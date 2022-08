Arbeiten an Einmündung zu Egerlandstraße in Verzug: Fasanenweg weiterhin gesperrt

Neue Mitte

Von Susanne Weiß schließen

Eigentlich sollte die Einmündung Egerlandstraße/Fasanenweg im Geretsrieds Zentrum schon wieder offen sein. Doch die Arbeiten verzögern sich.

Geretsried – Die Arbeiten an der Einmündung Egerlandstraße/Fasanenweg dauern länger als angenommen. An dem Kreuzungspunkt gibt es weiterhin kein Durchkommen für Autofahrer. Er bleibt noch voraussichtlich bis Mitte September gesperrt.

Die Stadt Geretsried hat begonnen, die Oberfläche im Zentrum abschnittsweise wiederherzustellen. Die Egerlandstraße soll zwischen den Neubauten von Baugenossenschaft und Sparkasse wie der Karl-Lederer-Platz gestaltet werden. Auf Höhe des Fasanenwegs entsteht ein Kreisverkehr, über den der Verkehr in die neue Tiefgarage geleitet werden soll.

Bauarbeiten in Geretsried: Fasanenweg weiterhin gesperrt

Seit der ersten Juniwoche wird an der Einmündung gearbeitet - zum Leidwesen der Geschäfte. Die dazu nötige Vollsperrung sollte eigentlich am vergangenen Freitag aufgehoben werden. „Die Arbeiten am Kreuzungspunkt sind leider etwas in Verzug“, teilt Thomas Loibl, Pressesprecher der Stadt Geretsried auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Aufgrund von krankheitsbedingten Ausfällen bei den Baufirmen sei es zu Verschiebungen in der Ausführung gekommen. „Außerdem mussten weitere Sparten durch Fremdfirmen verlegt werden“, so Loibl.

Laut aktualisiertem Zeitplan soll nun am Montag, 5. September, der Einbau der restlichen Tragschicht erfolgen. Für Montag, 12. September, ist der Einbau der Deckschicht geplant. Loibl: „Läuft alles nach Plan, ist der Kreuzungsbereich ab dem darauffolgenden Tag wieder befahrbar.“ Eine Zufahrt zu den anliegenden Grundstücken sei selbstverständlich trotzdem immer möglich, ebenso wie die Zufahrt von Feuerwehr- und Rettungsfahrzeugen. Fuß- und Fahrradwege bleiben von der Baustelle unberührt.

Wiederherstellung der Egerlandstraße in Geretsried soll bis Jahresende fertig sein

Ansonsten komme man gut mit den Arbeiten an der Egerlandstraße voran, so Loibl. Die Projektpartner, sprich Baugenossenschaft und Sparkasse, seien mit ihren Abdichtungsarbeiten in den letzten Zügen. „Sind diese fertiggestellt, kann die von uns beauftragte Firma Strabag die komplette Oberfläche bearbeiten“, erklärt der Pressesprecher. Die Stadt gehe davon aus, dass das Gerüst bis Mitte September komplett abgebaut sein wird. Seien diese Tiefbauaufgaben erledigt, könnten die Arbeiten für die geplante Brunnenanlage, die Sitzelemente und die Elektroversorgung inklusive Beleuchtung erfolgen. „Eine Fertigstellung ist – in Abhängigkeit von Bauabläufen und Witterung – bis Jahresende 2022 vorgesehen.“ sw

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter.