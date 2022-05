95 neue Wohnungen: Bauarbeiten an Egerlandstraße im Zeitplan

Von: Doris Schmid

Hier entsteht das neue Stadtzentrum: An der Egerlandstraße entstehen neue Wohn- und Geschäftshäuser. © Hans Lippert

Das bislang größte Projekt der Baugenossenschaft Geretsried liegt im Zeitplan. 18 Vorverträge für die insgesamt 95 Wohnungen wurden schon abgeschlossen.

Geretsried – An der Fassade wird der Putz aufgebracht, und innen läuft der Ausbau. Im Herbst soll der Neubau der Baugenossenschaft Geretsried (BG) an der Egerlandstraße, das BGZ2 fertig sein. Lässt sich dieser Termin angesichts angekündigter Materialengpässe aufgrund des Ukraine-Kriegs halten? „Vor dem 1. November geht sicher nichts“, schränkt BG-Geschäftsführer Wolfgang Selig ein. Aber er ist zuversichtlich, dass gewerbliche und private Mieter noch in diesem Jahr einziehen können.

Die großen Gewerbeeinheiten im Erdgeschoss sind bereits an den Discounter Aldi und die Drogeriekette Rossmann vergeben. Kürzlich hat die Baugenossenschaft wie berichtet mit der Vermietung der insgesamt 95 Wohnungen begonnen. Laut Selig wurden bislang 18 Vorverträge abgeschlossen. Der Quadratmeterpreis für die frei finanzierten Wohnungen liege zwischen 13 und 14 Euro.

Keine nennenswerten Verzögerungen: „Wir hatten einfach Dusel“

Seit November 2019, als mit dem Abbruch des Altbestands begonnen wurde, ist es Selig zufolge zu keinen nennenswerten Verzögerungen gekommen. Das hätte aber auch ganz anders ausgehen können. „Wir hatten einfach Dusel“, sagt der BG-Geschäftsführer mit Blick auf die Größe der Baustelle und die gewählte Gebäudekonstruktion.

Im vergangenen Jahr sei es „brutal schwierig“ gewesen, Bauholz zu bekommen. „Aber nachdem der Stadtrat für dieses Objekt ein Flachdach festgelegt hatte, haben wir keinen Holzdachstuhl von einem Zimmerer“, erklärt Selig. Folglich betraf der Bauholzmangel die Baustelle an der Egerlandstraße nicht. „Da kommt eine Betondecke drauf, und die wird extensiv begrünt.“

Wolfgang Selig Geschäftsführer der Baugenossenschaft Geretsried. © sh

Ähnliches Glück hatte die BG bei der Dämmung. Man habe sich für Mineralwolle entschieden, weil „Styropor von der Entsorgung und vom Brandschutz her nicht unumstritten ist“. Diese Art der Dämmung koste zwar mehr, sei aber noch zuverlässiger beim Brandschutz. Neben Bauholz sei 2021 auch Styropor schwer zu bekommen gewesen. Aufgrund eines Brands in einer großen amerikanischen Firma hätten die Amerikaner dieses Isoliermaterial in Europa im großen Stil gekauft. „Da wir keine Styropordämmung geplant hatten, haben wir auch diese Lieferprobleme nicht abbekommen“, sagt Selig erleichtert. Doch das alles sei ein glücklicher Zufall gewesen und nicht der Weitsicht des Bauherren zu verdanken.

„Im Zweifel kann das Fehlen eines einzigen Teils die ganze Eröffnung beeinträchtigen“

Selig hofft, dass der Bauzeitenplan weiterhin eingehalten werden kann. Aber er räumt ein, dass eine Prognose schwierig sei. „Wir wissen nicht sicher, ob wir Balkon- und Treppenhausgeländer rechtzeitig bekommen.“ Solche Metalle – Bleche und Winkel beispielsweise – würden zum großen Teil auch aus Osteuropa kommen. „Wir sind vorsichtig mit Angaben“, sagt der Geschäftsführer. „Im Zweifel kann das Fehlen eines einzigen Teils die ganze Eröffnung beeinträchtigen.“

Aber Selig bleibt optimistisch – auch was den Straßenbau anbelangt, der in den Händen der Stadt liegt. „Es sieht im Moment ganz gut aus, dass die Stadt und wir zu einem ähnlichen Zeitpunkt fertig werden.“ Er hofft, dass am BGZ2 spätestens im Juli das Gerüst abgebaut werden kann, „dann kann die Stadt mit dem Asphaltieren der Tragschicht beginnen“.

