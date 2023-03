Nach tödlichem Unfall: Querungshilfe für Radfahrer kommt

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Gefährlich für Radfahrer und Fußgänger ist die Querung von Breslauer Weg und Zehnerhüttenweg mit der St2369. sh/a © Sabine Hermsdorf

Noch diesen Monat sollen die Arbeiten an der St2369 beginnen. Zwischen Geretsrieder Waldfriedhof und Tattenkofener Brücke bekommen Radfahrer eine Querungshilfe.

Geretsried – Mit zwei Projekten will das Staatliche Bauamt in Weilheim in Kürze für mehr Sicherheit auf den Straßen bei Geretsried sorgen. An der Staatsstraße 2369 auf Höhe des Breslauer Wegs und des Zehnerhüttenwegs rücken mutmaßlich noch in diesem Monat die ersten Bagger an.

Baubeginn: Querungshilfe für mehr Sicherheit an der St2369 bei Geretsried

Der Bau der Querungshilfe für Fußgänger und Radfahrer zwischen Friedhof und Tattenkofener Brücke soll voraussichtlich im März beginnen, teilt Silke Schweigler, Abteilungsleiterin für den Straßenbau Nord beim Bauamt, auf Nachfrage unserer Zeitung mit. „Wir stimmen derzeit den konkreten Terminplan und Bauablauf mit der Baufirma ab“, so Vogel. Der Stadt ist der Start für 20. März angekündigt, berichtete Vize-Bürgermeisterin Sonja Frank am Dienstag in der Stadtratssitzung. „Die Umleitung des Verkehrs soll dann über die Sudetenstraße erfolgen.“

Die St2369 ist vom Breslauer Weg auf der einen, dem Zehnerhüttenweg auf der anderen Seite relativ stark frequentiert. Radfahrer, Wanderer und Spaziergänger wechseln gerade im Sommer häufig die Straßenseite. Mit der Via Bavarica Tyrolensis, die zugleich Abschnitt des Fernradwegs München-Venedig ist, verlaufen dort überregional bedeutende Routen.

Querungshilfe an St2369 bei Geretsried soll dieses Frühjahr gebaut werden

Im Sommer 2021 kam es an der Stelle zu einem Unfall mit zwei Toten. Ein Motorradfahrer kollidierte mit einer querenden Radfahrerin. Der Abschnitt gilt nicht als Unfallschwerpunkt. „Die Kriterien für eine Unfallhäufung im Betrachtungszeitraum von drei Jahren sind nicht gegeben“, hieß es damals aus dem Staatlichen Bauamt. Der letzte Unfall mit Verletzten ereignete sich 2014, ein weiterer, ebenfalls mit tödlichem Ausgang, im Jahr 2009.

Dennoch – der Ruf nach mehr Sicherheit wurde immer lauter. Eine Wolfratshauserin rief eine Petition ins Leben, die innerhalb weniger Tage weit über 2000 Menschen unterzeichneten. Als erste Reaktion darauf ordneten die Behörden ein Überholverbot sowie eine Beschränkung auf Tempo 70 an. Auf längere Sicht sollte eine Verkehrsinsel entstehen. Die gute Nachricht kam im September vergangenen Jahres. Nachdem der Bund überraschend bereits gezahlte Gelder für Straßenkontrollfahrten an die Länder erstattet hatte, kann die Querungshilfe früher gebaut gebaut werden. Die Umsetzung war vergangenes Jahr zwar nicht mehr möglich, dafür klappt es nun in diesem Frühjahr.

Ampel soll Kreuzung auf Höhe des Stadtteils Stein entschärfen

Der zweite Verkehrspunkt, der entschärft werden soll, ist die Einmündung der Richard-Wagner-Straße in die B11 auf Höhe des Stadtteils Stein. Hier hat es in der Vergangenheit immer wieder Unfälle gegeben. „Nun soll eine Lichtsignalanlage gebaut werden, um den Unfallhäufungspunkt zu beseitigen“, so Schweigler. Die Planungen haben begonnen, die Vermessungen sind beauftragt. Wann Baubeginn ist, darüber kann die Abteilungsleiterin noch „keine konkrete Aussage machen“. Sie geht allerdings davon aus, dass Planung und Ausschreibung im Herbst fertig sind. Ob noch in diesem Jahr angefangen werden kann, hänge aber nicht zuletzt auch von der Lieferbarkeit bestimmter Baumaterialien ab. sh/sw

