: In ihrer Heimat Weißrussland, auch Belarus genannt, hat Ala Aliakseyenka Deutsch und Englisch studiert. Jetzt unterrichtet sie in Geretsried zweisprachige Kinder in Russisch, ihrer Muttersprache. Hier geht es zum Artikel.

Niederlande: Sein Vater war ein Niederländer, und seine Mutter eine gebürtige Niederbayerin. Sein Nachname stammt aus Nordfrankreich. Hans de Caluwé ist eine richtige europäische Mischung. Seit 1976 lebt der groß gewachsene Mann mit seiner Frau in Geretsried.

Kasachstan: Zwei Dinge sind Larisa Sulemenov sehr wichtig: Lehrerin zu sein und ihre Familie um sich zu haben. Dass sie beides in ihrem Leben nicht miteinander vereinbaren kann, betrübt die 55-Jährige etwas. Aber sie hat für sich einen guten Weg gefunden, sodass sie heute sagen kann: „Ich bin froh, dass ich da bin.“ Ihre Geschichte.

Russland: Elsa Kodeda (39) aus der Republik Tatarstan, die zur Russischen Föderation gehört. Wie es die ausgebildete Opernsängerin ausgerechnet nach Geretsried verschlug.

Afghanistan: Dr. Kubra Panahi musste mit ihrer Familie vor den Taliban fliehen. Nun baut sich die Afghanin in Geretsried ein neues Leben auf.

Türkei: In seinem Heimatland, der Türkei, ist es im Sommer richtig heiß. „Hier ist es so schön grün“, schwärmt Yildiray Alkan, während sein Blick auf den gepflegten Rasen vor der Terrasse seiner Doppelhaushälfte fällt. 1993 kehrte er seiner Heimat den Rücken.

Polen: Vom typischen Kartoffelsalat bis zum beliebten Streuselkuchen: Maria Chudalla schmökert gern in ihrem schlesischen Kochbuch.

Argentinien: Mit seinen 22 Jahren ist Sebastian Lachner schon weit herumgekommen. Aktuell lebt der Student bei seiner Großmutter in Geretsried und schwört dabei auf ein bestimmtes Getränk.

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.