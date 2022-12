Baumschutz in Geretsried: So teuer wird es künftig, einen Baum zu fällen

Buchen in ihrem Herbstkleid (Symbolfoto). © Hans Lippert

In Geretsried sind Bäume durch eine Verordnung geschützt. Nun gibt es eine Änderung: Für einen festen Geldbetrag kann man eine Nachpflanzung umgehen.

Geretsried – Am Eisstadion fielen mehrere Fichten dem Borkenkäfer zum Opfer. Als Ersatz pflanzte die Stadt Tannen. Es ist ein Beispiel dafür, wie die Baumschutzverordnung umgesetzt wird. Sie trat vor neun Jahren in Kraft. Nun musste sie angepasst werden. „Gesetzliche Änderungen und die Erfahrungen, die wir in den vergangenen Jahren gewonnen haben, machen es erforderlich“, erläuterte Inken Domany vom Fachbereich Umwelt im Rathaus in der jüngsten Sitzung des Entwicklungs- und Planungsausschusses (HFA) des Stadtrats.

Ein großer Vorteil der Baumschutzverordnung sei, dass bereits vor Beginn einer geplanten Maßnahme die Möglichkeit bestehe, Vorschläge zu Varianten oder Veränderungen zu machen. Dabei gehe es etwa um das Baufeld oder die Wahl der Baumart für Ersatzpflanzungen. „Des öfteren konnte eine Baumfällung im direkten persönlichen Gespräch vermieden werden“, berichtete Domany. Beispielsweise, indem die Baustellenzufahrt verlegt oder Schutzmaßnahmen ergriffen wurden. Thema sei auch oft die Verkehrssicherung. Hier könne professionelle Baumpflege in vielen Fällen verhindern, dass ein Baum gefällt werden muss.

Im Schnitt bearbeite die Stadt im Jahr 50 Anträge. „Die meisten sind berechtigt, etwa fünf Prozent werden abgelehnt“, sagte Domany. Ebenfalls in etwa fünf Prozent der Fälle werden Gutachten angefordert, auf deren Grundlage dann entschieden wird. Die Umsetzung könne die Stadt jedoch nur stichprobenartig kontrollieren. Manchmal gehen aber auch Hinweise ein, die dann überprüft werden, so Domany. Eine gute Nachricht: „Alle Bäume, die wir umgepflanzt haben, sind angewachsen.“

Umweltamt muss Verordnung anpassen - mit einer neuen Regelung für Nachpflanzungen

Nach dem Austausch mit einem Anwalt und anderen Kommunen mit Baumschutzverordnung hat die Verwaltung die Verordnung aktualisiert, vereinfacht und verständlicher formuliert. Die Änderungen empfiehlt der HFA dem Stadtrat einstimmig zur Beschlussfassung.

Neu ist die Option auf Ausgleichszahlungen. „Das Gegenargument war immer, dass man sich freikaufen kann“, so Domany. Dennoch sei die Möglichkeit sinnvoll, wenn nachgewiesen werden kann, dass der Antragsteller auf seinem Grundstück keine Möglichkeit zur Nachpflanzung hat. Die Pauschale von 750 Euro erschien Ann-Kathrin Güner wenig. Aber „für private Bauherren ist das relativ viel Geld“, erwiderte Bürgermeister Michael Müller. Orientiert habe man sich dabei an der Stadt München, ergänzte Domany. Und würde man zwischen verschiedenen Fällen differenzieren, wäre es zu kompliziert. Die Verordnung legt fest, dass die Summe zweckgebunden für Neupflanzungen und Pflege bestehender Bäume ausgegeben werden soll.

Welche Bäume sind in Geretsried geschützt?

Eine Tabelle gibt an, welche Baumarten in welchem Fall geschützt sind. Bei einer Fällung müssen je nach Stammumfang ein bis acht Ersatzbäume gepflanzt werden. Unklar war bislang, wie es zu beurteilen ist, wenn ein Baum zusammengewachsen ist, also mehrere Stämme hat. „Bei mehrstämmigen Bäumen wird jeder Stall als Einzelbaum betrachtet“, ist jetzt geregelt.