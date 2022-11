Bauhaus in Bayern: Architekturhistorikerin begibt sich auf Spurensuche

Expertin und Autorin: die Geretsrieder Architektin und Architekturhistorikerin Dr. Kaija Voss. © Hans Lippert

„Bauhaus in Bayern“: Für ein Buch hat sich Architektin Dr. Kaija Voss gemeinsam mit dem Berliner Fotografen Jean Molitor hat sich auf Spurensuche begeben.

Geretsried – Als das Bauhaus 2019 deutschlandweit seinen 100. Geburtstag feierte, beteiligte sich Bayern kaum daran. Es gebe zu wenig bedeutende Gebäude dieser Architektur-Richtung, hieß es damals aus dem Kultusministerium. Das wollte die Geretsrieder Architektin und Architekturhistorikerin Dr. Kaija Voss so nicht stehen lassen. Gemeinsam mit dem Berliner Fotografen Jean Molitor begab sich die 57-Jährige auf eine gründliche Spurensuche. Das Ergebnis ist das im vergangenen Jahr erschienene Buch „Bauhaus in Bayern – eine fotografische Reise durch die Klassische Moderne“. Wegen Corona musste eine Vorstellung des Bildbands zweimal verschoben werden. Kürzlich klappte es endlich. In der Stadtbücherei hielt Voss einen interessanten Vortrag über ihr Spezialgebiet.

Bauhausstil: Der Turm der Wetterstation in Bad Tölz, entworfen von Franz Albrecht im Jahr 1938. © Hans Lippert

Das Bauhaus ist eine 1919 von Walter Gropius in Weimar gegründete Kunstschule. 1925 zog sie nach Dessau um. Sie stellte die Architektur auf eine neue, experimentelle Ebene. „Nicht mehr das Nachzeichnen von antiken Säulen war angesagt, sondern es fand eine Verschmelzung von Malerei, Plastik und Architektur statt“, beschreibt es Kaija Voss. Zwischen Künstlern und Handwerkern sollte kein Unterschied mehr gemacht werden. Als Lehrer gewann Gropius unter anderem Lyonel Feininger, Paul Klee und Wassily Kandinsky.

Neue Sachlichkeit: Klare Linien statt Historismus

Bauwerke und Einrichtungsgegenstände zeichneten sich durch die sogenannte Neue Sachlichkeit aus: klare Linien statt Historismus, Funktionalität statt Verspieltheit. 1933 lösten die Nationalsozialisten die Bewegung auf. Doch die Begründer, von denen die meisten auswanderten, setzten die Idee in der ganzen Welt um. Viele gingen nach Tel Aviv. Dort entstand die „Weiße Stadt“, eine der größten Bauhaus-Siedlungen und heute Unesco-Weltkulturerbe. In Bayern wurden vor allem die Postgebäude im Bauhaus-Stil errichtet. Der Architekt und Baubeamte Robert Vorhoelzer gründete 1920 die „Bayerische Postbauschule“. Voss erzählte eine Anekdote dazu: Die Postbauschule war eine Folge der Eingliederung der bayerischen Post in die Reichspost nach dem Ersten Weltkrieg. Quasi als „Trostpflaster“ wurde den Bayern eine eigene Bauabteilung bewilligt.

Angepasst an den ländlichen Raum

Vorhoelzer, Hanna Löv und Theodor Fischer entstaubten damals die traditionelle Bauweise und passten den modernen Bauhaus-Stil für den ländlichen Raum an. Bis 1935 entstanden rund 350 Objekte nach diesem Muster. Das ehemalige Landpostamt in Penzberg war eines der ersten. Die Bauten waren meist eckig, nüchtern, funktional und – das hatte zuvor kaum eine Rolle gespielt – kundenfreundlich.

Im Landkreis war bis 2020 das von Franz Holzhammer entworfene Verstärkeramt in Kochel – dort wurden Telefonsignale verstärkt – ein Repräsentant der neuen Linie. Leider, so Voss, hat man es abgerissen, obwohl es unter Denkmalschutz stand. In ihrem Buch finden sich zahlreiche Postgebäude in München – an der Tegernseer Landstraße, am Harras, am Goetheplatz. Jean Molitor hat sie alle im Querformat, in Schwarz-Weiß, aus ähnlichen Blickwinkeln und ohne „störende“ Menschen abgelichtet. Typisch für das Bauhaus wie auch die Postbauschule sind die kubischen Formen, die Fenster über Eck, die Dachterrassen, die Flachdächer sowie runde oder halbrunde Elemente.

Auch Wohnungsbau im Bauhaus-Stil

Auch im Wohnungsbau findet sich der Bauhaus-Stil. Die Siedlungen in Harlaching, Neuhausen und Neuramersdorf sind Beispiele. Einige Villen, wie die Villa Strauß in Augsburg mit ihren blockartigen Balkonen, und Kirchen, wie St. Sebastian in München, wurden im Bauhaus errichtet.

Ein Beispiel aus dem Nordlandkreis: Das Gebäude von Pulcra Chemicals. „Der Glaszylinder“, so Voss, „ist sozusagen ein Erbe der Moderne“. © Voss

Im Landkreis stand bis April dieses Jahres noch das ehemalige Erholungsheim, zuletzt Verdi-Gewerkschaftshaus, in Kochel. Emil Freymuth hatte das Gebäude mit der markanten konkaven Krümmung 1930 entworfen. Ebenfalls ein Bauhaus-Konstrukt ist die denkmalgeschützte Tankstelle in Benediktbeuern, heute ein Obst- und Gemüseladen. Berühmtestes Bauhaus-Beispiel im Landkreis dürfte die Trink- und Wandelhalle in Bad Tölz sein. Sie geht auf Heinz Moll und Ernst von den Velden zurück. Der Kegeldach-Rundbau wurde im Auftrag der Jodquellen AG gebaut.

Landkreis: Moderne mit alpenländischer Note

In Kleinstädten wie Bad Tölz, so Voss, kam zur modernen Sachlichkeit auch stets eine alpenländische Note hinzu. Der weiße Turm der 1934 entworfenen Wetterstation in der Badstraße in Tölz sei mit seinem Fensterband ein klassisches Bauhaus-Gebäude. Traditionell sei dagegen das Satteldach des eigentlichen Hauptbaus. Auch in Geretsried steht nach Voss’ Vermutung ein „Erbe der Moderne“: Den Glaszylinder der Firma Pulcra Chemicals am Isardamm ordnet sie dem Bauhaus zu. Das gesamte Ensemble sei sicher umgebaut worden. „Zu Unrecht“, so das Resümee der Buchautorin, hatte der damalige Kultusminister Ludwig Spaenle im Jahr 2019 behauptet, im Freistaat sei Bauhaus kaum vertreten.

tal

